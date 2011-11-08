Attività di ricerca e sviluppo in camera bianca negli impianti Bosch: la leadership mondiale nei sensori MEMS è uno dei pilastri tecnologici su cui Bosch Business Innovations costruisce le iniziative nel monitoraggio sanitario da remoto.

Per un’azienda con un fatturato superiore ai 90 miliardi di euro e oltre 400.000 dipendenti, lanciare una consociata dedicata alla creazione di nuovi business può sembrare un esercizio marginale. Bosch lo ha strutturato come un impegno finanziario preciso: circa 200 milioni di euro nei prossimi cinque anni destinati a Bosch Business Innovations, venture builder aziendale globale del Gruppo.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a 20 nuove imprese operative entro il 2030, costruite da zero in ambiti che vadano oltre il core business attuale.

Il modello operativo di questa nuova entità è pensato per combinare due velocità difficilmente compatibili: quella di una grande azienda industriale, con competenze tecnologiche, capacità brevettuale e scalabilità, e quella del mondo delle startup, dove rapidità di esecuzione e flessibilità sono condizioni di sopravvivenza.

La collaborazione avviene attraverso partnership con venture studio esperti: il Gruppo porta il know-how tecnologico e le competenze di dominio, i partner portano il metodo di costruzione e l’accesso agli ecosistemi internazionali delle nuove imprese. Gli investitori esterni vengono coinvolti nelle fasi iniziali per garantire capitale aggiuntivo e accesso al mercato, mentre i fondatori – anche provenienti dall’esterno – assumono responsabilità operative fin dall’avvio.

“Il nostro obiettivo è sviluppare in modo sistematico nuove idee che vadano oltre l’attuale core business”, ha dichiarato Axel Deniz, CEO di Bosch Business Innovations. “Combiniamo il vantaggio strutturale di una grande azienda con la velocità e la flessibilità tipica delle startup”.

Software manufacturing, salute da remoto e recupero del carbonio

I primi tre ambiti individuati riflettono la convergenza tra le competenze consolidate del Gruppo e le dinamiche di mercato emergenti. Nella produzione controllata da software, si fa leva sulla solidità industriale e sulle competenze in dati, software e intelligenza artificiale per costruire piattaforme orientate alle operazioni di manifattura.

Nel monitoraggio sanitario da remoto, il Gruppo dispone già di un ecosistema rilevante – il Robert Bosch Hospital e numerose collaborazioni ospedaliere – a cui si aggiunge la leadership mondiale nel mercato dei sensori MEMS, componenti fondamentali per il monitoraggio continuo dei parametri vitali a distanza.

Il terzo ambito riguarda il recupero, l’utilizzo e lo stoccaggio dei gas serra: si valuta come le tecnologie di decarbonizzazione industriale e di cattura della CO 2 possano tradursi in modelli di business scalabili. Nei prossimi quattro anni verranno aggiunti ulteriori settori, con l’obiettivo di completare il portafoglio verso le 20 imprese operative entro il 2030.

Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, ha inquadrato l’iniziativa nella traiettoria storica del Gruppo: “abbiamo sempre continuato a evolverci individuando e investendo tempestivamente nelle nuove tecnologie, perché l’innovazione è la nostra risorsa più importante. Oggi stiamo rafforzando in modo significativo Bosch Business Innovations con risorse finanziarie, affinché le nuove idee possano trovare uno spazio in cui nascere e svilupparsi”.

Venture builder aziendale e venture capital: le differenze

La nuova consociata nasce dall’evoluzione di grow platform GmbH, che sviluppava startup interne al Gruppo. Il portafoglio precedente è stato ristrutturato per creare prospettive sostenibili a tutti i team esistenti: un caso concreto è la cessione, avvenuta con successo alla fine del 2025, di Bosch Advanced Ceramics di Sintokogio – specializzata nella stampa 3D di ceramiche, uno dei principali fornitori di soluzioni per la produzione industriale.

Bosch Business Innovations si affianca così alle attività di ricerca e sviluppo dell’azienda e all’unità di venture capital Bosch Ventures, costituendo un terzo pilastro distinto nell’ecosistema di innovazione: non più soltanto R&D o investimento finanziario in imprese esterne, ma creazione sistematica di nuove aziende a partire da tecnologie e competenze proprietarie.

Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, presenta la strategia IA e innovazione del Gruppo: Bosch Business Innovations è il nuovo venture builder che creerà 20 imprese entro il 2030.