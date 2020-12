Perché l’automazione è conveniente? Ce lo spiega Omron, esperta nel campo

“La pandemia ha portato a sviluppi quali il distanziamento sociale e normative più severe in materia di sicurezza a cui le aziende devono attenersi. L’automazione può aiutare a superare questa sfida migliorando al contempo sicurezza ed efficienza nel lungo termine”.

di Francesco Villon

Un aspetto fondamentale dell’automazione dei processi è l’uso dei robot, che spesso lavorano a stretto contatto con gli operatori della fabbrica. Tuttavia, molte aziende potrebbero essere riluttanti a investire ulteriormente nell’automazione, in particolare a seguito delle difficoltà economiche causate dal Covid-19. Per i produttori alla ricerca di una soluzione conveniente, le strutture di costo con opzioni di leasing sono implementate come opzione per consentire l’adattabilità in fabbrica.

LE NUOVE SFIDE IMPOSTE DALLA PANDEMIA

Paesi come il Regno Unito e la Germania subiranno probabilmente gravi carenze di manodopera nei prossimi dieci anni, soprattutto per quanto riguarda gli specialisti tecnici. Solo nel Regno Unito, il 63% delle organizzazioni sta attualmente riscontrando una carenza di qualifiche, mentre il 68% dei datori di lavoro ha scoperto di non essere in grado di trovare candidati in grado di ricoprire le posizioni vacanti. Allo stesso tempo, i cicli di vita dei prodotti stanno diventando sempre più brevi. La pandemia di Coronavirus ha posto ulteriori sfide ad aziende di tutte le dimensioni in qualsiasi settore, molte delle quali devono affrontare una notevole riduzione dei consumi e interruzioni delle catene di fornitura.

Robot e robot collaborativi (cobot) sono facili da configurare e offrono una soluzione rapida. Possono aumentare la flessibilità, la qualità e la velocità di produzione e consentire alle aziende di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato. Robert Brooks, Industry Manager Food and Beverage di Omron Europe, ha così commentato: “La pandemia ha portato a sviluppi quali il distanziamento sociale e normative più severe in materia di sicurezza a cui le aziende devono attenersi. L’automazione può aiutare a superare questa sfida migliorando al contempo sicurezza ed efficienza nel lungo termine. Un esempio lampante è una soluzione di robot mobili o cobot in grado di risparmiare ai dipendenti attività impegnative e ripetitive, consentendo loro di concentrarsi su attività a valore aggiunto adatte ai loro ruoli specifici”.

Omron ha definito un concetto strategico denominato “innovative-Automation!” composto da tre tipi di “i-Automation”, ossia soluzioni integrate (evoluzione del controllo), intelligenti (sviluppo dell’intelligenza per mezzo dell’ICT) e interattive.

COBOT PER CICLI DI VITA PIÙ BREVI

Le linee di produzione tradizionali sono progettate per la produzione di un elevato numero di prodotti. Ma i cicli di vita stanno diventando sempre più brevi. Negli anni ’70, per esempio, il ciclo di vita medio di un veicolo era di otto anni, mentre i modelli di auto odierni spesso richiedono le prime modifiche dopo appena due o tre anni. In quasi tutti i settori, gli intervalli tra lo sviluppo di nuovi prodotti si stanno riducendo e molti di essi devono rispondere alle nuove tendenze dopo un periodo relativamente breve. La produzione e l’automazione devono adattarsi a questo scenario, ed è qui che entrano in gioco i cobot.

AMICI DELL’UOMO

I cobot sono stati introdotti per la prima volta nel 2008 e rappresentano una categoria relativamente nuova di robot industriali. A differenza dei robot tradizionali, che devono essere separati dall’ambiente di lavoro degli esseri umani da una recinzione protettiva, i cobot sono stati sviluppati per lavorare in sicurezza con le persone. Inoltre, la programmazione di un’applicazione con i robot collaborativi richiede meno tempo e denaro. Come se non bastasse, possono essere facilmente spostati da una posizione all’altra per lavorare su diverse attività, mentre i tradizionali robot industriali devono rimanere in un’unica posizione e possono essere utilizzati solo per un’attività specifica all’interno della cella. I cobot offrono quindi maggiore flessibilità e le diverse attività che possono gestire spaziano da semplici applicazioni pick & place per la movimentazione, lo smistamento e la pallettizzazione dei componenti fino all’assemblaggio macchine, picking degli ordini, imballaggio e test; possono aiutare ad applicare adesivi e sigillanti, assemblare o disassemblare parti, misurare, testare, controllare e occuparsi di operazioni di avvitamento.

