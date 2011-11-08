skin link
Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale

  • 01/12/2025
  3747 volta/e

Il Natale è il momento perfetto per sorprendere chi ami con un regalo utile, innovativo e capace di semplificare la vita quotidiana

 

a cura di Pamela Pessina

 

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio e della corsa ai regali, cresce la voglia di sorprendere con qualcosa di davvero speciale. Dallo smartphone sottilissimo ai wearable, dagli accessori per il fitness ai gadget più creativi, la tecnologia offre idee originali per ogni stile e budget. Ecco una selezione dei migliori regali tech da mettere sotto l’albero per un Natale davvero smart.

 

PER CHI VUOLE CATTURARE SEMPRE L’ISTANTE PERFETTO

Realimove MC3X di AgfaPhoto

Pensata per i creatori di contenuti, i vlogger e gli amanti delle riprese fluide, la Realimove MC3X di AgfaPhoto è una videocamera 4K ultracompatta dotata di uno stabilizzatore a 3 assi. Pronta all’uso con un solo gesto, per catturare l’istante perfetto, integra il più grande schermo touch inclinabile sul mercato. Grazie alla modalità di tracciamento automatico, una connessione Wi-Fi per la condivisione istantanea dei contenuti sui social network e un’autonomia che permette di filmare tutto il giorno, si adatta a ogni esigenza. Uno strumento “tutto in uno” per realizzare video stabili anche in movimento, nitidi e immersivi, con la massima semplicità. (349,99 €)

 

PER CHI VA MATTO PER IL DESIGN (E HA UN CUORE VERDE)

Questo Natale, Perpetua – il brand di Alisea, che dal 1994 trasforma materiali di scarto in oggetti di design attraverso processi innovativi e inclusivi – propone un’idea regalo che coniuga innovazione, sostenibilità e condivisione: dionisio, il diffusore acustico per smartphone che trasforma ogni momento in un’esperienza sonora autentica, senza bisogno di elettricità. dioniso è insieme un oggetto di design, un esempio di economia circolare e un modello di alta tecnologia. Realizzato in zantech, un innovativo compound tecnico a base di grafite riciclata, “g upgraded recycled graphite”, dionisio recupera 425 g di grafite altrimenti destinata allo smaltimento. Gli inevitabili scarti di produzione di grandi aziende high-tech vengono purificati e trasformati: in questo modo, ogni pezzo contribuisce concretamente all’economia circolare. Il suo esclusivo sistema acustico interno, basato su un sistema misto tra tromba retroattiva e bass reflex, smorza le vibrazioni indesiderate e amplifica le basse frequenze per un suono uniforme e fedele, senza distorsioni. (75,00 €)

 

PER I FANATICI DELLA MELA 

AirPods 4 di Apple

I nuovi AirPods 4 di Apple sono gli auricolari più evoluti e comodi che Apple abbia mai creato con questo tipo di design. Il chip H2 rende possibili esperienze audio intelligenti come la funzione “Isolamento vocale” che migliora la qualità delle telefonate in qualsiasi condizione ambientale. Gli AirPods 4 sono disponibili anche con cancellazione attiva del rumore, una novità per gli auricolari con design open-ear. Grazie a microfoni aggiornati, alla potenza del chip H2 e a un audio computazionale evoluto, gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore attenuano il rumore ambientale, come i motori degli aerei e il traffico urbano. Software e hardware, insieme, contribuiscono a garantire l’esperienza acustica più naturale negli AirPods 4 dotati di cancellazione attiva del rumore, che dispongono anche di altre funzioni intelligenti come la modalitàTrasparenza”, che permette di rimanere in contatto con il mondo circostante, l’audio adattivo, che fonde dinamicamente la modalità “Trasparenza” e la cancellazione attiva del rumore in base a dove ci si trova, e la funzione “Rilevamento conversazione”, che abbassa il volume dei contenuti multimediali quando l’utente inizia a parlare con qualcuno nelle vicinanze. (da 149,00 €)

 

PER CHI CERCA LA PRATICITÀ E UN AUDIO NITIDO     

JVC HA-S33UC

Le nuove cuffie a padiglione JVC HA-S33UC sono il regalo ideale per chi ama la praticità senza rinunciare a un audio nitido e bilanciato. Il collegamento USB-C™ assicura compatibilità immediata con la maggior parte dei dispositivi e una gestione semplice, grazie al comando a tre pulsanti e all’interruttore a scorrimento intuitivo.

