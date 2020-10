Alumotion è Expert Partner Robotiq anche per il 2020

Mettere a fattor comune le rispettive competenze ed esperienze per proporre alle imprese le migliori soluzioni robotiche per la loro produzione industriale. È su queste basi che si fonda la storica partnership tra Alumotion realtà specializzata e leader in Italia nel settore della robotica collaborativa con più di 600 installazioni realizzate tra Lombardia ed Emilia-Romagna, e Robotiq, produttore canadese di End Effector per i cobot e soluzioni robotiche complete.

La collaborazione continua, con soddisfazione reciproca. Anche nel 2020, infatti, Alumotion ha ricevuto – unica azienda in Italia – l’attestato di Robotiq Expert Partner come già era avvenuto nel 2019 e ancora prima nel 2018. Ma cosa significa questo riconoscimento, e quali vantaggi comporta? Lo staff Alumotion si relaziona e aggiorna in un dialogo costante con gli omologhi di Robotiq per mettere a disposizione dei clienti finali le stesse competenze e la medesima padronanza nell’utilizzo delle soluzioni sviluppate dal produttore canadese.

Questi canali privilegiati permettono ad Alumotion di ricevere per prima le novità di prodotto Robotiq, rimanendo sempre al passo con gli aggiornamenti dei software che vengono rilasciati per rendere ancor più semplice l’integrazione e il controllo dei dispositivi Robotiq.

Essere Expert Partner Robotiq 2020 permette ad Alumotion di offrire una “linea diretta” con la Casa madre a tutte le imprese che hanno bisogno di supporto tecnico per l’impiego delle pinze robotiche nella produzione. In tal modo, è possibile intervenire con maggiore tempestività ed efficacia e garantire il massimo dei risultati che si possono ottenere integrando queste pinze.

Forte dell’esperienza maturata con tanti casi d’impiego, Alumotion crede particolarmente nell’efficacia e nel valore della metodologia proposta da Robotiq, per agevolare l’integrazione dei robot nella produzione, e declinata nel concetto di “Lean Robotics” (ossia robotica snella) dal CEO dell’azienda partner, Samuel Bouchard.

A questo riguardo il COO di Alumotion, Fabio Facchinetti, ha realizzato anche un breve videopercorso dal titolo “Che cos’è la Lean Robotics? Guida all’integrazione snella dei robot nella produzione industriale”, disponibile sul canale YouTube di Alumotion Milano.

“Siamo felici di aver trovato in Alumotion un interlocutore attento alle nostre proposte, proattivo, propositivo, capace di sottoporci quegli stimoli che fungono da pungolo per perfezionare continuamente la nostra proposta al mercato”, spiega Samuel Bouchard, CEO di Robotiq. “Questa collaborazione ci permette di essere presenti su un mercato particolarmente vivace come quello italiano, caratterizzato da un tessuto di piccole e medie imprese che possono trarre notevoli vantaggi dall’impiego dei robot collaborativi nella produzione”.

“La collaborazione con Robotiq e la relazione privilegiata che abbiamo costruito in questi anni ci permettono di essere sempre utilmente al fianco del nostro partner e di mettere a disposizione dei clienti una linea diretta di supporto nel caso in cui ci sia bisogno di assistenza o si voglia valutare la possibilità di realizzare nuove applicazioni industriali: lavorare a questi livelli è un piacere e una sfida continua, con ricadute positive sullo sviluppo della qualità e dell’efficienza delle soluzioni proposte”, chiosa Fabio Facchinetti, COO di Alumotion.

Alumotion e Robotiq spesso collaborato anche alla realizzazione di alcuni webinar, pensati e nati con il desiderio di diffondere la consapevolezza intorno al tema della robotica tra le aziende e gli imprenditori del tessuto produttivo del nord Italia: una nuova tappa è già pronta per essere scritta in questa storia: con Palletizing Solution, Robotiq propone una soluzione plug & play per la pallettizzazione, che si affianca a RPAC-A10, kit completo progettato e costruito da Alumotion che, semplificando al massimo le attività di installazione e configurazione, permette di automatizzare l’attività nel giro di pochissime ore, per iniziare subito a raccogliere i frutti di questa integrazione.