AIGNEP, l’offerta si allarga

Il reparto produttivo di AIGNEP, a Bione, in provincia di Brescia, dove vengono realizzate le diverse famiglie di valvole e componenti.

Con l’ampliamento della propria offerta di raccordi e valvole, AIGNEP punta a soddisfare le necessità di una più vasta platea di potenziali utilizzatori.

di Andrea Pagani

Il 2024 è stato un anno molto complesso per il mondo manifatturiero: fluttuazioni di mercato, settori in calo e instabilità politica non hanno certo agevolato il lavoro delle aziende che, anzi, hanno dovuto fare i conti con nuove, insidiose variabili. Ma affrontare queste sfide è possibile: ne è dimostrazione l’attività che AIGNEP porta avanti al fine di offrire servizi e soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze di clienti di ogni tipo.

“Nonostante ci siano Paesi e settori in recessione, come la Germania e l’automotive, per noi il 2024 si è chiuso in pari con il 2023”, spiega Graziano Bugatti, amministratore delegato dell’azienda. “Naturalmente abbiamo messo in atto diverse iniziative per ottenere il risultato voluto, come il lancio di nuovi prodotti e alcune azioni commerciali su nuove aree geografiche. Il 2025 è cominciato in linea con l’anno precedente, ma grazie all’ampliamento del catalogo ci aspettiamo di ottenere un segno positivo. Siamo solo un po’ preoccupati per il mercato USA, molto importante per noi, e per la penalizzazione degli eventuali dazi che l’amministrazione attuale minaccia di imporre”.

Graziano Bugatti, amministratore delegato di AIGNEP.

NUOVE FILIALI IN MESSICO E VIETNAM

Il 2024 è stato per AIGNEP l’anno di apertura di due nuove filiali. Messico e Vietnam, infatti, rappresentano mercati di grande interesse per l’azienda che in passato erano presidiati unicamente tramite piccoli distributori locali.

“Così come già avviene in Italia e nel resto d’Europa, con le filiali puntiamo a dare un sostegno concreto ai distributori attraverso un magazzino locale ben fornito e il supporto di tecnici e commerciali dedicati che possano aiutare a far conoscere il nostro prodotto sul territorio”, prosegue Graziano Bugatti. “Con le due nuove filiali, che portano il totale a undici nel mondo, non vogliamo concentrarci su un singolo settore applicativo: il nostro catalogo include infatti soluzioni per ogni tipo di esigenza. Siamo convinti che otterremo risultati interessanti nell’automazione, nella costruzione di macchine e impianti industriali, nella gestione dell’acqua potabile e dei fluidi alimentari, ma disponiamo anche di una linea per la distribuzione dell’area compressa e di una serie di connessioni in ottone, tecnopolimero e acciaio inossidabile pensate per operare in condizioni critiche, come nella chimica o nel medicale. Avere un’offerta così ampia ci permette inoltre di resistere meglio agli inevitabili scossoni di mercato: in linea di massima, quando ne cala uno, cresce un altro”.

All’apprezzata serie 16V si affiancano oggi nuovi modelli compatti pensati per lavorare in modalità stand alone.

PIÙ SCELTA PER L’ALIMENTARE

La serie Springfit, lanciata di recente, affronta sfide che altre industrie non hanno: nell’alimentare, infatti, si lavora con sostanze destinate al consumo umano. È quindi inammissibile qualsiasi tipo di contaminazione durante la gestione delle materie prime, la loro lavorazione e persino nel packaging finale. La tecnologia è la medesima che può essere trovata in altre soluzioni analoghe con raccordi automatici, ma si usano appositi tecnopolimeri con certificazione per l’utilizzo alimentare.

Oggi l’offerta si amplia ulteriormente con una serie di nuove figure, come passapareti e adattatori sia diritti che a “L”, in unità di misura metriche. Nel frattempo, l’azienda sta lavorando per duplicare il tutto anche con misure in pollici, con soluzioni per diametri da 1/4”, 3/8” e 1/2”.

