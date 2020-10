Appuntamento al Mico di Fiera Milano, il 20 e il 21 ottobre, per vivere Smau in presenza e digitale

Una nuova location, il Mico di FieraMilanoCity, e una formula rinnovata che potenzia il “fattore incontro”: è così che Smau, dopo aver ascoltato i loro bisogni, si mette concretamente al fianco delle imprese italiane per aiutarle a soddisfare le loro esigenze di innovazione, che negli ultimi mesi sono significativamente aumentate.

Torna quindi il 20 e il 21 ottobre, in presenza e con tutti gli accorgimenti di sicurezza, l’appuntamento con Smau, che in questo 2020 si conferma ancor di più l’evento di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, e la principale piattaforma di business matching in Italia.

Tre i canali e un grande target di riferimento: con gli eventi dedicati a open innovation e co-innovazione, internazionalizzazione e formazione (quest’anno tutta digitale), Smau intende rivolgersi soprattutto agli Innovation Manager e a quelle figure che si occupano di innovazione in azienda, perché sono loro che in questa fase delicata hanno in mano le redini del cambiamento.

A partire dall’evento di apertura: la presentazione dell’Italy Open Innovation Outlook 2020, curato da Mind The Bridge e Smau, che restituisce una visione aggiornata di come le imprese italiane si stiano muovendo, anche con una prospettiva di confronto con gli altri Paesi.

Innovation Manager che negli Smau Live Show potranno confrontarsi e trarre ispirazione dai casi di successo destinatari del Premio Innovazione Smau, il riconoscimento a imprese, Amministrazioni ed Enti che hanno imboccato la strada dell’Open Innovation collaborando con aziende o startup per innovarsi. In particolare, incontreranno le startup e le loro proposte di innovazione partecipando agli Startup Safari, i tour guidati fra le eccellenze presenti a Smau, realizzati in collaborazione con l’Università Bocconi.

Grazie alla consolidata collaborazione con le Regioni e i progetti a sostegno dell’ecosistema dell’innovazione dei loro territori, insieme a Camere di Commercio o Enti per lo sviluppo, a Smau saranno presenti le migliori 100 startup provenienti da Bergamo Sviluppo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino e Valle D’Aosta.

Ma Smau SARà il luogo scelto anche da importanti aziende e istituzioni coinvolte sui temi dell’innovazione, per portare avanti i loro progetti e programmi. A Milano, con tavoli di lavoro mirati, verrà dato ampio spazio a Smarter Italy, il programma di pre-commercial procurement da 50 milioni di euro promosso dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Università e Ricerca e dell’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, e destinato alle pubbliche amministrazioni per incentivare l’utilizzo degli appalti innovativi nei settori della Smart Mobility, della valorizzazione dei beni culturali e del benessere sociale delle persone.

“Il programma Smarter ITALY ha l’obiettivo di accelerare la crescita del Paese attraverso l’utilizzo degli appalti innovativi. Con una dotazione iniziale di 90 milioni di euro, abbiamo identificato pilastri come la Smart Mobility, benessere sociale e delle persone e valorizzazione dei beni culturali che possono declinare, nell’immediato, le nuove tecnologie in valore aggiunto per i cittadini”, afferma Alessandra Todde, Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico, che sarà presente il 20 ottobre alla presentazione dell’Italy Open Innovation Outlook 2021.

Con la presenza inoltre di ICE-Agenzia, e il suo evento Italia RestartsUp, Smau si conferma anche come una vetrina importante per l’internazionalizzazione delle imprese, a partire dalle startup che hanno la grande occasione di presentarsi a player internazionali (aziende, acceleratori, incubatori in incontri di matching one-to-one.

Risalto all’internazionalizzazione verrà dato anche nel fittissimo programma di workshop gratuiti che, novità 2020, saranno interamente in streaming senza la necessità di venire in fiera per seguirli. La formazione di Smau, infatti, quest’anno, è tutta digitale e andrà ad arricchire l’offerta della Smau Academy, la piattaforma gratuita di formazione e aggiornamento professionale permanente, dedicata a imprenditori, Innovation Manager e professionisti italiani

Non mancherà, quindi, l’occasione di accrescere le competenze comodamente da casa o dal proprio ufficio su temi di grande utilità come Cybersecurity, IoT, Lean Production e Industry 4.0, Realtà aumentata, Intelligenza artificiale, SEO, Cloud e Big Data, oltre a tutte le tematiche legate al marketing digitale e ai social media per il Personal Branding.