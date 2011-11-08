Gianluca Rossi è il nuovo responsabile della comunicazione globale di Angelini Technologies-Fameccanica.

Nuovo capitolo per la comunicazione di Angelini Technologies-Fameccanica. Gianluca Rossi è il nuovo responsabile della comunicazione globale di Angelini Technologies-Fameccanica, realtà abruzzese di eccellenza nella tecnologia industriale, automazione e robotica.

L’azienda fa parte di Angelini Industries, gruppo attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, con una presenza internazionale consolidata.

Nel suo nuovo ruolo, Rossi sarà alla guida della strategia di comunicazione a livello globale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand sui mercati internazionali e consolidare il legame con i diversi stakeholder del settore.

Un’azienda italiana con vocazione internazionale

Angelini Technologies-Fameccanica si distingue come uno dei principali player europei nel campo della meccatronica applicata all’automazione industriale. Con macchinari esportati in 72 Paesi, nel 2024 ha raggiunto ricavi pari a 244,7 milioni di euro, di cui il 92% proveniente dall’export. Un dato che conferma la vocazione internazionale dell’azienda e il valore tecnologico delle sue soluzioni.

La società guarda inoltre al futuro con una crescita stimata di oltre il 50% nel 2025, a testimonianza di un trend in continua espansione e di una strategia industriale orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione dei processi produttivi.

L’esperienza di Rossi tra energia, istituzioni e industria

Laureato in Scienze Politiche, dopo un primo periodo dedicato alla consulenza, Gianluca Rossi inizia la sua carriera in Terna, dove si occupa di relazioni istituzionali e di rapporti con Regioni ed enti locali, per poi approdare alla comunicazione corporate del gestore della rete elettrica nazionale.

Nel 2011 entra in Sogin, azienda pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani. Qui, per oltre sette anni, guida la comunicazione interna ed esterna, sviluppando iniziative di stakeholder engagement e promuovendo trasparenza e dialogo con il territorio, a supporto delle attività di localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Un percorso che gli ha permesso di consolidare competenze strategiche nella comunicazione istituzionale e industriale, con una forte attenzione alla gestione di progetti complessi e al coinvolgimento degli stakeholder.

Dal Gruppo Angelini alla leadership nella comunicazione globale

Nel 2020, Rossi entra in Angelini Industries, all’interno della Group Communication guidata da Alessandra Favilli, contribuendo alla definizione della nuova identità e del posizionamento di Gruppo.

In questi anni partecipa attivamente al processo di evoluzione strategica e culturale del conglomerato, supportando la comunicazione della trasformazione aziendale e la crescita delle diverse business unit.

La nomina a responsabile comunicazione globale di Angelini Technologies-Fameccanica rappresenta il naturale proseguimento di questo percorso, con l’obiettivo di rafforzare la reputazione internazionale dell’azienda, valorizzare il suo patrimonio di innovazione e rendere ancora più riconoscibile il ruolo del brand all’interno del settore industriale high-tech.

Una strategia di comunicazione al servizio dell’innovazione

Con la guida di Gianluca Rossi, Angelini Technologies-Fameccanica punta a integrare comunicazione corporate e comunicazione tecnica, valorizzando le storie di innovazione che nascono nei suoi stabilimenti e nei laboratori di ricerca. L’obiettivo è raccontare un’azienda che, partendo dall’Abruzzo, continua a portare la tecnologia italiana nel mondo, con un approccio basato su competenza, sostenibilità e visione industriale.

La nuova direzione di comunicazione si inserisce così in una strategia più ampia di crescita e posizionamento internazionale, a sostegno dell’impegno di Angelini Industries nel promuovere tecnologia e industria come motori di sviluppo sostenibile.

Con la guida di Gianluca Rossi, Angelini Technologies-Fameccanica punta a integrare comunicazione corporate e comunicazione tecnica, valorizzando le storie di innovazione che nascono nei suoi stabilimenti e nei laboratori di ricerca.