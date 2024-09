Demetrio Trussardi, direttore generale di Barcella Elettroforniture S.p.A.

Nuove sedi strategiche, ristrutturazioni e potenziamento di quelle già esistenti, nell’ottica di compiere un passo decisivo nel piano di espansione territoriale e di crescita del gruppo. È questo il risultato acquisito da Barcella Elettroforniture S.p.A, che dal 23 settembre 2024 ha avviato una settimana densa di inaugurazioni e ristrutturazioni, a coronamento del percorso di sviluppo intrapreso.

L’azienda, parte del Gruppo Marigliano, ha dato vita a un importante piano di sviluppo che prevede un consolidamento nel settore elettrico e l’ingresso in quello idrotermosanitario.

Padova

Il 23 settembre 2024 è stata inaugurata la nuova filiale di Padova, che si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati. La sede segna l’inizio di una copertura più ampia del territorio veneto, con l’obiettivo di espandersi presto in tutte le province.

La nuova struttura integra il settore idrotermosanitario con il core business elettrico di Barcella, con la previsione di acquisire significative quote di mercato. Con l’apertura di Padova, Barcella ha già inserito in organico 40 nuove figure professionali e lo completerà con ulteriori assunzioni specialistiche.

Lo showroom di 1.000 metri quadrati presente nel punto vendita offre la possibilità di toccare con mano le tecnologie integrate tra elettrico e idrotermosanitario, oltre a spazi dedicati alla formazione e servizi per clienti e collaboratori, come una zona relax, uno spazio fitness e un’area ristorazione.

Fino a oggi, Barcella Elettroforniture era operativa sul territorio veneto con la sede di Limena (PD), che rimarrà aperta in ottica di continuità e capillarità.

Peschiera Borromeo

Il 24 settembre è stata invece presentata la nuova filiale di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Con una superficie di 5.000 metri quadrati, il punto vendita ha visto l’inserimento di numerose figure professionali, tra cui progettisti elettrici e termoidraulici, rafforzando l’efficienza operativa nella gestione sia interna che esterna del servizio clienti.

Anche in questa filiale è stato realizzato uno showroom all’avanguardia di 500 metri quadrati, dove il cliente può sperimentare soluzioni tecnologiche innovative per il mercato idrotermosanitario e domotica integrata. Gli obiettivi per il futuro prevedono una forte accelerazione di fatturato con conseguenti acquisizioni di quote di mercato.

Ristrutturazioni completate

Oltre alle due nuove inaugurazioni, Barcella ha completato la ristrutturazione della sede di Azzano San Paolo e delle filiali di Vertova e Cividino, in provincia di Bergamo. Queste operazioni si inseriscono in un piano di ammodernamento che mira a offrire ai clienti una rete di punti vendita moderni e integrati, sempre più orientati alla combinazione tra i settori elettrico e idrotermosanitario.

Il gruppo intende inoltre rafforzare la propria presenza attraverso l’acquisizione di aziende del settore, accelerando così il percorso di crescita previsto nei prossimi anni.

Prospettive future

In controtendenza rispetto a un mercato che ha vede una previsione 2024 di regressione di oltre il 10%, Barcella Elettroforniture S.p.A. ha registrato una crescita positiva nel primo semestre del 2024. Gli investimenti costanti nel capitale umano e nelle tecnologie all’avanguardia, guidati dall’imprenditorialità della famiglia Marigliano, hanno permesso all’azienda di mantenere un trend di crescita stabile.

Dal gennaio 2023, Barcella ha assunto oltre 220 nuovi collaboratori, portando il totale del personale a 530 dipendenti.

Alta l’attenzione ai rapporti con il personale, grazie a flessibilità degli orari di lavoro e politiche di welfare aziendale e formazione continua con il progetto Academy. Prosegue inoltre l’iniziativa che prevede ogni anno l’ingresso di 30 giovani under 30, affiancati a esperti del settore idrotermosanitario ed elettrico.

La società stima di consolidare ulteriormente la sua crescita entro la fine del 2024. Con un fatturato previsto di circa 300 milioni di euro, Barcella guarda con fiducia al futuro, puntando a un’espansione nelle regioni del Nord Italia che la porterà a raggiungere il traguardo di 1 miliardo di fatturato entro i prossimi sette anni, in linea con il piano strategico del Gruppo Marigliano, che può contare su quasi 3.000 collaboratori in tutta Italia, 13 aziende, 130 filiali, per un bilancio consolidato che nel 2023 si è attestato sul valore di 1 miliardo e 500 milioni.

Il Gruppo ha ottenuto inoltre la certificazione di azienda attenta al green e alla sostenibilità, grazie agli sforzi compiuti e in atto per l’impiego di materiali sempre più eco-compatibili.

“Il bilancio positivo del primo semestre 2024 è conseguenza della strategia aziendale messa in atto. L’integrazione tra il settore elettrico e quello idrotermosanitario, unita ai continui investimenti in risorse umane e tecnologiche, è la chiave per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze del mercato”, ha dichiarato Demetrio Trussardi, direttore generale di Barcella Elettroforniture S.p.A.

“Le nuove filiali inaugurate e quelle ristrutturate sono un segnale tangibile della nostra volontà di crescere e innovare, mantenendo alta la qualità del servizio e puntando sempre più nel valore umano di collaboratori, clienti e fornitori”, ha specificato Trussardi.

