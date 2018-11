07/11/2018

“L’evoluzione della postazione di assemblaggio industriale in ambienti Industry 4.0” è il titolo del nuovo seminario che Fiam (www.fiamgroup.com) ha in programma nella propria sede di Vicenza per il prossimo 5 dicembre. Il seminario, patrocinato dalla Regione Veneto, rientra tra le attività previste per l’internazionalizzazione d’impresa e vuole offrire ai partner industriali conoscenze ed esperienze su tematiche riconducibili al concetto di Industria 4.0 nel quadro delle strategie collegate allo sviluppo competitivo in ambienti globalizzati. Industry 4.0 è infatti un ambito verso il quale le aziende si stanno sempre più avvicinando per raggiungere gli indiscutibili vantaggi di una Smart Factory, ovvero di una fabbrica intelligente, dove la tecnologia diventa un fattore abilitante per ottenere una fabbrica interconnessa, più intelligente e performante grazie a una migliore collaborazione uomo-macchina. Il seminario rappresenta quindi un appuntamento formativo imperdibile per tutte quelle realtà produttive che vogliono migliorare i loro processi di assemblaggio in termini di produttività e competitività attraverso strategie che contemplano l’adeguata progettazione dei sistemi produttivi flessibili, lo studio delle logiche di asservimento, l’allestimento delle postazioni di avvitatura con uno sguardo rivolto all’impiego di nuove tecnologie robotiche. Relatori del seminario saranno Maurizio Faccio, Professore di Impianti Meccanici e Gestione degli Impianti Industriali, e Giulio Rosati, Professore di Meccanica Applicata alle Macchine e Robotica Industriale, ambedue dell’Università degli Studi di Padova. Non mancheranno gli approfondimenti e i casi pratici con robot collaborativi a completamento degli interventi didattici. Moderatore dei lavori Filippo Astone, Direttore di Industria Italiana e conduttore di Fabbrica 2.4 Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per iscrizioni https://fiam-seminario-5-dicembre.eventbrite.it.



Precedente | Seguente