01/11/2018

Conrad Business Supplies raggruppa diverse piattaforme digitali professionali in un’infrastruttura dinamica, con il fine ultimo di aiutare i clienti a superare ogni singola sfida che devono affrontare, adesso e in futuro. Alla fiera electronica, in programma a Monaco di Baviera tra il 13 e il 16 novembre, il distributore B2B Conrad Business Supplies illustrerà ai visitatori le potenzialità del suo ecosistema, pensato per sostenere anche i clienti più visionari. di Francesca Nebuloni Conrad Business Supplies (www.conrad.biz) parteciperà nuovamente alla fiera electronica 2018 di Monaco di Baviera, prevista dal 13 al 16 novembre, con uno stand di 226 metri quadrati situato nel padiglione C5 presso la postazione 135. Inoltre, il Gruppo presenterà le sue innovazioni più recenti nel nuovo spazio “electronica Experience” del padiglione C6, in un’area di 18 metri quadrati intitolata “Conrad Maker & Education” e situata nello stand 308. Quest’area sarà dedicata specificatamente a tutti i maker: dagli artigiani digitali agli hobbisti, dalle menti creative ai più appassionati nerd e tecnologi che non hanno paura di affrontare e risolvere ogni tipo di problema tecnico. Conrad Business Supplies offre tecnologie creative e prodotti innovativi particolarmente interessanti per questo tipo di utilizzatori. I biglietti gratuiti per l’ingresso a electronica 2018 possono essere richiesti tramite il link conrad.biz/electronica . IL DIGITALE A SUPPORTO DEI CLIENTI Il distributore B2B quest’anno approfitterà della sua presenza alla principale fiera e conferenza del settore dell’elettronica per illustrare le potenzialità del suo ecosistema orientato ai clienti B2B, capace di offrire numerosi vantaggi pratici agli utilizzatori professionali e agli uffici acquisti delle aziende. Come parte del suo ecosistema, Conrad Business Supplies raggruppa diverse piattaforme digitali professionali in un’infrastruttura dinamica, con il fine ultimo di aiutare i clienti a superare ogni singola sfida che devono affrontare, adesso e in futuro. Conrad offre ai clienti aziendali grandi vantaggi e numerosi servizi, oltre a un assortimento in continua crescita. Anche i clienti italiani di Conrad da oggi possono beneficiare dell’accesso alla piattaforma innovativa, completamente rivoluzionata per soddisfare le nuove esigenze di acquisto. Nuovi filtri avanzati di ricerca e un’incredibile reattività rendono la piattaforma eCommerce di Conrad una delle più avanzate del settore. L’OCCASIONE PERFETTA PER FESTEGGIARE Durante la fiera electronica, Conrad Business Supplies presenterà nel suo stand tanti interessanti casi di studio che utilizzano prodotti di varie marche, e fornirà numerose informazioni approfondite su diverse tematiche nel corso di seminari tenuti da esperti del settore. I visitatori della fiera potranno aspettarsi un’agenda dei seminari particolarmente ricca. Il programma dettagliato sarà disponibile a breve all’indirizzo conrad.biz/electronica . Inoltre, Conrad Business Supplies in occasione di electronica 2018 festeggerà il 20° anniversario della sua attività come fornitore unico per i clienti B2B attivi in tutti i settori. L’enorme ampliamento dell’assortimento di prodotti, l’espansione dei servizi sul campo, il centro logistico con la capacità di trattamento in ambiente protetto dalle scariche elettrostatiche (ESD) orientato alle esigenze dei clienti B2B, oltre all’espansione del magazzino cavi con la disponibilità di oltre 32.000 tipi di cavi, sono tutte iniziative che hanno contribuito notevolmente alla crescita delle attività negli ultimi anni. Il centro logistico Conrad ha una capacità di trattamento in ambiente protetto dalle scariche elettrostatiche (ESD) orientato alle esigenze dei clienti B2B. UNA PIATTAFORMA PER LO SMART LIVING Presso lo stand Conrad, i visitatori di electronica potranno informarsi sull’intera offerta del Marketplace B2B del Gruppo, con la sua gamma di prodotti disponibili da 100 partner in continua crescita. Il personale Conrad sarà presente per rispondere individualmente a ogni tipo di esigenza e richiesta, spiegando come venditori e acquirenti possano partecipare a questo mercato B2B di successo. “Conrad Connect” offre inoltre una piattaforma digitale per lo sviluppo di progetti e soluzioni IoT multifornitore. È una piattaforma dedicata alle soluzioni smart living e permette agli utilizzatori di collegare gratuitamente i loro dispositivi e servizi smart, creando automaticamente dei progetti e dei cruscotti informativi sintetici (dashboard). Tutto è archiviato in un sistema cloud centrale, dai sistemi domotici ai sistemi antifurto, dall’impianto di irrigazione alle più moderne attrezzature per il fitness. Permette inoltre agli utilizzatori di collegare dispositivi e progetti IoT con dei servizi offerti da vari partner e di integrare le soluzioni di smart living direttamente nella loro vita quotidiana. Aprendo la piattaforma a fornitori di terze parti, i fornitori di servizi avranno l’opportunità di cogliere interessanti occasioni per espandersi e migliorare la redditività delle loro attività digitali. POTER CONTARE SU PARTNER SPECIALIZZATI Per affrontare progetti specifici dei clienti, SOS electronic, una società acquisita da Conrad qualche anno fa, è il partner ideale quando servono componenti, alimentatori strumenti di misura e automazione. SOS electronic, un distributore transnazionale di componenti elettronici per la produzione industriale, è specializzato nella fornitura di marchi globali e attività di ausilio alla progettazione, coprendo le esigenze dell’industria manifatturiera in grande serie e di particolari esigenze di specifici settori merceologici. Con sette sedi nazionali e una focalizzazione sull’Europa, SOS aiuta i clienti di tutto il mondo distribuiti in 90 paesi da più di 24 anni. Sono oltre 200.000 i prodotti disponibili da oltre 100 dei principali marchi B2B. Immediatamente dopo la ricezione dell’ordine, i prodotti vengono spediti dal centro logistico e direzionale di SOS Group di Košice. Come fornitore di soluzioni SOS, (Supplier Of Solutions), il distributore non solo consegna componenti, ma anche soluzioni complesse e offre un servizio di assistenza multilingua che risponde a domande su aspetti commerciali e di supporto tecnico. ©tecnelab La sede centrale di Conrad a Hirschau, in Baviera.



