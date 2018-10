08/10/2018

Con l’apertura di una nuova era della produzione intelligente grazie all’Internet of things industriale (IIoT) GF Machining Solutions (www.gfms.com/country_IT/it) sta accelerando la sua trasformazione digitale e ampliando la sua offerta, come dimostrato dal suo software rConnect. La piattaforma software, che aiuta i produttori a ottenere il massimo tempo di operatività dei macchinari, è protagonista dello stand D149 del padiglione 9 della 31.BI-MU, fiera in programma dal 9 al 13 ottobre presso il polo espositivo di Rho. Descritta comunemente come Industria 4.0, è in corso una rivoluzione che cambierà i reparti produzione di tutto il mondo: le macchine intelligenti saranno connesse tra loro e renderanno le smart factory una realtà. Tuttavia, il percorso verso la fabbrica del futuro non avverrà in un unico scatto, anzi, bisognerà fare molti passi avanti. Un importante aspetto è la connettività: consentire alle macchine di comunicare tra loro per fornire dati in wireless e permettere di accedere alle stesse da centri servizi a distanza. Con la sua piattaforma di servizi digitali rConnect, GF Machining Solutions fornisce già una soluzione pronta per l’Industria 4.0. Disponibile per tutte le tecnologie di GF Machining Solutions, rConnect comprende diversi servizi che mettono i produttori in condizione di aumentare la propria produttività. In primo luogo, c’è il Customer Cockpit, l’interfaccia utente che collega i clienti con le loro strutture produttive attraverso un personal computer o un dispositivo mobile da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Il modulo LRA (Live Remote Assistance) di rConnect fornisce l’accesso diretto agli esperti di GF Machining Solutions: semplifica l’assistenza diretta utilizzando audio, video, chat e molte altre funzionalità. Inoltre, l’app rConnect Messenger invia dati sui macchinari ai dispositivi mobili degli utenti. Con Messenger, i produttori ottengono informazioni sull’efficienza delle loro officine monitorando continuamente le loro macchine GF Machining Solutions. Messenger invia notifiche come lo stato della macchina, messaggi e processi sui dispositivi mobili degli utenti per tenerli costantemente informati sulla loro produzione. Gli utenti possono supervisionare le loro officine da qualsiasi luogo e monitorare i progressi delle loro macchine attraverso i propri dispositivi mobili. Insieme a LRA, Messenger è un’app indispensabile per le attività aziendali quotidiane, che tiene gli utilizzatori costantemente connessi alle loro officine. La certificazione da parte dell’organizzazione indipendente TÜVIT garantisce un livello ottimale di sicurezza per il server su cui sono tenuti e archiviati i dati di GF Machining Solutions. Una connessione Point-to-Point criptata garantisce la sicurezza dei dati sensibili degli utenti. I benefici per il cliente sono evidenti: con rConnect Messenger, le macchine dei clienti possono funzionare con una maggiore tranquillità di sera e nel fine settimana senza essere presidiate, perché lo stato della macchina può essere verificato a distanza. Inoltre, rConnect sarà presto esteso con un nuovo modulo Dashboard che consentirà ai gestori di officine di analizzare le prestazioni delle macchine.



