skin link
HOMENewsAttualità

Città della Scienza: delegazione cinese per la Settimana STI 2026

  • 10/04/2026
  • 46 volta/e

citta-della-scienza-delegazione-ambasciata-cinese-corporea-lu-ping

Un membro dello staff di Città della Scienza illustra gli exhibit del museo Corporea alla delegazione dell’Ambasciata Cinese, guidata dal Ministro Consigliere Lu Ping.

 

Città della Scienza ha ospitato una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, guidata da Lu Ping, Ministro Consigliere per la Scienza e la Tecnologia, accompagnato da funzionari dell’area scientifica e tecnologica. L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di internazionalizzazione che Fondazione Idis-Città della Scienza svolge per favorire il dialogo e la cooperazione tra Italia e Cina nel campo della cultura scientifica.

Al centro della visita, la preparazione della XV edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione (STI), che si terrà in Italia nell’autunno 2026.

L’appuntamento ha offerto anche l’occasione per fare il punto sugli accordi di cooperazione recentemente siglati dalla Fondazione con istituzioni cinesi: l’accordo con il Museo Nazionale di Storia Naturale della Cina (2024) e quelli con la Capital Medical University e la Beijing Academy of Science and Technology (2025), che confermano la volontà di sviluppare collaborazioni strategiche nel campo della cultura scientifica e museale.

Città della Scienza e Cina: dieci anni di cooperazione scientifica

La collaborazione tra la Fondazione e le istituzioni cinesi si consolida da oltre un decennio e si articola su più livelli: accordi istituzionali, scambio di talenti e realizzazione di mostre ed eventi internazionali congiunti.

Durante l’incontro è emersa la volontà comune di rafforzare le attività di disseminazione scientifica e di creare un contesto favorevole allo scambio di competenze tra Italia e Cina. Il ruolo dell’Ambasciata si conferma fondamentale nel sostenere nuove opportunità di collaborazione e nel favorire il dialogo a livello istituzionale.

Come funziona la cooperazione scientifica internazionale

La visita si è conclusa con un percorso nel museo Corporea, dove la delegazione ha potuto interagire con alcuni dei nuovi exhibit, apprezzando in particolare l’accessibilità multilingue – inclusa la versione in lingua cinese – come elemento distintivo dell’approccio comunicativo della Fondazione.

La disponibilità di contenuti scientifici in più lingue è uno degli strumenti con cui i musei della scienza costruiscono ponti tra culture diverse e ampliano la propria capacità di dialogo internazionale.

Settimana Italia-Cina STI 2026: il programma e le prospettive

La XV Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione rappresenta uno degli appuntamenti più significativi nel calendario della cooperazione scientifica bilaterale.

L’edizione 2026, che si terrà in Italia in autunno, vedrà Città della Scienza tra i protagonisti, forte di una rete di accordi e relazioni istituzionali che si è progressivamente rafforzata negli ultimi anni. L’incontro con la delegazione dell’Ambasciata ha confermato l’impegno comune verso una partecipazione strutturata e di alto profilo.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Fiere ed eventi
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
MEFA Italia: OPTIMUM XLV semplifica il supporto impiantistico modulare
MEFA Italia: OPTIMUM XLV semplifica il supporto impiantistico modulare
  • 09/04/2026
Cosmoprof Worldwide Bologna 2026: 255.000 operatori da 150 Paesi
Cosmoprof Worldwide Bologna 2026: 255.000 operatori da 150 Paesi
  • 09/04/2026
Aton nella classifica Best Workplaces™ Italia 2026 di Great Place To Work®
Aton nella classifica Best Workplaces™ Italia 2026 di Great Place To Work®
  • 09/04/2026
IBM Italia: Nico Losito è General Manager di IBM Italia dal 1° aprile
IBM Italia: Nico Losito è General Manager di IBM Italia dal 1° aprile
  • 08/04/2026
SATO Europe: Armelle Jaclot Marketing Director e Mazzieri BDM Italia
SATO Europe: Armelle Jaclot Marketing Director e Mazzieri BDM Italia
  • 03/04/2026
FANUC Italia: nuovo Modello 231 con Lexant, AI e linee guida ANAC
FANUC Italia: nuovo Modello 231 con Lexant, AI e linee guida ANAC
  • 03/04/2026
Panasonic Industry a SPS 2026: servo MINAS A7 e GM1P in anteprima
Panasonic Industry a SPS 2026: servo MINAS A7 e GM1P in anteprima
  • 02/04/2026
IIS: convegno sulla manutenzione nell’industria ferroviaria, Napoli, 6 maggio
IIS: convegno sulla manutenzione nell’industria ferroviaria, Napoli, 6 maggio
  • 02/04/2026
Michelin, pneumatici che fanno la storia
Michelin, pneumatici che fanno la storia
  • 01/04/2026
il fatto
Elesa: componenti in super-tecnopolimero
Elesa: componenti in super-tecnopolimero

La versatilità dei super tecnopolimeri Elesa risponde efficacemente a una molteplicità di esigenze, con prestazioni elevate, anche per parti filettate.

Banner ID 3951
Banner ID 3951
osservatorio
Mayr: sicurezza e controllo del movimento
Mayr: sicurezza e controllo del movimento

Soluzioni per la sicurezza e il controllo del movimento di Mayr sono risultate al centro del confronto tecnico con progettisti e costruttori di macchine a MECSP...

BMW Group: 25 anni di motori hi-tech
BMW Group: 25 anni di motori hi-tech

Lo stabilimento di Hams Hall di BMW Group, vicino a Birmingham, festeggia 25 anni di attività all’insegna di una trasformazione digitale e sostenibile.

ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili
ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili

ROBO FEED FLEXI è una soluzione di Assistec che garantisce un’automazione modulare intelligente per l’asservimento delle macchine utensili CNC.

test
Marposs, la qualità per definizione
Marposs, la qualità per definizione

Da oltre 70 anni, Marposs produce e propone sistemi di misura, ispezione e test per garantire la qualità nelle lavorazioni di rettifica di componenti meccanici.

top trend
ANIE, le vie delle energie rinnovabili
ANIE, le vie delle energie rinnovabili

ANIE Rinnovabili ha presentato l’Osservatorio FER che mostra come, nel 2025, il comparto energie rinnovabili abbia subito una frenata delle installazioni (-8,2%...

Articoli più letti
Attualità PolyWorks|Inspector: una piattaforma che sta cambiando la metrologia
ZOOM Tecn'è A MECSPE 2026, Mitsubishi Electric ha proposto il meglio per il manufacturing
ZOOM Tecn'è AMB 2026 a Stoccarda: tecnologie innovative per la lavorazione dei metalli
PROFILI Tecn'è - èureka! Fresatrici a montante mobile FP e FS, Productivity Line, firmate SORALUCE
PROFILI Tecn'è - èureka! Utensili Cerin della gamma Deep Dive per lavorazioni a elevate prestazioni
Video
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D