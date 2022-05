Largo ai giovani! I programmi FANUC dedicati al mondo della scuola

FANUC ha attivato una serie di iniziative dedicate al mondo della scuola.

Per FANUC l’automazione è una vera e propria passione. E la passione si inizia a coltivare a scuola. Ecco perché per la multinazionale la scuola è una parte imprescindibile della mission aziendale.

di Anna Maria Porro

Saranno le nuove generazione a guidare il futuro delle imprese di domani, e la diffusione della cultura dell’automazione per FANUC è importante sia tra professionisti, sia tra studenti, docenti e dirigenti scolastici.

FANUC Academy è lo spazio dedicato alla formazione nella sede di FANUC Italia a Lainate (MI). La Academy eroga corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai clienti FANUC, ma anche ai docenti scolastici e ai loro studenti.

Qui, con i tutor qualificati della FANUC Academy, gli insegnanti degli istituti superiori possono intraprendere dei percorsi di apprendimento in ambito Robotica (con l’obiettivo di imparare la programmazione di base dei robot FANUC e conoscere il software di simulazione ROBOGUIDE e i sistemi di visione artificiale) e Controllo numerico (facendo esperienza di programmazione ISO e CNC Guide, per poi passare le conoscenze agli studenti).

FANUC Academy è dotata di 6 aule training e 2 laboratori tecnici attrezzati con prodotti FANUC.

FANUC ACADEMY, INCUBATORE DI ESPERIENZE

Gli studenti possono trovare nella FANUC Academy un incubatore di esperienze e di opportunità per l’orientamento nel mondo del lavoro, un supporto prezioso, vista l’importanza strategica delle discipline STEM e la richiesta sempre più elevata da parte delle aziende di ingegneri robotici.

FANUC ha messo a disposizione dei ragazzi nelle aule attrezzate con asset e attrezzature gli Educational Package Robot, CRX (robot collaborativo), Controllo numerico e CRX in asservimento a ROBODRILL (dove il cobot è integrato a bordo macchina e interagisce per il carico/scarico e il supporto alla produzione).

Accanto alle training room e ai laboratori tecnici della Academy, si trova lo spazio della FANUC Experience, un’area dove è possibile vedere e toccare con mano i prodotti FANUC oggetto della formazione. Grazie ai pacchetti Educational, i giovani possono prendere confidenza con la tecnologia che incontreranno in fabbrica in futuro, esplorando le funzionalità innovative e facili da usare dei robot, CNC e macchine FANUC.

Adiacente alla FANUC Academy si trova lo showroom della FANUC Experience, dove studenti e docenti possono vedere da vicino robot, controlli numerici e macchine FANUC.

CORSI DI ROBOTICA E TECNOLOGIE IIoT

La collaborazione di FANUC con l’universo-scuola si traduce anche nella somministrazione di corsi di apprendimento di robotica e tecnologie IIoT (Industrial Internet of Things) e seminari presso alcuni istituti scolastici.

FANUC, infatti, è socio di ITS Lombardia Meccatronica e ha all’attivo diverse collaborazioni con ITS, università e consorzi per la diffusione dell’aggiornamento professionale. Inoltre, FANUC eroga nel contesto della Fondazione e della collaborazione con gli ITS borse di studio per gli studenti che si distinguono per merito.

Una postazione mobile con robot antropomorfo per apprendere I rudimenti della programmazione robotica: ecco l’Educational Package Robot.

PROMUOVERE LA CULTURA DELL’AUTOMAZIONE

Non da ultimo, FANUC si impegna attivamente nella promozione dei valori dell’automazione industriale presso i giovani, supportando la competizione WorldSkills, un campionato di giovani talenti provenienti dai Paesi di tutto il mondo che si sfidano in diverse skills e competenze.

Nello specifico, FANUC è sponsor mondiale della categoria “Robot System Integration”. Gli integratori di sistemi robotici, infatti, sono una delle figure professionali più richieste dal mercato: adattano i robot ai processi e sviluppano soluzioni tecniche per integrare i robot nella produzione.

I ragazzi potranno interagire con un robot collaborativo FANUC CRX scoprendo dal vivo quanto sia semplice programmare un robot FANUC.

Il prossimo appuntamento è con WorldSkills Piemonte, che fornirà l’accesso ai primi classificati ai Campionati Europei dei Mestieri EuroSkills 2023 e a WorldSkills Italy 2023; i primi classificati a WorldSkills Italy accederanno ai Campionati mondiali dei mestieri Worldskills Lyon (Francia, 2024).

Le attività di FANUC dedicate al mondo della scuola ambiscono a contribuire a colmare lo skills gap di cui soffre il sistema Paese: ovvero realizzare un punto di incontro e una sinergia efficiente tra industria e scuole, nell’ottica di coltivare giovani talenti e tecnici mettendo a loro disposizione tutto il know-how tecnologico acquisito da FANUC in più di 60 anni di attività. ©TECNeLaB

FANUC è sponsor di WorldSkills, il Campionato mondiale dei Mestieri, per la skill “Robot System Integration”.