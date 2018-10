08/10/2018

È giunto il momento anche per il mercato italiano di toccare con mano la rivoluzionaria tecnologia racchiusa nella nuova gamma di robot collaborativi di Universal Robots (www.universal-robots.com/it/), e-Series. e-Series riceve infatti il “battesimo” italiano durante la 31.BI-MU, in programma a Rho Milano Fiera dal 9 al 13 ottobre 2018. Presso lo stand dell’azienda danese, il C34 del padiglione 13, trovano spazio tutti e tre i nuovi cobot ed è possibile sperimentare le potenzialità della nuova piattaforma tecnologica realizzata da UR in una serie di applicazioni realizzate dai partner ufficiali italiani. e-Series è a tutti gli effetti una piattaforma di robotica collaborativa: i 3 modelli di cobot, UR3e, UR5e, UR10e con capacità di carico utile al polso di 3, 5 e 10 kg e sbraccio compreso tra 500 e 1.300 mm, sono “potenziati” da una serie di accessori “plug & play” presenti nello “store” Universal Robots+ (www.universal-robots.com/it/plus), e da Universal Robots Academy (www.universal-robots.com/it/academy), il sistema di formazione on-line gratuito in grado di fornire nozioni di base e di alto livello per un utilizzo immediato dei cobot. Un’offerta unica nel suo genere che consente, in particolare alle PMI, di accedere ai vantaggi offerti dalla robotica industriale con costi contenuti, una flessibilità applicativa e operativa mai viste prima e l’utilizzo di accessori pronti ad essere utilizzati senza dover investire in soluzioni customizzate molto costose. e-Series offre una serie di caratteristiche molto importanti per il mondo della macchina utensile a cominciare da un’interfaccia grafica intuitiva e completamente rinnovata che permette un flusso di programmazione ancora più semplificato. La semplicità della programmazione si abbina all’immediatezza di messa in esercizio: in poche ore è possibile mettere in funzione un cobot e-Series, collegandolo a una normale presa a 220 V. Come per ogni cobot UR, e-Series si caratterizza per leggerezza e compattezza, fattori che consentono a queste macchine di essere installate in ogni posizione e di essere spostate facilmente all’interno del layout produttivo. e-Series presenta un sensore di forza/coppia integrato nel sesto asse e ben 17 funzioni di sicurezza, tra cui la personalizzazione sul tempo e la distanza di arresto; tutti elementi che rendono i nuovi robot collaborativi UR ancora più adatti per applicazioni “sensibili” e sicure. Inoltre, i cobot e-Series offrono una incredibile precisione e ripetibilità di soli 0,03 mm. Tutte queste caratteristiche sono visibili nelle molteplici applicazioni preparate per la 31.BI-MU. Applicazioni in cui trovano spazio accessori diversi, ma tutti disponibili all’interno di Universal Robots+. Tra queste: carico-scarico macchina utensile semplificato e flessibile, grazie ad accessori UR+ e applicativi software plug&play per rapido interfacciamento tra robot e macchina; un’applicazione di controllo qualità con sistema di visione, un asservimento macchina utensile e controllo dimensionale in tempo mascherato usando il dato generato dal gripper collaborativo integrato al cobot; un’applicazione di pick&place e assemblaggio meccanico; una demo di interazione semplificata uomo-cobot attraverso feedback tattili generati dal contatto diretto con il braccio robotico. La demo mette in risalto l’uso avanzato del sensore di forza/coppia integrato e l’estrema facilità di gestione del cobot da parte



Seguente