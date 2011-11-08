Matteo Para, titolare e fondatore di 4D Sistemi Informatici. L’azienda di Voghera festeggia nel 2026 il suo venticinquesimo anno di attività.

In un mercato IT dominato da grandi player e da dinamiche di acquisto sempre più standardizzate, esistono realtà che hanno scelto una strada diversa: quella della prossimità, della conoscenza profonda del cliente e della tecnologia progettata intorno alle persone.

4D Sistemi Informatici di Voghera festeggia nel 2026 venticinque anni di attività costruiti su questo modello, con un fatturato annuo vicino ai 4 milioni di euro, 28 collaboratori e una rete di clienti fidelizzati che in alcuni casi copre intere generazioni aziendali. Non è un paradosso: è la dimostrazione che l’approccio Human-Centered Design alla progettazione IT può essere un vantaggio competitivo concreto e duraturo.

L’azienda, guidata dall’ing. Matteo Para e dal socio Emiliano Fortunati – ‘technical guru’ e problem solver – opera come system integrator su un territorio che comprende Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria. A gennaio 2025 è entrato in organico l’ing. Carlo Canevari come Direttore Generale, portando trent’anni di esperienza maturata in multinazionali hi-tech e rafforzando la struttura manageriale in vista del prossimo percorso di crescita.

Il modello operativo è quello del one-stop-shop tecnologico: un unico interlocutore per consulenza, progettazione, fornitura, installazione e manutenzione delle infrastrutture IT, con copertura di cybersecurity, software integration e infrastrutture.

4D Sistemi Informatici: come funziona l’approccio Human-Centered Design

Il principio che orienta ogni progetto non è la tecnologia più avanzata, ma quella più funzionale: l’analisi parte da come persone e organizzazione utilizzeranno concretamente i sistemi, e solo da lì si determina la soluzione da proporre.

Questo approccio è anche la ragione dell’elevato livello di fidelizzazione della clientela: le aziende che affidano la propria struttura IT a 4D tendono a restarvi, spesso costruendo un rapporto che si consolida nel tempo fino a diventare un punto di riferimento stabile per le decisioni tecnologiche.

La crescita dell’azienda è avvenuta in larga parte per passaparola – senza strutture commerciali tradizionali – e ciò riflette direttamente questa capacità di generare fiducia nel tempo.

A questo nucleo si affianca Cielo, operatore TELCO autorizzato e registrato presso il ROC, nato come spin-off dieci anni fa per offrire ai clienti anche i servizi di telecomunicazione all’interno dello stesso ecosistema.

Un’espansione verticale che ha rafforzato il posizionamento one-stop-shop senza disperdere la coerenza del modello. Il team di 28 collaboratori opera con un sistema di welfare strutturato e un codice etico ispirato a valori di responsabilità condivisa, una scelta che l’azienda considera parte integrante del proprio modo di operare.

Il lavoro di squadra al cuore del modello 4D Sistemi Informatici: sviluppatori che analizzano flussi di processo e codice riflettendo l’approccio Human-Centered Design che orienta ogni progetto di System Integration. (Foto: iStock-© tecnelab)