I driver da 30 mm offrono un suono equilibrato e dettagliato, perfetto per chiamate di lavoro, lezioni online o film in streaming. I padiglioni morbidi e il design pieghevole le rendono leggere, comode e facili da portare sempre con sé – un’ottima idea regalo per chi viaggia spesso o lavora in mobilità. Disponibili in bianco, nero e blu. (€29,99)

 

PER CHI AMA LA MUSICA ANCHE IN MOVIMENTO      

mini speaker Kenwood AS-60BT

il mini speaker Kenwood AS-60BT è un piccolo miracolo sonoro. Nonostante le dimensioni compatte, offre un suono potente e coinvolgente, con connessione Bluetooth®, pairing TWS per ascolto stereo ed  effetto luminoso a LED per creare la giusta atmosfera. La batteria garantisce fino a 8,5 ore di musica e la protezione IPX7 lo rende perfetto anche per l’uso outdoor. Un regalo smart, colorato e accessibile, pensato per chi non rinuncia mai alla propria playlist. (€24,99)

 

PER CHI DÀ VALORE AL PROPRIO TEMPO 

Explore Scientific RDC8001

Tenere sotto controllo contemporaneamente condizioni climatiche, comunicazioni telefoniche, appuntamenti e, naturalmente, l’ora esatta è possibile con l’orologio da parete radiocontrollato Explore Scientific RDC8001. Con il suo design sobrio, disponibile nei colori bianco e nero, si integra in ogni stile di arredamento: può essere montato a parete, ma anche appoggiato come un portafotografie sul mobile del salotto o sul comodino della camera da letto. È radiocontrollato, quindi dispone di ricezione via segnale radio per l’ora e la data, per la massima affidabilità e precisione. (149,99 €).

 

PER I GAMER CHE CERCANO L'IMMERSIONE TOTALE

LG UltraGear 37G800A è un monitor curvo da 37 pollici pensato per offrire ai gamer prestazioni straordinarie e un'esperienza immersiva che combina tecnologia avanzata e qualità visiva premium, ideale per chi cerca il massimo coinvolgimento.

Con risoluzione 4K, refresh rate fino a 165Hz, VRR e un tempo di risposta di 1ms, l’UltraGear garantisce fluidità e reattività impeccabili. Le certificazioni AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdaptiveSync eliminano tearing e blur, offrendo un gameplay stabile e privo di lag.

La curvatura 1000R e la luminosità fino a 750 nit con VESA DisplayHDR 600 rendono ogni scena più coinvolgente. Inoltre, copre il 95% dello spazio colore DCI-P3, per immagini vivide e realistiche.

Lo stand regolabile, la porta USB-C con Power Delivery da 65W e gli altoparlanti integrati completano il pacchetto, offrendo comfort e praticità per lunghe sessioni di gioco. (649,00 €)

 

PER LO SPORTIVO STILOSO 

momodesign smartwatch

Momodesign, marchio icona del design italiano debutta nel segmento wearable con due modelli, Stealth e Zero, che coniugano estetica contemporanea e funzionalità smart pensate per facilitare la vita quotidiana. Gli smartwatch Stealth e Zero sono frutto della collaborazione di Momodesign con Cellularline, azienda leader nel mondo degli accessori tech. Si tratta di due strumenti versatili pensati per accompagnare ogni momento della giornata: dal lavoro al tempo libero, fino allo sport e al benessere personale. Da sempre espressione di innovazione, avanguardia stilistica e contaminazione tra mondi diversi, Momodesign interpreta oggi il futuro della tecnologia indossabile con dispositivi che riflettono l’identità del marchio: essenzialità nel design, sportività e cura del dettaglio. Il modello ZERO è uno smartwatch rotondo con display AMOLED da 1,43”, protezione IP68, chiamate Bluetooth e fino a 7 giorni di autonomia. Cassa in alluminio satinato e finiture soft-touch per uno stile deciso e urbano. Stealth, invece, è quadrato, con display TFT da 1,83”, protezione IP65, chiamate Bluetooth e fino a 7 giorni di autonomia. Cassa in alluminio satinato e finiture soft-touch. (Stealth 59,95 €, Zero 79,00 €)

 

PER CHI È ALLA RICERCA DELL’ULTIMISSIMA NOVITÀ SMART 

motorola edge 70

Un design incredibilmente sottile e una finitura che non passa inosservata. La sua leggerezza è così estrema che diventa quasi impercettibile, rendendolo il compagno perfetto per chi è sempre in movimento, con un’esperienza d’uso confortevole in qualsiasi situazione. Stiamo parlando di motorola edge 70, lo smartphone; con uno spessore di 5,99 mm, è il dispositivo più sottile della sua categoria, senza compromettere design, batteria e altre caratteristiche. Il design non è solo un dettaglio, ma il cuore di un’estetica all’avanguardia, dove la scocca in alluminio di derivazione aeronautica incontra una finitura ispirata alla texture del nylon. Lascia il segno grazie alle sue tonalità curate da Pantone, con dettagli colorati attorno agli obiettivi della fotocamera, un aspetto inedito per la famiglia edge. Oltre alla sua estetica, lo smartphone presenta anche un profilo ultrasottile e robusto. Che si tratti di un’escursione nel deserto o di essere sorpresi da un acquazzone, questo nuovo edge affronta climi ed elementi estremi grazie a una protezione dall’acqua IP69?, standard di durabilità di livello militare e Corning® Gorilla® Glass 7i. Grazie alle tre fotocamere da 50 MP ad alta risoluzione, motorola edge 70 offre un potenziale creativo illimitato. (799,00 €)

