Aerospace Tech Day: soluzioni ZEISS per il controllo qualità nel comparto aerospaziale

Il 21 aprile, in collaborazione con il DAC, presso Città della Scienza, in via Coroglio 57, a Napoli, dalle ore 9:30 alle ore 16:30, si svolge l’evento: “Aerospace Tech Day: Soluzioni ZEISS per il controllo qualità nel settore aerospace”, un’iniziativa ideata in collaborazione con il Distretto Aerospaziale Campania per implementare la competitività del sistema produttivo del territorio.

L’incontro rappresenta una piattaforma innovativa per lo scambio di conoscenze ed esperienze in cui verrà mostrato come i sistemi di misura ZEISS supportano e accelerano tutte le fasi di processo del controllo qualità.

L’obiettivo dell’evento è rappresentato da uno scambio di conoscenze ed esperienze. La condivisione di informazioni viene proposta in varie modalità e supportata da esperti e rappresentanti del settore.

Oltre alle tradizionali presentazioni, nella sala dedicata, verranno presentate le applicazioni pratiche dei sistemi ZEISS.

Per maggiori dettagli.