Oltre a rispondere perfettamente alle necessità del settore alimentare, la serie Springfit si distingue per le dimensioni ridotte a parità di robustezza e di requisiti di impiego. Molto apprezzato è anche l’innovativo sistema di aggancio e sgancio del tubo, reso possibile dalla presenza di una pinza interna in acciaio inossidabile che non solo si aggancia saldamente al tubo ma, quando c’è la necessità di scollegarsi, si apre con semplicità.

Fluidity è la famiglia di elettrovalvole pensata per essere utilizzata non solo con aria compressa, ma anche con fluidi come oli, acqua industriale, gas inerti e altri ancora.

ELETTROVALVOLE PER TUTTI

Le nuove elettrovalvole Serie 16V di AIGNEP sono apprezzate per le loro caratteristiche di elevata resistenza e alte prestazioni, il tutto su una base modulare pensata per assemblare facilmente collettori multipli con 4, 8, 12 e 24 valvole.

Disponibili in versione 5/4 normalmente chiusa o normalmente aperta, 5/2 monostabile o bistabile e 5/3, possono essere utilizzate anche per il sottovuoto con il comando separato di alimentazione rispetto alla pressione della singola valvola, il tutto con differenti protocolli di comunicazione e bus di campo. Alla Serie 16V, tipicamente con larghezza di 15 mm, è stata affiancata una versione più compatta, la Serie 17V, con larghezza (10 mm).

Ma non tutte le applicazioni necessitano di gruppi di valvole con differenti protocolli di comunicazioni; al contrario, hanno bisogno di prodotti singoli, compatti e leggeri, per questo le Serie 14V e 18V – rispettivamente con larghezza 15 mm e 10 mm – sono in grado di operare singolarmente. L’offerta di AIGNEP, che includeva già soluzioni simili, ma con misure superiori, si rivela così particolarmente indicata per applicazioni specifiche come la robotica e l’automazione, molto sensibili ai temi delle dimensioni e dei pesi.

Alcuni modelli della linea di valvole 14V. Larghe 15 mm, compatte e leggere, sono in grado di operare singolarmente.

UNA SERIE PER TUTTI I FLUIDI

Fluidity, come il nome lascia intendere, è una famiglia di elettrovalvole pensata per essere utilizzata non solo con aria compressa, ma in tutti quei processi nei quali è necessario usare fluidi di ogni genere, come oli, acqua industriale, gas inerti e altri ancora. Realizzata interamente in Italia, include diverse varianti per rispondere alle varie esigenze di mercato: a partire dai materiali (ottone, ottone senza piombo, acciaio inox), fino alle certificazioni, come UL per il mercato nordamericano, MOCA per l’alimentare o ATEX per gli ambienti con rischio di esplosioni. Ogni ambito applicativo ha infatti esigenze specifiche: nel mondo delle macchine automatiche per il caffè o nella gestione dell’acqua potabile è ormai d’obbligo usare l’ottone senza piombo; nelle macchine utensili, negli impianti per il lavaggio auto e in generale nell’industria, invece, è sufficiente l’ottone convenzionale; nell’alimentare e nel chimico è l’inox a dettar legge.

La serie Springfit si amplia con nuove figure, come passapareti e adattatori sia diritti che a “L”.

Oggi la linea si arricchisce ulteriormente con le valvole trainate: soluzioni che possono operare anche in condizioni di pressione identica in entrata e in uscita. Interessanti anche quelle a doppio stadio, nelle quali l’impulso elettrico è necessario solo per comandare l’apertura e la chiusura. Un valore aggiunto in termini di risparmio energetico, ma anche di usura dei dispositivi elettrici: l’alimentazione continua causa il riscaldamento del solenoide, con conseguente usura prematura.

My Aignep è il portale nel quale trovare tutta la documentazione utile (come file BIM, tabelle con caratteristiche tecniche e disegni 3D) relativa ai molteplici prodotti disponibili a catalogo, confrontare soluzioni diverse, conoscere la disponibilità dei componenti e i relativi prezzi. Accessibile attraverso il sito AIGNEP, permette di navigare in maniera rapida e intuitiva tra le diverse informazioni presenti, prelevare i materiali richiesti e, in caso di acquisto, tracciare le spedizioni e scaricare documenti di trasporto e fatture. ©ÈUREKA!

