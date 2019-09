Appuntamenti con la saldatura firmati IIS

Si è svolto a Napoli il 24 settembre il seminario gratuito, organizzato da IIS, Istituto Italiano della Saldatura, “In teoria, la saldatura... il coordinatore di saldatura, questo sconosciuto”. Il processo di saldatura va gestito e garantito da una serie di requisiti che, al fine di mantenere il contatto con le realtà industriali attuali, riflettano la buona pratica industriale attraverso la definizione di standard appropriati articolati in una serie di normative di cui la maggiore espressione nel campo della saldatura sono le norme della serie UNI EN ISO 3834 “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici” e la UNI EN ISO 14731 che approfondisce e delinea i requisiti della figura del coordinatore di saldatura.

Confermato, invece, il seminario scientifico previsto a Genova il 2 ottobre: “Criteri di progettazione delle giunzioni saldate in differenti ambiti industriali: strutture civili, apparecchi in pressione, materiale rotabile, shipbuilding, attrezzature di sollevamento”. Il seminario si propone di esaminare e discutere i principali contenuti dei riferimenti normativi elaborati per la realizzazione dei collegamenti saldati, con particolare riferimento ai criteri adottati per il dimensionamento e l’esecuzione delle verifiche strutturali, nei settori produttivi in cui l’impiego della saldatura nella fabbricazione è maggiormente significativo. La partecipazione accredita 6 CFP per Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali.

Il 3 ottobre, ancora a Genova, si svolgerà il seminario tecnico “La qualifica del personale e delle procedure di saldatura in accordo ai codici americani ASME e AWS”. Questo incontro è stato sviluppato da IIS al fine di fornire una precisa visuale sul panorama normativo americano e, in particolare, sui requisiti per la qualificazione in accordo ai codici di prodotto ASME BPVC Section IX e AWS D1.1. La partecipazione accredita 6 CFP per Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali.

Sempre il 3 ottobre, ma a Verona, si svolgerà l’incontro gratuito (previa iscrizione) “Gli ispettori e l’ispezione di strutture”. La partecipazione accredita 3 CFP per Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali.

Si procede il 15 ottobre a Genova con l’incontro gratuito itinerante “Facciamo chiarezza... la formazione finanziata”. L’incontro si prefigge di fornire informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai differenti percorsi finanziati, di chiarire scopo e modalità di adesione ai fondi paritetici interprofessionali, di descrivere le caratteristiche specifiche dei corsi finanziati e le particolari modalità di loro conduzione. L’evento sarà anche l’occasione per offrire una panoramica sui percorsi già previsti dalla proposta formativa del Gruppo IIS, che potranno essere oggetto di formazione finanziata.

L’incontro sarà ripetuto a Legnano, in provincia di Milano, il 18 ottobre, a Priolo, in provincia di Siracusa il 5 novembre e a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, il 12 novembre. La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Il 31 ottobre è prevista la giornata di studio organizzata da AIM e IIS, a Milano, su “Saldatura ad arco delle leghe leggere. Stato attuale e sviluppi futuri”. L’uso delle leghe leggere in vari settori industriali, da quello tradizionale dei trasporti a quelli della meccanica generale e delle costruzioni, richiede l’uso di tecniche di giunzione sempre più sofisticate e performanti. La giornata inizierà con una presentazione delle leghe di alluminio più utilizzate per la saldatura, per passare poi a esempi pratici di problematiche e casi reali di giunti

La tecnica di saldatura “Cold Metal Transfer” verrà illustrata durante la giornata con esempi applicativi sia dall’Istituto Italiano della Saldatura che da aziende leader nel campo. Oltre alle problematiche impiantistiche, verranno affrontati gli aspetti fondamentali della progettazione a fatica dei giunti saldati in lega di alluminio e delle metodologie per il controllo qualità di tali giunzioni. I campi di applicazioni che verranno toccati vanno dall’automotive fino all’aerospaziale. Sarà infine affrontato il tema Wire Arc Additive Manufacturing.

Il 14 novembre, a Roma, si svolgerà un incontro dedicato a “Lo stato di aggiornamento delle norme della serie UNI EN 1090”. Il seminario si prefigge l’obiettivo di fornire un quadro completo dell’attuale stato di aggiornamento delle norme della serie EN 1090. È stato richiesto l’accreditamento presso il CNI per l’erogazione di 4 CFP per Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali.

Il 3 dicembre, infine, a Genova, si svolgerà il seminario tecnico “I trattamenti termici localizzati dopo saldatura - Local PWHT”. Il seminario si propone di fornire ai partecipanti una panoramica su questa tipologia di trattamenti, parlando di riferimenti normativi di supporto, valutazioni ingegneristiche da effettuarsi preliminarmente, di modalità esecutive e strumentazione adottata, discutendo anche qualche esempio applicativo. La giornata si rivolge a coloro che operano nei settori della costruzione, del controllo e dell’utilizzo delle attrezzature a pressione. La partecipazione accredita 6 CFP per Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali.

Tutte le informazioni per la partecipazione possono essere scaricate dal sito internet dell’Istituto.