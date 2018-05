28/05/2018

Le presse elettriche ROBOSHOT di FANUC utilizzano la tecnologia di precisione CNC all’avanguardia, tipica delle operazioni di tornitura e fresatura, applicandola allo stampaggio a iniezione. Da domani fino al 1° giugno, FANUC (www.fanuc.eu/it) partecipa a PLAST, il Salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma che si tiene nel quartiere fieristico di Fiera Milano Rho, nel padiglione 24, stand C162. Grazie alle proprie presse a iniezione ROBOSHOT, 100% elettriche, FANUC si propone quale player di riferimento nel settore della plastica per tutte le realtà che desiderano affidarsi a un interlocutore unico per tutta la filiera produttiva. Il Gruppo è in grado di soddisfare le specifiche esigenze di stampaggio grazie a una gamma di presse con forza di serraggio da 15 a 450 t, il cui “cuore” è costituito dal CNC 31i-B, il controllo numerico più affidabile al mondo – secondo quanto affermano gli esperti FANUC – che rispetta gli elevati standard di affidabilità e sicurezza imposti dalla Casa giapponese. Non solo, il controllo numerico FANUC è capace di garantire l’automazione a bordo macchina necessaria per ottimizzare il processo di produzione di parti in plastica. Grazie a costi operativi ridotti, all’affidabilità a lungo termine, a funzioni di manutenzione predittiva onboard e a funzionalità di controllo e protezione dello stampo, ROBOSHOT è la scelta ideale per processi caratterizzati da elevati contenuti tecnici, offrendo un ritorno dell’investimento che può essere anche di soli due anni. Dotate di ampio schermo LCD e touch panel con nuova interfaccia intuitiva iHMI, le presse sono conformi agli standard Euromap 63 e 77, basate su OPC UA per il collegamento ottimale in rete di macchine dedicate alla lavorazione della plastica. Il software LINKi attiva il monitoraggio in tempo reale da PC remoti e dispositivi smart per un numero di presse ROBOSHOT fino a 100, collegate in rete, fornendo l’accesso a una serie di informazioni strategiche sulla produttività, qualità, tracciabilità e diagnostica avanzata, per un controllo totale in chiave 4.0. Al PLAST, i visitatori dello stand possono vedere dal vivo la gamma ROBOSHOT per lo stampaggio a iniezione di precisione impegnata in tre isole robotizzate dedicate a diverse applicazioni. La prima isola è dedicata alla produzione di un gettone in plastica per carrelli di supermercato, offerto come gadget ai visitatori. Composta da una pressa ROBOSHOT Alpha-S50iA, con forza di serraggio di 50 t, è asservita da un robot cartesiano serie Compact di Tecnomatic, powered by FANUC. Il robot, dedicato alla pallettizzazione, è infatti controllato da sistema CNC FANUC Power Motion i-A. Tecnomatic è partner tecnologico di FANUC e si è occupata di sviluppare il linguaggio ad hoc deputato a movimentare il robot. I robot a controllo numerico serie Compact sono ideali per automatizzare le lavorazioni tipiche dello stampaggio a iniezione dei materiali termoplastici. Questa collaborazione dimostra la capacità di FANUC di realizzare soluzioni di automazione su misura, versatili per la plastica, avvalendosi del supporto dei propri partner più fidati, e di proporsi come interlocutore unico per quanto riguarda l’elettronica dell’intera soluzione e per il controllo del processo. La seconda isola è impegnata nella produzione di un connettore per automotive ed è costituita da una pressa ROBOSHOT Alpha-S50iA, con forza di serraggio di 50 t, e da un robot FANUC LR Mate per carico/scarico. La centralina dei canali caldi è integrata all’interno della macchina, così da assicurare massima compattezza, semplificando il controllo direttamente dal display della pressa. È possibile risparmiare tempo nel carico di nuovi stampi, permettendo agli operatori macchina di utilizzare dati e parametri memorizzati nel controllo di monitoraggio centrale. Il pacchetto QSSP, Quick & Simple Startup Package, che consente di installare i robot di asservimento in pochi passaggi, amplifica le possibilità di automazione. Grazie alle nuove interfacce e alle funzioni intelligenti progettate per risolvere problemi quali, ad esempio, lo sfiato del gas o le variazioni del tempo e del volume della plastificazione, che possono influire sulla qualità dei prodotti, ROBOSHOT è particolarmente adatta alla produzione in larga scala di componenti automobilistici. La terza pressa ROBOSHOT Alpha-S100iA, con forza di serraggio di 100 t, realizza una cannula in polipropilene per il settore medicale. La pressa permette di eseguire il controllo e la regolazione accurata della forza di chiusura stampo in ciclo continuo, e a ogni ciclo, con precisione inferiore a 10 kN. In tal modo, è sempre assicurata la massima qualità per ogni componente prodotto. La funzione di regolazione della forza di chiusura ideata da FANUC consente di controllare e regolare automaticamente la forza di chiusura minima necessaria nella fase di iniezione e mantenimento, garantendo maggior sicurezza ed eliminando la necessità di regolazioni manuali. Questa funzione speciale comporta il miglioramento dell’uscita dei gas in fase di iniezione del materiale – i prodotti stampati per le applicazioni del settore sanitario spesso sono trasparenti, aspetto che rende lo sfiato del gas e le variazioni di viscosità problematiche importanti –. Non solo, la funzione ideata da FANUC permette di ottimizzare la forza per evitare bave dovute a forza di chiusura insufficiente e una migliore qualità estetica dei pezzi stampati, riducendo gli interventi di manutenzione sulla pressa. Una pressa per iniezione ROBOSHOT asservita da un robot cartesiano powered by FANUC. Una pressa per iniezione ROBOSHOT asservita da un robot FANUC LR Mate per carico/scarico.



