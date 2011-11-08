RoBee, il robot umanoide cognitivo di Oversonic Robotics, certificato per operare in ambienti industriali complessi.

RoBee – robot umanoide cognitivo certificato per ambienti industriali complessi – è già operativo in fabbrica e si stanno avviando sperimentazioni in ambito sanitario. Per Oversonic Robotics, la società italiana di robotica cognitiva fondata nel 2020 in Brianza, il passo successivo è la scala: industriale, applicativa e internazionale.

Tre nuovi soci sono entrati nel capitale per accompagnare questa fase: STMicroelectronics, Fondazione ENEA Tech e Biomedical e SpotInvest, ciascuno con un ruolo distinto nell’ecosistema che Oversonic sta costruendo attorno al proprio robot umanoide.

RoBee tra fabbrica e sanità: i tre nuovi soci e il loro ruolo

STMicroelectronics, che opera globalmente nel mondo dei semiconduttori, porta competenze industriali e tecnologiche per lo sviluppo della prossima generazione di componenti per la robotica umanoide. “Automazione, intelligenza artificiale e robotica sono fattori abilitanti per il futuro del settore manifatturiero”, ha dichiarato Fabio Gualandris, President Quality, Manufacturing and Technology di STMicroelectronics.

Fondazione ENEA Tech e Biomedical rafforzano il percorso di RoBee nelle applicazioni sanitarie, dove il robot è già coinvolto in sperimentazioni a supporto di pazienti e operatori. SpotInvest, veicolo riconducibile all’imprenditore Marco Setti, apre invece nuovi ambiti applicativi nel settore food e nell’automazione di processo. L’operazione si aggiunge a una compagine già strutturata, che include Comat, Datalogic e il fondo Cysero di AVM SGR.

“Con RoBee stiamo portando la robotica umanoide dentro ambienti reali, dalla fabbrica alla sanità, trasformando una piattaforma tecnologica avanzata in un’infrastruttura applicativa al servizio dell’industria”, hanno dichiarato Fabio Puglia, Presidente, e Paolo Denti, CEO di Oversonic.

I robot umanoidi cognitivi per l’industria e la sanità

Oversonic conta un team multidisciplinare di circa 70 persone tra ingegneri specializzati in informatica, meccanica, elettronica e intelligenza artificiale, con centro tecnologico e produttivo in Brianza e presidi operativi a Cincinnati e Los Angeles per il mercato statunitense.

Nel report CB Insights “2024 Tech Trends”, la società è stata inserita tra i 13 Leading Public Players in humanoid robotics mondiali per l’industria. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato prioritario per la prossima fase di crescita internazionale.