È programmata per mercoledì 5 dicembre, a Milano, la settima edizione di FIMI, Forum per l'internazionalizzazione del Made in Italy, l'appuntamento di Messe Frankfurt Italia (www.messefrankfurt.it), che si svolge quest'anno in collaborazione con Elle Decor Italia e Fondazione Italia Cina, e con il coinvolgimento di ANIMA, Assil, Milano Unica. L'evento dal titolo "Il grande balzo di qualità. Un nuovo stile di vita per la Cina" è previsto presso la sala Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e pone al centro del dibattito qualità e comunicazione sul mercato cinese. La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni www.fimi.messefrankfurt.it.



