Buone opportunità per i giovani al Seatec Career Day

Nella prospettiva di incentivare l’incontro tra domanda e offerta professionale nel settore della nautica da diporto, in accordo con i principali cantieri nautici della scena nazionale e le aziende della subfornitura e della componentistica presenti in fiera, Seatec 2020organizza il Seatec Career Day, in programma il 7 febbraio nel quadro dell’unico hub tecnico specializzato sulla subfornitura nautica in Italia e in tutta l’Europa mediterranea.

L’iniziativa è aperta a laureandi, laureati e possessori di master specifici nei campi dell’ingegneria, del design nautico e dello yacht design. I candidati in possesso di tali qualifiche potranno incontrare i rappresentanti della cantieristica navale presenti in fiera nell’area Shipyard Lounge seguendo un’agenda di appuntamenti personalizzata risultante dal matching tra i curricula e i desiderata dei cantieri.

Aderiscono all’iniziativa UniGe, Master PromoStudi, UniFi, Politecnico di Milano e Quasar Roma. Per info e iscrizioni al Seatec Career Day è possibile consultare la pagina http://sea-tec.it/career-day-2/ dove, per ogni università, sono riportate le figure di riferimento alle quali il candidato può rivolgersi. Le Università saranno altresì presenti in fiera con un’area dedicata dove promuovere la propria offerta didattica.

Alla Seatec Shipyard Lounge aderiscono: Absolute Yachts, Azimut | Benetti Cantiere delle Marche, Cantieri del Pardo, Cantiere Navale Franchini, CCN Cerri Cantiere Navale, Gruppo Ferretti, Italian Sea Group, Montecarlo Yachts, Overmarine Mangusta, Rossinavi, Rossini, Sanlorenzo, Seven Stars Marina & Shipyards.

Ricordiamo che le prossime edizioni di Seatec e Compotec si svolgeranno a CarraraFiere dal 5 al 7 febbraio 2020.