12/09/2018

Analog Devices, Inc. (www.analog.com) collabora con B-Secur LTD (www.b-secur.com) per sviluppare una soluzione completa di autenticazione biometrica per il settore automotive. La combinazione dell’avanzata tecnologia di condizionamento del segnale di ADI con il software e gli algoritmi biometrici per elettrocardiogrammi (ECG) di B-Secur consentirà alle automobili di autenticare e identificare in modo univoco conducenti e passeggeri.

La tecnologia è progettata per rilevare la prontezza e il benessere del conducente monitorandone i segni vitali e le eventuali irregolarità. Inoltre, la capacità di identificazione ECG può essere utilizzata per accedere a funzioni quali ingresso nel veicolo, disattivazione dell’immobilizer, personalizzazione dell’infotainment, pagamenti online per il car sharing, pagamenti assicurativi personalizzati e altro ancora.

“La tecnologia biometrica ECG di B-Secur non solo può verificare l’identità in modo rapido e sicuro, ma trasforma anche i dati in informazioni significative sul benessere del guidatore e del passeggero, per esempio rilevando stress e sonnolenza”, dichiara Ben Carter, Direttore Commerciale di B-Secur. “Siamo entusiasti della collaborazione con Analog Devices, per rendere il mondo più sicuro grazie alla biometria ECG, ponendo sempre l’accento sull'interazione tra uomo e tecnologia”.

