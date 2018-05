10/05/2018

Dodici squadre, venticinque partite e un traguardo che vale un viaggio in Svezia per partecipare a uno dei tornei giovanili di calcio più importanti al mondo. Il fischio d’inizio è stato dato lunedì 7 maggio, ad Airasca, in provincia di Torino: si tratta del tradizionale torneo di calcio che deciderà la squadra che parteciperà alla “Gothia Cup”, in programma a luglio in Svezia. L’edizione 2018 dell’SKF Italia Meet the World viene organizzato dalla Compagnia Italiana del Gruppo Svedese SKF (www.skf.com). Quest’anno le partite vengono disputate presso l’impianto sportivo SKF di Airasca, Strada Cappella Navone, per rafforzare il legame con il pinerolese territorio nel quale operano alcuni dei principali stabilimenti produttivi SKF. Oltre alla PiscineseRiva 1964, partner della manifestazione, sono in campo undici formazioni della categoria “Allievi fascia B” in rappresentanza di alcuni degli stabilimenti SKF: Airaschese, Chisola Calcio, Cumiana Calcio, Luserna, Mezzaluna (Villanova d’Asti), Pinerolo, Pino Calcio, Poggese (Poggio Rusco), Progetto Val Chisone, Rivese e Varesina. La squadra vincitrice volerà a Göteborg nel mese di luglio per prendere parte alla “Gothia Cup”, torneo che raccoglie ogni anno centinaia di società provenienti da più di 90 nazioni. L’edizione 2017 dell’SKF Italia Meet the World è stata vinta dal Calcio Chieri. Domenica 20 maggio l’epilogo del torneo, con semifinali e finale per il terzo e quarto posto. Alle ore 16:00 la finale decreterà la squadra vincitrice che rappresenterà SKF Italia a luglio in Svezia. L’ingresso a tutte le partite è libero.



