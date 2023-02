Alta formazione tecnica grazie al progetto Treesse Academy

Azienda di Treviso che da oltre 35 anni offre servizi e soluzioni con elevati standard qualitativi nel settore dell’automazione industriale, Treesse Progetti ha promosso il progetto Treesse Academy, con lo scopo di affiancare aziende e tecnici mediante corsi di formazione sui temi tipici, sia teorici che pratici, dell’automazione industriale e dell’Industry 4.0.

In un mondo in continua evoluzione come quello dell’automazione industriale, dove è necessario prestare grande attenzione alle nuove tecnologie e rimanere sempre aggiornati, la formazione è un elemento essenziale, anzi indispensabile. Ed è proprio da qui che nasce l’idea di un’Academy che, attraverso il know-how e l’esperienza del team di Treesse, affiancato anche da personale docente esterno, ha l’obiettivo di formare figure professionali specializzate, con riguardo agli ambiti dell’automazione industriale e, in generale, dell’Industry 4.0.

All’interno della proposta formativa 2023, Treesse Academy ha delineato un’offerta di corsi molto ampia, che spazia su tutti i principali temi tecnici dell’industrial automation: PLC; sistemi SCADA; robotica; visione artificiale; fluidodinamica; direttiva macchine; ATEX; sicurezza.

La durata delle lezioni varia in base al tipo di corso scelto: alle sessioni teoriche si alternano quelle pratiche, con disponibilità in aula per ciascun partecipante di un set completo hardware e software.

I corsi saranno tenuti da docenti esperti facenti parte sia del team interno di Treesse Progetti sia da realtà esterne all’azienda. Alla fine delle lezioni sarà rilasciato un certificato di partecipazione ufficiale, che attesterà le competenze acquisite e arricchirà il bagaglio curricolare e personale dei partecipanti.

Le aziende e i professionisti che decideranno di affidarsi a Treesse Academy avranno la possibilità di scegliere se partecipare ai corsi in sede a Treviso oppure “a domicilio”, quindi organizzati on-site presso la sede dell’azienda richiedente.

“Crediamo fortemente nella formazione quale elemento fondamentale di un ambiente dinamico e in continua evoluzione come quello in cui operiamo da più di trent’anni: l’automazione industriale”, afferma Luigi Berlese, amministratore unico di Treesse Progetti.

“Già da tempo svolgiamo con efficacia corsi di aggiornamento per i nostri clienti, che affianchiamo in tutto e per tutto nello sviluppo dei loro progetti: è proprio da questa positiva esperienza che ha preso vita il progetto Treesse Academy”, spiega Berlese.

“Il nostro obiettivo è quello di costruire percorsi formativi con docenti altamente specializzati, mettendo a disposizione delle aziende tutti gli strumenti necessari per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie digitali al servizio dell’automazione”, conclude Berlese.

Nata nel 1986 nel cuore del Veneto, Treesse Progetti offre ai propri clienti servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto, grazie a un team di tecnici e ingegneri altamente qualificati.

Treesse Progetti sviluppa e realizza progetti “chiavi in mano”, che spaziano dalla progettazione ed esecuzione di quadri e impianti elettrici, allo sviluppo e ingegnerizzazione di piattaforme software per l’automazione dei processi produttivi, fino alla realizzazione di complessi sistemi di comunicazione e interscambio dati con sistemi gestionali ERP, WMS o software di laboratorio.

Nel 2017, l’azienda ha aperto una sede a Jakarta per realizzare nuovi impianti all’avanguardia ed essere di supporto alle aziende italiane operanti nel Sud-Est Asiatico.

L’obiettivo di Treesse è quello di continuare a offrire soluzioni studiate su misura per il cliente e le sue esigenze, con soluzioni affidabili e innovative. Un obiettivo che ben si sposa con il nuovo progetto di alta formazione messo a punto con i corsi di Treesse Academy. Qui è possibile scaricare l’offerta formativa 2023 dei corsi Treesse Academy sull’automazione industriale.