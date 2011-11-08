skin link
HOMENewsAttualità

4D Sistemi Informatici: 25 anni di tecnologia IT centrati sulle persone

  • 30/04/2026
  • 50 volta/e

4d-sistemi-informatici-matteo-para-fondatore-voghera-system-integration

Matteo Para, titolare e fondatore di 4D Sistemi Informatici. L’azienda di Voghera festeggia nel 2026 il suo venticinquesimo anno di attività.

 

In un mercato IT dominato da grandi player e da dinamiche di acquisto sempre più standardizzate, esistono realtà che hanno scelto una strada diversa: quella della prossimità, della conoscenza profonda del cliente e della tecnologia progettata intorno alle persone.

4D Sistemi Informatici di Voghera festeggia nel 2026 venticinque anni di attività costruiti su questo modello, con un fatturato annuo vicino ai 4 milioni di euro, 28 collaboratori e una rete di clienti fidelizzati che in alcuni casi copre intere generazioni aziendali. Non è un paradosso: è la dimostrazione che l’approccio Human-Centered Design alla progettazione IT può essere un vantaggio competitivo concreto e duraturo.

L’azienda, guidata dall’ing. Matteo Para e dal socio Emiliano Fortunati – ‘technical guru’ e problem solver – opera come system integrator su un territorio che comprende Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria. A gennaio 2025 è entrato in organico l’ing. Carlo Canevari come Direttore Generale, portando trent’anni di esperienza maturata in multinazionali hi-tech e rafforzando la struttura manageriale in vista del prossimo percorso di crescita.

Il modello operativo è quello del one-stop-shop tecnologico: un unico interlocutore per consulenza, progettazione, fornitura, installazione e manutenzione delle infrastrutture IT, con copertura di cybersecurity, software integration e infrastrutture.

4D Sistemi Informatici: come funziona l’approccio Human-Centered Design

Il principio che orienta ogni progetto non è la tecnologia più avanzata, ma quella più funzionale: l’analisi parte da come persone e organizzazione utilizzeranno concretamente i sistemi, e solo da lì si determina la soluzione da proporre.

Questo approccio è anche la ragione dell’elevato livello di fidelizzazione della clientela: le aziende che affidano la propria struttura IT a 4D tendono a restarvi, spesso costruendo un rapporto che si consolida nel tempo fino a diventare un punto di riferimento stabile per le decisioni tecnologiche.

La crescita dell’azienda è avvenuta in larga parte per passaparola – senza strutture commerciali tradizionali – e ciò riflette direttamente questa capacità di generare fiducia nel tempo.

A questo nucleo si affianca Cielo, operatore TELCO autorizzato e registrato presso il ROC, nato come spin-off dieci anni fa per offrire ai clienti anche i servizi di telecomunicazione all’interno dello stesso ecosistema.

Un’espansione verticale che ha rafforzato il posizionamento one-stop-shop senza disperdere la coerenza del modello. Il team di 28 collaboratori opera con un sistema di welfare strutturato e un codice etico ispirato a valori di responsabilità condivisa, una scelta che l’azienda considera parte integrante del proprio modo di operare.

 

4d-sistemi-informatici-team-sviluppo-system-integration-human-centered

Il lavoro di squadra al cuore del modello 4D Sistemi Informatici: sviluppatori che analizzano flussi di processo e codice riflettendo l’approccio Human-Centered Design che orienta ogni progetto di System Integration. (Foto: iStock-© tecnelab)

 

 

Se vuoi rimanere aggiornato su
Information Technology
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
Rivit FIORIV, sistema completo per fissaggi affidabili su materiali delicati
Rivit FIORIV, sistema completo per fissaggi affidabili su materiali delicati
  • 30/04/2026
ifm electronic a SPS Italia 2026: AutomationLine e moneo, dal campo al cloud
ifm electronic a SPS Italia 2026: AutomationLine e moneo, dal campo al cloud
  • 30/04/2026
AVEVA World 2026 sceglie Milano: IA industriale, Cloud, Digital Twin
AVEVA World 2026 sceglie Milano: IA industriale, Cloud, Digital Twin
  • 30/04/2026
CIMsystem e la rivoluzione CAMWorks: l’intelligenza del software
CIMsystem e la rivoluzione CAMWorks: l’intelligenza del software
  • 29/04/2026
Siemens CNC Challenge 2026: 13 istituti tecnici al DEX in un contesto smart
Siemens CNC Challenge 2026: 13 istituti tecnici al DEX in un contesto smart
  • 28/04/2026
Fondazione Sostenibilità Digitale: DiSI 2026 e il gap delle microimprese
Fondazione Sostenibilità Digitale: DiSI 2026 e il gap delle microimprese
  • 28/04/2026
wenglor a SPS 2026: AI Lab senza codice e sensore ToF con laser blu
wenglor a SPS 2026: AI Lab senza codice e sensore ToF con laser blu
  • 24/04/2026
Teradyne acquisisce TestInsight: design-to-test integrato per chip IA
Teradyne acquisisce TestInsight: design-to-test integrato per chip IA
  • 24/04/2026
EmTech Italy 2026: un tool IA a 100 milioni di utenti in 2 mesi. E adesso?
EmTech Italy 2026: un tool IA a 100 milioni di utenti in 2 mesi. E adesso?
  • 21/04/2026
il fatto
Elesa: componenti in super-tecnopolimero
Elesa: componenti in super-tecnopolimero

La versatilità dei super tecnopolimeri Elesa risponde efficacemente a una molteplicità di esigenze, con prestazioni elevate, anche per parti filettate.

Banner ID 3951
Banner ID 3951
osservatorio
Mayr: sicurezza e controllo del movimento
Mayr: sicurezza e controllo del movimento

Soluzioni per la sicurezza e il controllo del movimento di Mayr sono risultate al centro del confronto tecnico con progettisti e costruttori di macchine a MECSP...

BMW Group: 25 anni di motori hi-tech
BMW Group: 25 anni di motori hi-tech

Lo stabilimento di Hams Hall di BMW Group, vicino a Birmingham, festeggia 25 anni di attività all’insegna di una trasformazione digitale e sostenibile.

ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili
ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili

ROBO FEED FLEXI è una soluzione di Assistec che garantisce un’automazione modulare intelligente per l’asservimento delle macchine utensili CNC.

test
Marposs, la qualità per definizione
Marposs, la qualità per definizione

Da oltre 70 anni, Marposs produce e propone sistemi di misura, ispezione e test per garantire la qualità nelle lavorazioni di rettifica di componenti meccanici.

top trend
ANIE, le vie delle energie rinnovabili
ANIE, le vie delle energie rinnovabili

ANIE Rinnovabili ha presentato l’Osservatorio FER che mostra come, nel 2025, il comparto energie rinnovabili abbia subito una frenata delle installazioni (-8,2%...

Articoli più letti
Il fatto Elesa: componenti in super-tecnopolimero
Macchine Utensili ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili
Componenti Mayr: sicurezza e controllo del movimento
Metrologia Vision Engineering, esperti in precisione
Trasformazione Digitale BMW Group: 25 anni di motori hi-tech
Video
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D