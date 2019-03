La manifattura cognitiva apre la strada alla Smart Factory

Ottimizzando i processi produttivi con modalità finora inimmaginabili, le aziende possono migliorare tutte le metriche della loro attività, dalla produttività all’affidabilità dei prodotti, dalla qualità alla sicurezza, riducendo tempi morti e costi di gestione nella fabbrica intelligente e connessa.

di Corrado Dal Corno

Come dimostrano diverse applicazioni già realizzate in ambito finanziario e sanitario, il calcolo cognitivo, l’IoT industriale (IIoT) e l’analitica avanzata consentono di portare l’IA nei processi aziendali per digitalizzare, comprendere e ottimizzare i processi produttivi con modalità e livelli di efficienza senza precedenti. Unendo dati raccolti dai sensori in campo, machine learning e funzionalità IA, la “manifattura cognitiva” fornisce alle aziende uno strumento potente per individuare schemi ricorrenti nei dati strutturati e non, provenienti da singoli impianti, intere fabbriche o catene di fornitura estese.

Queste capacità sofisticate sono oggi accessibili a realtà di tutte le dimensioni, perché le tecnologie che abilitano l’IoT e l’analisi dei dati sono mature e implementabili su qualsiasi scala, grazie alla connettività pervasiva e all’abbattimento dei costi di chipset, sensori, sistemi e servizi di cloud e storage. La scienza cognitiva consente alle aziende di estrapolare significato dall’enorme e crescente mole di dati, strutturati e non, provenienti dalle fonti più disparate: sensori, client di posta, file audio e video, software di progettazione e innumerevoli altre.

Le aziende manifatturiere, in particolare, possono cogliere questa opportunità per puntare alla realizzazione della Smart Factory lungo quattro direttrici evolutive principali.

Risolvere le sfide operative. Le applicazioni del calcolo cognitivo sono semplici da utilizzare e producono benefici immediati in termini di produttività, affidabilità dei prodotti, qualità, sicurezza e resa degli impianti, oltre a ridurre tempi morti e costi. Ad esempio, quando viene richiesto un intervento di riparazione, il tecnico dell’assistenza può sottoporre i sintomi a un motore cognitivo che li analizza e suggerisce diverse soluzioni ordinate per probabilità di successo. Generare valore aggiunto dai dati di produzione. Analizzando a fondo l’ambiente e i processi produttivi, le tecnologie cognitive estrapolano informazioni preziose con un valore tangibile per l’impresa. L’applicazione di modelli analitici avanzati svela schemi ricorrenti e correlazioni che finora passavano inosservati. Il controllo di qualità, ad esempio, può fare riferimento all’archivio delle immagini dei prodotti fabbricati per individuare immediatamente possibili difetti che rischiano di tradursi in problemi di qualità. Migliorare la qualità dei prodotti. In una recente indagine nell’industria elettronica, IBM ha rilevato che il 66% dei dirigenti considera la riduzione dei difetti e l’aumento del tasso di precisione in produzione indicatori chiave dell’efficienza delle fabbriche. La manifattura cognitiva consente di monitorare la qualità di un prodotto lungo tutto il ciclo di sviluppo, dalla progettazione alla produzione, dalla distribuzione all'assistenza post-vendita, assicurando così la soddisfazione del cliente fino al termine del ciclo di vita del prodotto. Utilizzare tutte le fonti di dati. Non ci sono solo i sensori sugli impianti: dati preziosi si trovano nei registri dei PLC, nei manuali, nei monitori biometrici degli addetti, nella mail, negli archivi di immagini, su Internet, nei social media. L'IA con le sue capacità cognitive attinge a tutte queste fonti, alimentando il processo di analisi con un flusso continuo e massiccio di dati che crea un sistema cognitivo di apprendimento continuo, fornendo agli addetti indicazioni operative preziose grazie alla piena comprensione dei processi manifatturieri.

