Alfa Laval apre a Monza un Thermal Service Centre per scambiatori di calore

  • 26/11/2025
Alfa Laval ha inaugurato a Monza il nuovo Thermal Service Centre pensato per migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità degli impianti industriali in Italia.

Un investimento strategico per l’industria italiana. Alfa Laval ha rafforzato la propria presenza in Italia inaugurando a Monza il nuovo Thermal Service Centre, struttura interamente dedicata alla manutenzione, al ricondizionamento e alla pulizia delle piastre degli scambiatori di calore, sia Alfa Laval sia di terze parti.

Un investimento strategico per un’azienda che opera da oltre un secolo nel Paese e che oggi è tra i leader globali nello scambio di calore, nella separazione centrifuga e nella movimentazione dei fluidi.

Il nuovo centro consolida l’unicità di Alfa Laval nel mercato: è infatti l’unico tra i principali player a offrire un servizio di manutenzione completamente proprietario, garantendo alle imprese efficienza operativa, continuità produttiva e minore impatto ambientale.

Una struttura avanzata nel cuore del Service Centre di Monza

Il Thermal Service Centre si integra nel Service Centre inaugurato nel 2021 e occupa 1.000 m² dei 2.600 m² complessivi. La linea semiautomatica di trattamento delle piastre è articolata in quattro aree operative: ispezione, lavaggio chimico, controllo con liquidi penetranti e riguarnitura. A gestirla è un team di sei specialisti altamente qualificati, dotati di tecnologie e processi di nuova generazione.

Grazie a questa configurazione, le aziende possono ridurre i tempi di fermo impianto, estendere la vita utile delle apparecchiature e incrementarne l’efficienza. Un supporto diretto alla produttività del tessuto industriale italiano, chiamato oggi a migliorare performance e sostenibilità.

Il service come motore di efficienza energetica

Secondo Alfa Laval, una manutenzione corretta degli scambiatori di calore può contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione. “Se tutti gli scambiatori nel mondo operassero alla massima efficienza grazie a manutenzioni regolari, si potrebbe evitare fino al 2,5% delle emissioni globali di CO2”, ha dichiarato Renata Vachova, Cluster President South Europe & Managing Director Adriatic di Alfa Laval.

È anche per questo che l’azienda ha scelto di investire in una struttura dedicata esclusivamente agli scambiatori, consapevole del ruolo cruciale di queste tecnologie nella gestione energetica degli impianti industriali.

Riduzione dell’impatto ambientale e sostenibilità operativa

Il nuovo Thermal Service Centre non rappresenta solo un upgrade tecnologico, ma anche un passo avanti sul fronte ambientale. Le attività di rigenerazione delle piastre consentono un importante risparmio idrico, una riduzione delle acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni di CO2.

Il centro nasce per ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza, supportando tutte le aziende italiane che necessitano della manutenzione delle loro piastre”, ha commentato Christian Callegari, Service Division Manager, Adriatic Region. “Tutelare l’ambiente è un impegno quotidiano: ogni intervento punta a ottimizzare risorse e prestazioni”.

Con il Thermal Service Centre di Monza, Alfa Laval conferma così la propria missione: coniugare innovazione, efficienza e sostenibilità per accelerare la trasformazione dell’industria italiana.

