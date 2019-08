Ceratizit apre le porte degli stabilimenti in Austria e Germania per presentare i nuovi utensili

A Balzheim, in Germania, si sviluppano soluzioni a vantaggio delle lavorazioni nel settore aerospaziale.

Il Gruppo Ceratizit si è presentato alla stampa con un Open Day nelle sedi in Germania e Austria: un’occasione per mostrare FreeTurn, nuova gamma di utensili per la tornitura HDT che accompagna il Team Cutting Tools verso una nuova era.

di Claudia Pirotta

C’eravamo lasciati alle spalle la scorsa fiera AMB con un caleidoscopio di impressioni che concorrevano a formare una prima idea della realtà del nuovo Team Cutting Tools di Ceratizit. Gli scorsi 14 e 15 maggio il Gruppo ha aperto le porte dei suoi stabilimenti ai rappresentanti della stampa europea accompagnandoli in un affascinante tour tra Germania e Austria alla scoperta della galassia delle soluzioni antiusura e degli utensili in metallo duro, che ci ha consentito di fissare nero su bianco le impressioni post-AMB.

Il Team Cutting Tools riunisce sotto di sé i marchi Cutting Solutions by Ceratizit, KOMET, WNT e KLENK; le scelte strategiche, l’orientamento all’innovazione e la qualità dei prodotti sono stati tra i fattori che hanno portato il Gruppo a conquistare quote di mercato importanti e assicurarsi un posto tra i primi cinque maggiori protagonisti del mercato internazionale degli utensili per asportazione di truciolo. Un riconoscimento importante, arrivato nel 2017 a coronamento di quasi un secolo di attività: la storia del Gruppo inizia infatti negli anni ’20 grazie all’attività di due realtà, Cerametal e Plansee Tizit, pioniere del metallo duro. La spasmodica ricerca di sempre nuove tecnologie unita allo sviluppo di soluzioni innovative della divisione antiusura e gli utensili di asportazione truciolo hanno consentito alle aziende di crescere ed espandersi in tutto il mondo. Nel 2002, la fusione dà vita ad una nuova realtà, Ceratizit, specialista del metallo duro. Investimenti in centri di produzione e ricerca, fusioni e acquisizioni si susseguono e ci portano fino ai giorni nostri, e proiettano il Gruppo nel futuro. L’offerta attuale di Ceratizit comprende, oltre alla gamma completa di utensili in metallo duro, anche soluzioni antiusura, utensili per la lavorazione di legno e pietra, cilindretti e preformati. Ai prodotti si affianca un servizio altamente qualificato che include, ad esempio, la formazione dei clienti presso i centri tecnologici (Tooling Academy), la piattaforma per l’acquisto online 24/24, o il servizio di riaffilatura degli utensili in metallo duro. Non meno importante, presso il centro di eccellenza di Reutte, Ceratizit offre ai propri clienti consulenza per lo studio e la realizzazione di soluzioni personalizzate per la lavorazione dei pezzi, che vengono testate nell’Academy prima di essere rilasciate.

Gli utensili FreeTurn con il sistema HDT sono la premessa per nuovi processi di tornitura più veloci ed efficienti.

INNOVAZIONE APPLICATA

Il tour è partito dagli stabilimenti di Komet a Stoccarda, sinonimo di innovazione applicata. Da tempo Komet implementa con successo l’Industria 4.0; la produzione additiva tramite fusione laser di frese in diamante policristallino (PCD) è uno dei fiori all’occhiello della fabbrica. Al corpo fresa, prodotto con questa tecnologia e ottimizzato dal punto di vista progettuale, vengono fissati i taglienti in PCD: a parità di diametro, il processo assicura un numero di taglienti significativamente più alto. Nell’unità produttiva di Ceratizit a Balzheim, invece, è protagonista l’orientamento alla ricerca di soluzioni vantaggiose per il settore aerospaziale e l’innovazione legate agli utensili per la fresatura trocoidale.

Interno di uno dei forni per la sinterizzazione delle polveri installato presso l’unità produttiva di Reutte, nel Tirolo austriaco.

IL FUTURO DELLA LOGISTICA

Scendendo più a Sud, nel centro di distribuzione europeo a Kempten si comprende come la logistica è protagonista indiscussa della strategia Ceratizit e lo sarà ancor di più negli anni a venire per rispondere in modo sempre più rapido e preciso alle esigenze dei clienti. Dal 2011 il magazzino è automatizzato con un sistema di navette per la gestione/movimentazione dei pezzi e il tutto è gestito attraverso un’interfaccia SAP. La movimentazione tra i diversi edifici, tuttavia, è ancora manuale. Entro il 2021, oltre ad automatizzare la logistica tra gli edifici, Ceratizit ha in programma un balzo in avanti nell’ottimizzazione dei processi con la completa automatizzazione del magazzino supportandola con soluzioni avveniristiche quali l’introduzione di Machine Learning, robot per il prelievo pezzi e l’implementazione di soluzioni per azzerare le difettosità del processo (sistemi di scansione, controllo automatico del peso…).

Al corpo fresa prodotto con tecnologia additiva si aggiungono i taglienti in PCD ottenendo utensili precisi e leggeri.

TORNITURA HDT

La visita a Reutte, nel Tirolo austriaco, è stata la tappa conclusiva di questa due-giorni Ceratizit. Qui abbiamo osservato da vicino il processo di produzione degli utensili: gestione delle polveri, sinterizzazione, affilatura, controlli finali. E proprio a Reutte abbiamo sperimentato il futuro della tornitura con la dimostrazione del sistema HDT (High Dynamic Turning) sviluppato da Ceratizit, che stravolge i tradizionali metodi di tornitura. In futuro, infatti, sarà possibile eseguire tutte le operazioni tradizionali (sgrossatura, finitura, tornitura di contorni, tornitura longitudinale…) impiegando un unico utensile FreeTurn.

Produzione additiva con fusione laser su letto di polveri nello stabilimento Komet a Stoccarda.

Il meccanismo è semplice: partendo dalla filosofia dei centri ibridi fresatura-tornitura che consentono di lavorare con un’unica macchina controllando i diversi assi, il Gruppo ha sviluppato un sistema in cui l’inserto non rimane fisso nel supporto, ma può variare l’angolo di approccio grazie al mandrino di fresatura. In combinazione con gli utensili assiali FreeTurn dal gambo sottile, il sistema HDT apre alla tornitura nuovi orizzonti, consentendo nuovi approcci di taglio (da sopra o da sotto) in precedenza non realizzabili e, più in generale, incrementando notevolmente velocità e precisione del processo. ©TECN’È

Il Gruppo Ceratizit è uno dei protagonisti del mercato internazionale degli utensili per asportazione di truciolo.