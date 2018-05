09/05/2018

Rexroth (www.boschrexroth.it) ha presentato ad Hannover Messe la sua nuova identità, presentando il logo dal look completamente innovativo. La nuova “immagine” di Rexroth sottolinea la sua trasformazione come fornitore globale di soluzioni nel mondo dell’Industria 4.0. Il 2016 aveva segnato l’inizio dell’ampio processo di trasformazione intrapreso da Rexroth, sia a livello di organizzazione della struttura interna sia a livello di strategia aziendale. In relazione alla strategia e alla crescita, Rexroth punta con decisione sulla differenziazione tecnologica, sfruttando le sinergie nel mercato e all’interno del Gruppo Bosch, e i trend del futuro. Questi ultimi includono, in particolare, soluzioni automatizzate, connesse e basate su software. Basandosi sulla propria tradizionale e storica conoscenza nel campo dell’oleodinamica, sia per applicazioni industriale sia per quelle mobili, Rexroth si posiziona come fornitore competente di soluzioni per l’Industria 4.0 e la fabbrica del futuro. “Abbiamo reso Rexroth più flessibile, introducendo gerarchie e strutture piatte, simili a quelle delle medie imprese. Questo ci preparerà ad affrontare il cambiamento digitale, un mondo in cui i cicli di sviluppo e produzione si accorceranno sempre più. Con la nuova identità stiamo mostrando la trasformazione della nostra azienda al mondo esterno”, dichiara Rolf Najork, Presidente di Bosch Rexroth. “I nostri clienti trarranno vantaggio dalle nostre soluzioni pionieristiche, che sono sicure, efficienti, intelligenti e potenti. Questa è la nostra nuova promessa ai clienti: ‘We Move. You win’”.La trasformazione aziendale sta già mostrando i suoi risultati: Rexroth ha sistematicamente ampliato la propria posizione competitiva e guadagnato quote di mercato negli ultimi anni. Nel 2017, infatti, la società è tornata a crescere in un contesto di mercato significativamente migliorato.Caratteri e colori simboleggiano le competenze e il leit motiv della nuova identità che si traduce in un’unica parola: movimento. Graficamente e visivamente questa caratteristica è rappresentata da strisce che si muovono e rappresentano le singole applicazioni tecnologiche Rexroth. A seconda del particolare movimento associato a ogni applicazione, cambia l’andamento delle linee, che può essere visualizzato meglio su schermi animati.Il nuovo design si adatta perfettamente alla mentalità dei social e dei media digitali. Il colore di base è il blu, nella tradizione e storia aziendale è il colore che contraddistingue l’industria. L’aggiunta “A Bosch Company” illustra la nostra affiliazione al Gruppo Bosch.Il logo è il biglietto da visita di un’azienda. Le modifiche vengono raramente apportate per questo motivo. L’ultima volta che Rexroth rinnovò la propria immagine fu nel 2001, in concomitanza con l’acquisizione. Il nuovo brand “Rexroth-A Bosch Company” rafforza e simboleggia l’indipendenza e flessibilità e, allo stesso tempo, l’appartenenza a un gruppo forte.Il lancio globale del nuovo brand avverrà nei prossimi tre anni, nel modo più semplice ed efficiente possibile. Fino a quando la nuova immagine aziendale non sarà stata completamente introdotta alla fine del 2020, appariranno il vecchio e sempre di più il nuovo logo.