ARMONIA IN FABBRICA

I robot mobili sono utili per fornire un prezioso supporto alle imprese con linee di produzione flessibili. Ad esempio, un’azienda produttrice di cialde di caffè riceve richieste molto diverse: normali cialde in plastica oppure riutilizzabili, ecologiche, di colori e dimensioni differenti. Implementando una flotta di robot mobili Omron, in grado di gestire la domanda fluttuante nel tempo o in due richieste completamente diverse, l’azienda ha ottenuto un ambiente più flessibile all’interno dello stabilimento. Tra l’altro, la capacità di adattarsi ed evolversi diventerà ancora più importante e rilevante in futuro.

Molte soluzioni si affidano ancora a sistemi di trasporto rigidi, mentre i robot mobili offrono al produttore la versatilità necessaria per spostare le scorte e i materiali di consumo nelle posizioni appropriate al momento giusto. Inoltre, robot e cobot mobili sono molto facili da “formare”, implementare e trasportare, il che li rende strumenti utili per aumentare la flessibilità.

TECNOLOGIA MOBILE E COBOT INSIEME

I robot mobili, per esempio, possono cambiare percorso rapidamente, evitando in modo dinamico gli ostacoli o lavorando su priorità diverse. Possono essere personalizzati con componenti aggiuntivi e accessori speciali in grado di offrire una versatilità ancora maggiore. Infatti, la più recente soluzione di Omron combina tecnologia mobile e cobot per offrire un manipolatore mobile o una soluzione MoMa.

Mentre i robot offrono vantaggi in termini di flessibilità, velocità e precisione, gli operatori possono occuparsi di problemi aziendali critici, comunicazioni con i clienti e singole attività quotidiane. Per quanto riguarda l’aspetto importante del ROI, le aziende dovrebbero fare in modo che gli operatori si concentrassero su attività a valore aggiunto, un aspetto che si è rivelato assolutamente cruciale per i produttori. Inoltre, l’automazione può colmare anche la mancanza di esperti nel mercato del lavoro. I robot collaborativi e mobili che lavorano insieme agli esseri umani possono aiutare loro a sollevare o trasportare merci e materiali, nonché svolgere attività precluse ai dipendenti per via del distanziamento sociale o delle normative sulla sicurezza.

Per i produttori che devono andare incontro alle tendenze attuali e future e colmare la lacuna in termini di manodopera, le tecnologie di robot mobili e cobot sono la soluzione ideale.

FLESSIBILITÀ FINANZIARIA CON OPZIONI DI LEASING

Per i produttori che devono andare incontro alle tendenze attuali e future e colmare la lacuna in termini di manodopera, le tecnologie di robot mobili e cobot sono la soluzione ideale. Tuttavia, per i costi, accelerare l’automazione in fabbrica potrebbe non essere un’opzione praticabile, specialmente per le piccole e medie imprese che non possono permettersi un investimento di capitale iniziale per tali tecnologie.

Per ridurre al minimo i costi e creare condizioni paritarie per le aziende di tutte le dimensioni, Omron Industrial Automation ha sviluppato una gamma di nuove opzioni di leasing pensate per semplificare la vita dei produttori che desiderano sviluppare le proprie flotte di robot mobili o collaborativi, ma che devono mantenere bassi i costi iniziali di investimento. La flessibilità del flusso di cassa offerta dalle nuove opzioni di leasing è una considerazione importante in questi giorni di incertezza economica e commerciale. Il leasing è un’opzione che consente di allocare le proprie risorse in modo più efficiente ed efficace, garantendo un ROI più elevato, in quanto il cobot si ripaga da solo in poco tempo e l’utente distribuisce i costi.

FOCUS: UN CALCOLO EFFICACE

Per aiutare le imprese a scegliere la migliore soluzione di leasing per le specifiche esigenze, Omron ha sviluppato utili calcolatori di leasing per robot mobili e collaborativi, accessibili dalla pagina pertinente sul sito web dell’azienda. Questo strumento consente di avere un’idea rapida dei costi mensili del leasing di robot mobili o cobot in base al numero di macchine di cui l’azienda ha bisogno e alla durata del leasing. Dan Rossek, Regional Marketing Manager di Omron Industrial Automation Europe, afferma: “Viviamo in un mondo di tecnologie in rapido cambiamento. I produttori devono essere in grado di rispondere velocemente alle nuove opportunità di business che si presentano. Uno dei modi più efficaci per farlo è utilizzare la robotica per automatizzare un’ampia gamma di attività. Le nostre soluzioni di leasing consentono alle aziende di acquisire le nostre tecnologie più recenti, in modo da mantenere un vantaggio competitivo e aumentare il ritorno sugli investimenti. Il nostro pacchetto completo di servizi di leasing elimina gran parte dell’onere finanziario iniziale e consente di concentrarsi sulle attività più importanti”. ©TECN’È

