21/05/2018

Viene annunciata alla fiera SPS IPC Drives Italia (www.spsitalia.it) a Parma la costituzione del gruppo che riunirà produttori, distributori e integratori che operano sulla filiera dei sistemi di visione. L’iniziativa vede la collaborazione di due Associazioni di settore – AIdAM (www.aidam.it), Associazione italiana di automazione meccatronica, e ANIE Automazione (www.anieautomazione.anie.it) – e prevede di dare molto spazio alle attività di divulgazione di questa importante tecnologia che ricordiamo essere tra quelle ritenute abilitanti per lo smart manufacturing. Tra gli ambiziosi obiettivi vi è la realizzazione di un evento a Bologna, il 19 giugno 2019: lo “Smart Vision Forum”, organizzato col supporto di Messe Frankfurt Italia (www.messefrankfurt.com). Sarà il momento culminante di un processo che vedrà nei prossimi mesi svilupparsi attività a carattere tecnico, studi di mercato e iniziative di comunicazione dedicate a questo settore strategico. L’idea di fondo è guardare a ciò che oggi esiste di consolidato da un punto di vista tecnologico, ma con una specifica attenzione sul futuro del Machine Vision e delle nuove applicazioni legate all’intelligenza artificiale. Non solo manifatturiero, quindi, ma anche applicazioni in altri settori industriali dove il ruolo dei sistemi di visione sarà sempre più centrale. “I sistemi di visione rappresentano ormai uno dei comparti più promettenti e pervasivi del nostro settore. Con questa consapevolezza siamo giunti all’avvio della costruttiva collaborazione con ANIE Automazione, che promette di divenire piattaforma per la realizzazione di grandi progetti: la partecipazione congiunta a eventi e fiere, l’organizzazione di corsi di aggiornamento e approfondimento, la pubblicazione di un manuale di riferimento per il settore, la stesura di linee guida per il risparmio energetico degli impianti e lo ‘Smart Vision Forum’ del 2019, un evento di grande portata per tutti coloro che gravitano attorno al mondo dei sistemi di visione. Un passo importante e necessario per garantire uniformità e forza a un comparto in crescita e in continua evoluzione, che di interlocutori credibili avrà sempre più bisogno”, sottolinea Michele Viscardi, Presidente di AIdAM. “Quello dei sistemi di visione è un settore maturo, ma con ampie potenzialità di sviluppo, grazie ai nuovi trend tecnologici legati all’Advanced Manufacturing e all’intelligenza artificiale. Riteniamo quindi molto positiva la collaborazione sinergica tra i fornitori di soluzioni tecnologiche per la smart vision, rappresentati da ANIE Automazione e AIdAM. È importante infatti attivare forme di cooperazione tra Associazioni nell’interesse dei rispettivi associati”, commenta Fabrizio Scovenna, Presidente di ANIE Automazione. Il 23 maggio a Parma, nell’ambio della manifestazione SPS IPC Drives Italia, la presentazione ha luogo dalle ore 16:30 nella Digital Arena, padiglione Digital District.



