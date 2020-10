Cannoli e robotica, la ricetta perfetta secondo Orma e FANUC

Sapore, gusto e genuinità della tradizione sono i capisaldi di Orma, azienda dolciaria siciliana di Modica (RG), specializzata nella produzione di semilavorati di pasta frolla e sfoglia.

L’introduzione di due robot FANUC ha permesso all’azienda dolciaria Orma di gestire meglio il processo di sfilatura dei cannoli dai cilindri di cottura e il loro inscatolamento, aumentando così l’efficienza produttiva della fabbrica siciliana.

di Nadia Marchi

Seconda per numero di imprese in Italia e seconda in Europa dopo la Francia, l’industria alimentare italiana è uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese. A distinguerla a livello nazionale e internazionale è l’altissima qualità della sua offerta, frutto di un sapiente mix tra l’artigianalità di materie prime eccellenti e ricette che si tramandano nel tempo e l’innovazione tecnologica di filiere e processi. La tradizione dolciaria italiana è sicuramente uno dei fiori all’occhiello del comparto Food del Belpaese, ma la già rinomata arte pasticcera e fornaia italiana acquista in competitività grazie all’introduzione di innovative soluzioni di automazione in laboratori e industrie.

Succede anche in Sicilia, per la precisione a Modica (RG), dove nella contrada Serrauccelli ha sede Orma s.r.l. , azienda specializzata nella produzione di semilavorati e dolci tipici siciliani per il settore dell’industria alberghiera e per la grande distribuzione organizzata. Sapore, gusto e genuinità della tradizione sono i capisaldi di Orma, che dal 2008 lavora con l’obiettivo di assicurare un servizio affidabile e di qualità ai propri clienti, dimostrando particolare attenzione anche alle richieste di personalizzazione dei prodotti.

Nel 2013 Orma avvia la produzione di semilavorati di pasta frolla e pasta sfoglia per l’industria dolciaria, evento che ha fatto da volano per lo sviluppo dell’azienda. “Crescita che si traduce in potenziamento dello staff – oggi in Orma lavorano più di 30 dipendenti – e in incremento del fatturato, che dal 2013 ad oggi è cresciuto del 350%”, riporta Giovanni Vindigni, Legale Rappresentante di Orma.

Il system integrator Demur ha sviluppato per Orma una soluzione automatizzata intelligente che prevede l’utilizzo di due robot FANUC LR Mate completi di sistema di visione dedicati uno alla sfilatura, l’altro al confezionamento dei cannoli.

UN’INDUSTRIA DOLCIARIA MODERNA

Per supportare la produzione dei semilavorati di pasta frolla e sfoglia, Orma ha nel corso degli anni “trasformato” il laboratorio di pasticceria in un’industria dolciaria al passo coi tempi. “L’utilizzo di impianti tecnologicamente avanzati ha consentito a Orma di ridurre notevolmente il gap con altre realtà presenti in Europa”, sottolinea Vindigni. Grazie all’integrazione in Orma di robot a supporto della produzione e del confezionamento, oggi l’azienda riesce a essere più efficiente sia per quanto riguarda il rispetto delle tempistiche relative alla consegna della fornitura, che per quanto concerne una maggiore qualità nella conservazione del prodotto.

Grazie all’introduzione dei robot, è possibile sfilare e inscatolare fino a 7.000 cannoli l’ora senza danneggiare il prodotto.

Il progetto, avviato tre anni fa, è stato realizzato da Demur, system integrator specializzato nella realizzazione di impianti automatici robotizzati con sede a Savoca, in provincia di Messina. “Orma ci ha contattati per esporci un problema in filiera produttiva del cannolo in pasta sfoglia”, spiega Carlo Depu, Amministratore Delegato di Demur. “Si tratta infatti di un prodotto molto difficile da maneggiare per la sua fragilità”, spiega. Inoltre, l’azienda desiderava organizzare al meglio alcuni importanti processi produttivi fino ad arrivare al confezionamento. Per adattare l’attuale produzione alle esigenze del mercato, la soluzione più adatta è stata quella di introdurre l’automazione nei processi produttivi, trasformando un’attività manuale quale è la sfilatura dei cannoli e il loro successivo confezionamento in un processo completamente automatizzato gestito da due robot intelligenti.

La scelta di introdurre l’automazione nei processi produttivi ha trasformato un’attività manuale quale è la sfilatura dei cannoli e il loro successivo confezionamento in un processo completamente automatizzato gestito da due robot intelligenti.

LA SOLUZIONE? I ROBOT ANTROPOMORFI

Per questa applicazione sono stati scelti 2 robot antropomorfi FANUC LR-Mate 200iD/7LC, il 6 assi con braccio lungo adatto per l’impiego in camere bianche. Il primo robot preleva i cannoli in pasta sfoglia appena sfornati in gruppi da 9 dai cilindri di cottura e li disaccoppia da questi, ponendoli su un allineatore che li trasferisce su un nastro trasportatore. A questo punto, i cannoli arrivano nell’area di presa e l’altro robot li preleva e li inscatola interponendo un foglio antiaderente tra uno strato e l’altro. Alla fine del riempimento la scatola viene estratta dalla linea pronta per la chiusura.

La soluzione proposta da Demur e FANUC non solo ha migliorato le condizioni di lavoro degli operatori, ma ha anche incrementato produttività ed efficienza, garantendo al contempo la piena integrità e tradizione del prodotto.

“Le nostre sfoglie sono molto apprezzate dai consumatori, per questo motivo era di fondamentale importanza riuscire a trovare un modo per maneggiarle con la dovuta cura e migliorare le nostre prestazioni”, precisa Vindigni di Orma.

Grazie all’introduzione dei robot, è possibile sfilare e inscatolare fino a 7.000 cannoli l’ora senza danneggiare il prodotto, incrementando così il throughput dell’azienda. Orma ha così potuto ridurre i costi e portare a termine il lavoro in modo più efficiente e organizzato, con risultati produttivi efficienti e versatili. A fare la differenza sono state la disponibilità dei robot FANUC a lavorare in ambienti Food e la facilità di integrazione del sistema di visione. “Abbiamo scelto i robot FANUC ma soprattutto il Team FANUC, perché fatto di persone competenti con cui è possibile affrontare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di alto livello che richiedono soluzioni complesse e articolate”, fa notare Depu.

Gli obiettivi che Orma si era preposta a inizio progetto sono stati raggiunti, ma non per questo l’azienda siciliana intende riposare sugli allori. Alla luce dei risultati conseguiti in questo triennio, Orma sta pensando di dotarsi di ulteriori impianti di robotica per poi conquistare anche il mercato nordamericano. ©ÈUREKA!

