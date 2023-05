A Napoli il World Metrology Day dal 18 al 20 maggio 2023

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli, è la location di WMD 2023.

Dopo il successo dello scorso anno, il World Metrology Day, WMD, si riconferma unico evento industriale del sud Italia interamente dedicato ai temi del Controllo Qualità, Automazione, Industria 4.0, Robotica e Stampa 3D.

Un appuntamento annuale consacrato alle nuove tecnologie e all’innovazione, e che mira da sempre alla collaborazione ad ampio raggio su tutto il territorio nazionale dei settori a produzione industriale.

Quarta edizione

Giunto alla sua quarta edizione, gli ideatori e i promotori del WMD - la MES Group di Pomigliano D’Arco - confermano come location il polo culturale del Museo Ferroviario di Pietrarsa di Napoli che, tra sale suggestive e un panorama mozzafiato, ha conquistato gli oltre 1.000 visitatori dello scorso anno. Come da tradizione, il WMD 2023 non sarà solo esposizione di tecnologie, ma l’occasione unica di incontro diretto tra le PMI del Mezzogiorno e i big players di settore: Leonardo, MBDA, Avio, Dallara, e altri…

Le novità

Non più due giornate bensì tre: il WMD 2023 esporrà al Museo di Pietrarsa dal 18 al 20 Maggio, aprendo le porte ad esperti e rinomati conoscitori del mondo industriale. Tra le fila dei nuovi espositori ci saranno Renishaw, HP, Tebis, 3D Company, Evident Scientific - il nuovo volto del Gruppo Olympus - e Zeiss - leader mondiale nel settore delle tecnologie optoelettroniche.

Il filo conduttore delle tre giornate sarà ancora una volta l’Innovazione, raffigurabile da un lato dalle esposizioni e, dall’altro, dal contributo tecnico dei convegni, in cui la si analizzerà dal pdv della Sostenibilità, dell’Internazionalizzazione e della Formazione.

A grande richiesta, infatti, si riconferma il bando istituito da MES Group in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, Innovation: done, il premio rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e delle Università italiane che potranno concorrere con idee progettuali ritenute particolarmente innovative. In particolare, l’iniziativa si propone di creare un link diretto tra la formazione e i principali player del settore Aerospace, Automotive & Rail.

Nella giornata del 19 Maggio, in esclusiva per l’Italia, si terrà il corso APQP PPAP HARMONIZED STELLANTIS V2022, che verrà nuovamente discusso da Plexus Management Systems.

Gli Ambassador

WMD 2023 vedrà anche quest’anno la partecipazione attiva degli Ambassador, personalità di spicco provenienti da diverse realtà aziendali e che avranno l’obiettivo di porre il focus sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla risoluzione di casi studio specifici. Si riconfermano per il settore Aerospace Michele Frisoli (Manta Group), Daniele Tonti (OMA), Ciro Di Gennaro (MBDA), Antonino Ciancio (Plexus) e Claudio Zottola (Telespazio). Mentre faranno il loro primo ingresso nuovi esponenti provenienti da altrettanto prestigiose realtà aziendali: Antonella Nerino, Responsabile Qualità in Leonardo Aerostrutture; Fulvio Boscolo, CEO di LMA s.r.l.; Stefano Cittadini, Responsabile Sistema Gestione Qualità AVIO S.p.A.

B2B Platform

Vera novità di questa edizione è la WMD-B2B Platform, strumento pensato e ideato per le aziende aderenti per massimizzare e potenziare le opportunità di business e accedere a nuovi contatti nei settori aerospace e automotive.

La B2B Platform consente di creare inviare e ricevere richieste di meeting con altre imprese, in modo da pianificare incontri prima dell’inizio dell’evento.