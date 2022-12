CEVA Logistics Italia vince il premio “Il Logistico dell’Anno 2022”

Paolo Pillon, Business Unit Leader, e Paolo Guidi, Country Head Business Development di Ceva Italy ricevono il premio “Il Logistico dell’Anno 2022”.

Si è svolta il 15 dicembre scorso la cerimonia di premiazione da parte di Assologistica del Premio “Il Logistico dell’Anno 2022”, uno degli eventi più attesi del settore logistico nazionale. CEVA è orgogliosa di aver ricevuto l’importante premio, vincendolo grazie al suo progetto “Gulliver Travels to CEVA”.

In particolare, l’iniziativa – nata a settembre 2021 per rafforzare la connessione tra i colleghi delle diverse regioni e incrementare il senso di appartenenza - ha previsto la realizzazione di puntate video dedicate ogni volta a una regione specifica, in cui CEVA Logistics ha sede.

Nel corso di ogni puntata, vengono raccontate - attraverso interviste ai colleghi - la storia, la tradizione, le peculiarità e le specialità culinarie di quella regione, ma anche l’impegno di CEVA Logistics in quell’area, le storie dei dipendenti più senior e quelle dei neoassunti. I protagonisti assoluti sono i colleghi che ogni giorno si impegnano concretamente per rendere unica l’esperienza in CEVA Logistics Italia.

Il progetto ha finora toccato le regioni Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna, attraverso visite specifiche alle sedi di CEVA Logistics presenti in quelle aree. Le prossime tappe di Gulliver saranno Lombardia, Piemonte e Veneto.

“Siamo estremamente felici e orgogliosi di questo riconoscimento assegnatoci da Assologistica. Per noi di CEVA Logistics, il coinvolgimento e il senso di appartenenza dei dipendenti sono fondamentali, in quanto è anche da essi che dipende il loro benessere sul posto di lavoro”, dichiara Luisa Martino, VP Human Resources, H&S and Security Italy di CEVA Logistics.

“Gulliver Travels to CEVA Italy è un Company Movie che nasce dalla volontà di unire le persone, di creare opportunità di networking tra collaboratori che altrimenti non avrebbero occasione di conoscersi e di favorire la conoscenza dei vari segmenti di business. Abbiamo voluto, con questo progetto, ridurre, se non eliminare, le barriere geografiche che separano i nostri colleghi e generare connessioni tra persone che lavorano per la stessa mission e vision aziendale”, conclude Martino.

Ogni puntata è accessibile a tutti i dipendenti su un canale Stream dedicato, in cui vengono caricati tutti gli episodi di “Gulliver Travels to CEVA”.