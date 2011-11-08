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Beghelli Leader della sostenibilità 2026: i dati ESG del bilancio

  • 29/05/2026
  • 52 volta/e

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Alfonso D'Andretta, Managing Director BU Lighting di GEWISS e CEO di Beghelli e Performance iN Lighting.

 

Essere presenti in un ranking sulla sostenibilità è diventato quasi ordinario per le aziende italiane. Essere confermati alla sesta edizione consecutiva, con dati di bilancio verificabili che lo sostengono, è un’altra questione. Beghelli ottiene per il 2026 il riconoscimento “Leader della Sostenibilità” assegnato da Il Sole 24 Ore e dall’istituto di ricerca tedesco Statista, un ranking che quest’anno ha selezionato 240 aziende su 23 settori.

Il risultato si appoggia sul Bilancio di Sostenibilità 2024, che misura le performance ESG dell’azienda bolognese sui tre pilastri – ambiente, sociale, governance – con dati concreti. Sul fronte ambientale, il 97% dei rifiuti prodotti è stato classificato come non pericoloso: un indicatore che riflette scelte di processo, non solo dichiarazioni di intento. Le emissioni di gas serra nei processi produttivi restano sotto osservazione costante, in linea con la strategia di riduzione progressiva dei consumi.

I dati sociali del bilancio ESG 2024

Il capitale umano di Beghelli al 31 dicembre 2024 contava oltre 930 dipendenti, con il 53% di donne nella forza lavoro e il 98% dei contratti a tempo indeterminato. Le ore di formazione erogate nell’anno hanno raggiunto 4.100, distribuite su competenze tecniche e sviluppo professionale. A queste cifre si affiancano iniziative di inclusione attiva: collaborazioni con associazioni territoriali per l’inserimento lavorativo di persone fragili e sponsorizzazioni in ambito sportivo, culturale e sociale.

La sostenibilità è per noi una leva strategica imprescindibile e non un semplice traguardo formale”, ha dichiarato Alfonso D’Andretta, Managing Director BU Lighting di GEWISS e CEO di Beghelli e Performance iN Lighting. “Essere un’azienda sostenibile significa trasformare l’innovazione tecnologica in azioni concrete per le persone e per l’ambiente”.

Come si misura la sostenibilità nell’illuminazione industriale e nella PA

Sul piano operativo, il modello di business di Beghelli traduce i criteri ESG in offerta commerciale concreta. Il progetto “Un Mondo di Luce” prevede la sostituzione degli impianti di illuminazione convenzionali con apparecchi LED di nuova generazione ad alta efficienza, a costo zero per il cliente: il risparmio energetico generato ripaga nel tempo l’investimento.

Il perimetro applicativo copre industria, Pubblica Amministrazione e terziario, con possibilità di integrare l’illuminazione di emergenza in conformità ai requisiti normativi vigenti.

Beghelli nel Gruppo Gewiss: portafoglio integrato su 140 Paesi

Il 2025 ha portato un cambiamento strutturale: l’integrazione di Beghelli nel Gruppo Gewiss, attivo nei mercati di home & building automation, protezione e distribuzione dell’energia, mobilità elettrica e smart lighting. La convergenza dei due portafogli punta a soluzioni integrate per il mercato globale, con una base commerciale che copre oltre 140 Paesi. Fondata nel 1982, Beghelli mantiene produzione e R&D in Italia e presidio diretto in Europa, Estremo Oriente e Nord America.

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