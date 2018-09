20/09/2018

ABB ( www.abb.com ) e Nobel Media (www.nobelprize.org), entità che opera all’interno della Nobel Foundation, hanno annunciato il 13 settembre una partnership internazionale che riunisce due organizzazioni rispettate, impegnate nello sviluppo dell’innovazione, dell’istruzione e della ricerca scientifica, rendendo ABB uno dei gruppi selezionati tra i Nobel International Partners. La partnership ABB-Nobel Media mira a condividere le conoscenze in generale, ispirare le persone a impegnarsi nella scienza e a far luce sulle maggiori sfide del nostro tempo. In qualità di leader tecnologico all’avanguardia, ABB porterà una profonda esperienza scientifica e di innovazione e un forte impegno nella partnership. Il CEO di ABB, Ulrich Spiesshofer, ha commentato: “Siamo lieti di diventare Nobel International Partner per celebrare i visionari che stanno plasmando il mondo e scrivendo il futuro. Nobel e ABB condividono un profondo impegno per l'innovazione e la forza delle idee e siamo ispirati da questa opportunità per mettere in luce il lavoro rivoluzionario dei Premi Nobel, per celebrare la scienza e le scoperte e per ispirare la prossima generazione di straordinari pionieri. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Nobel e di coinvolgere i nostri clienti, dipendenti e comunità in tutto il mondo in questa eccitante impresa”. L'Amministratore Delegato di ABB Svezia, Johan Söderström, ha aggiunto: “Collaborare con una delle istituzioni più importanti del nostro Paese è un privilegio per tutti noi di ABB. Siamo entusiasti all’idea di affrontare eventi, attività e impegni insieme ai migliori scienziati del mondo. Questa partnership rafforza anche il nostro impegno per le giovani generazioni”. “Il premio Nobel rappresenta la forza delle idee e la creazione di un mondo migliore attraverso la conoscenza e la scienza. Impegnarsi su questi valori è più importante che mai, una responsabilità che condividiamo con ABB”, ha dichiarato Mattias Fyrenius, Amministratore delegato di Nobel Media. “Gestire le sfide più grandi del nostro tempo, il rafforzamento dei legami tra la comunità imprenditoriale, i decisori politici e il mondo accademico è fondamentale e ciò mi rende orgoglioso di annunciare la partnership con ABB”.