 

PER CHI VUOLE VEDERE UN MONDO SMART

AI glasses Ray-Ban

La nuova generazione di AI glasses Ray-Ban unisce lo stile senza tempo di Ray-Ban a potenti aggiornamenti che li rendono l’accessorio perfetto per le festività natalizie e non solo. La durata della batteria è fino a due volte superiore rispetto alla generazione precedente. La registrazione video Ultra HD 3K permette di creare contenuti nitidissimi e il doppio dei pixel della fotocamera offre riprese più nitide, fluide e vivide. La batteria in modalità mista assicura fino a 8 h di durata, con ulteriori 48 h di carica grazie alla custodia di ricarica degli occhiali. Grazie alla funzionefocalizzata sulla conversazione” – gli altoparlanti open-ear amplificano la voce della persona con cui si parla – rappresenta la soluzione ideale per ambienti rumorosi. Grazie alla tecnologia Meta AI, la traduzione in tempo reale permette di conversare in sei lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano e ora anche tedesco e portoghese. Disponibili nelle iconiche montature Ray-Ban con un’ampia gamma di colori e lenti opzionali. (Da 419,00 €)

 

PER CHI VUOLE CUSTODIRE I RICORDI PIÙ PREZIOSI

SSD T9 di Samsung

Con velocità fino a 2.000 MB/s e interfaccia USB 3.2 Gen 2×2, la SSD T9 di Samsung trasferisce rapidamente video in 12K, timelapse 4K e foto ad alta risoluzione, così non perdi nemmeno un istante della magia natalizia. Elegante, ultraleggera (122 g) e resistente a cadute fino a 3 m, la SSD 19 è la compagna perfetta per custodire i ricordi più preziosi: pensata per seguire ovunque la usi durante le feste, custodendone i dati, sempre al sicuro. Grazie alla protezione contro schizzi, alla tecnologia Dynamic Thermal Guard e alla crittografia AES a 256 bit, i tuoi dati sono sempre al sicuro. Con una capacità fino a 4 TB e compatibilità con PC, smartphone, console e fotocamere, è perfetta per chi vuole fare ordine tra i file, liberare spazio e archiviare solo ciò che conta davvero. La SSD T9 non è solo uno strumento di storage: è il regalo ideale per un Natale all’insegna del vero digital decluttering! Per iniziare il nuovo anno con leggerezza, dentro e fuori lo schermo. (Da 169,99 €).

 

PER CHI, IL CINEMA, LO VUOLE ANCHE INDOSSARE! 

Sony BRAVIA Theatre U

Sony BRAVIA Theatre U è uno speaker indossabile che fa vivere un’esperienza cinematografica unica, senza disturbare chi sta vicino. Unendo il design elegante di BRAVIA Theatre U con la tecnologia Dolby Atmos® a una TV BRAVIA compatibile, è possibile immergersi nel suono spaziale a 360°, per un audio avvolgente e dialoghi cristallini. Inoltre, è possibile collegarlo a un altro BRAVIA Theatre U per condividere l’esperienza audio con chi si vuole.

 

IL REGALO PERFETTO PER CHI HA LA PASSIONE PER IL DISEGNO

Wacom MovinkPad 11

Il nuovo Wacom MovinkPad 11, creative pad portatile trasforma ogni momento in un’occasione per creare ed è dotato di schermo multitouch da 11,45”, con vetro antiriflesso inciso. Offre un’esperienza di disegno naturale e immediata. Non è un tablet qualsiasi: è una tela digitale pronta all’uso, senza configurazioni o PC, leggera e intuitiva come un taccuino, ma con tutta la potenza del mondo digitale. Basta impugnare la Wacom Pro Pen 3 per veder prendere vita le idee, proprio come su carta, ma con infinite possibilità. Ideale per chi ama disegnare o vuole dare forma ai propri pensieri, il MovinkPad 11 è un’idea regalo che accende la creatività per non spegnerla più. Con la funzione Quick Drawing, disegnare diventa semplice anche per i meno esperti. Un solo tocco e l’ispirazione si trasforma in tratto. E con la licenza Clip Studio Paint DEBUT, inclusa per due anni, anche chi è alle prime armi può sperimentare con pennelli, colori e animazioni. (469,98 €)

 

PER CHI GIOCA CON STILE

Grazie a Xbox Design Lab, ogni controller può diventare un piccolo rituale creativo: una combinazione di colori, dettagli e texture pensata per riflettere il gusto di chi lo riceve. Anche un’incisione dedicata può trasformarlo in un gesto personale, perfetto per accompagnare il periodo delle feste con qualcosa di creato su misura, pensato per durare nel tempo. (99,99€)

 

 

Buone Feste dalla redazione di TECNELAB!

