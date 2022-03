Active Surfaces®: innovazione e sicurezza anche in ambito “food contact”

Le superfici Active Surfaces®, oltre a offrire una forte valenza estetica, rispondono in maniera innovativa al bisogno di sicurezza e benessere. Nella foto di apertura: i materiali ceramici Active Surfaces® possono essere utilizzati a contatto diretto con gli alimenti con la massima sicurezza.

Dall’incontro tra design, scienza e tecnologia nascono le superfici eco-attive Active Surfaces® su cui lavorare e persino consumare cibi in totale sicurezza. Dall’architettura al settore alimentare il passo è breve.

di Alfonso Pinna

Active Surfaces®, le superfici ceramiche eco-attive di Iris Ceramica Group ad elevate prestazioni tecniche ed estetiche, hanno ottenuto due importanti certificazioni in ambito “food contact”.

I riconoscimenti sono stati rilasciati da un laboratorio accreditato BELAC , istituto certificatore per i Paesi dell’Unione Europea, specializzato nell’esecuzione di test su materiali usati in ambito alimentare. I risultati attestano che i materiali ceramici Active Surfaces® possono essere utilizzati a contatto diretto con gli alimenti con la massima sicurezza, indipendentemente dalla tipologia e formulazione del cibo con cui entrano in contatto.

UN PERFETTO ALLEATO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Secondo gli studi condotti, Active Surfaces® si rivela conforme alle direttive dell’Unione Europea che regolano il contatto con gli alimenti, dimostrandosi un perfetto alleato anche in tutti gli ambiti in cui vi è presenza di sostanze alimentari.

Inoltre, la ricerca condotta dal laboratorio accreditato BELAC, mette in evidenza i risultati eccellenti relativi alla capacità di Active Surfaces® di essere impiegato in settori industriali ed altamente professionali in cui vi sia una lavorazione del cibo che richiede elevati standard di sicurezza ed igiene.

ANCHE NEI SITI DI PRODUZIONE ALIMENTARE

A tale proposito, lo studio certifica che i materiali Active Surfaces® rimangono igienici e sicuri anche dopo svariate ore dal contatto con gli alimenti, a differenza ad esempio dei materiali polimerici che possono danneggiarsi con l’utilizzo dei coltelli sulla superficie diretta. Questo dimostra come la ceramica Active Surfaces® di Iris Ceramica Group sia idonea all’impiego come materiale da lavoro anche negli stabilimenti di produzione alimentare.

Active Surfaces® di Iris Ceramica Group hanno ottenuto due importanti certificazioni in ambito “food contact”.

NUOVE STRADE PER LA CERAMICA

Active Surfaces®, materiale noto per le sue proprietà antibatteriche e antivirali, antinquinamento, anti-odore e autopulenti, traduce in concretezza la visione lungimirante di Iris Ceramica Group, che da oltre 60 anni realizza superfici e applicazioni inedite con uno sguardo sempre rivolto al futuro, al fine di esplorare nuovi orizzonti e aprire strade inesplorate alla ceramica.

Dal 2009, Active Surfaces® combina design, scienza e creatività dando vita a superfici che non solo si caratterizzano per innovazione, sostenibilità ed estetica, ma che racchiudono un profondo valore: essere al servizio dell’uomo nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura.

Le certificazioni ottenute si aggiungono alle già attestate proprietà eco-attive antimicrobiche (batteri, virus, funghi, muffe) e anti-odore di Active Surfaces®.

PER SUPERFICI IGIENICAMENTE SICURE

In conclusione, i risultati ottenuti da Active Surfaces® in ambito “food contact” rappresentano un’ulteriore prova dell’importante lavoro di ricerca e sviluppo avvalorato da una dettagliata documentazione scientifica, che caratterizza i materiali di Iris Ceramica Group.

Active Surfaces® va quindi oltre il tradizionale impiego in ambito di architettura, design e arredamento, rappresentando superfici sicure e igienicamente ineccepibili sulle quali è possibile preparare cibi non solo a livello domestico, ma anche lavorarli a livello professionale e industriale, aggiungendo al suo utilizzo persino l’impiego come ceramica da tavola e da cucina. ©TECNeLaB