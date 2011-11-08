Un membro dello staff di Città della Scienza illustra gli exhibit del museo Corporea alla delegazione dell’Ambasciata Cinese, guidata dal Ministro Consigliere Lu Ping.

Città della Scienza ha ospitato una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, guidata da Lu Ping, Ministro Consigliere per la Scienza e la Tecnologia, accompagnato da funzionari dell’area scientifica e tecnologica. L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di internazionalizzazione che Fondazione Idis-Città della Scienza svolge per favorire il dialogo e la cooperazione tra Italia e Cina nel campo della cultura scientifica.

Al centro della visita, la preparazione della XV edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione (STI), che si terrà in Italia nell’autunno 2026.

L’appuntamento ha offerto anche l’occasione per fare il punto sugli accordi di cooperazione recentemente siglati dalla Fondazione con istituzioni cinesi: l’accordo con il Museo Nazionale di Storia Naturale della Cina (2024) e quelli con la Capital Medical University e la Beijing Academy of Science and Technology (2025), che confermano la volontà di sviluppare collaborazioni strategiche nel campo della cultura scientifica e museale.

Città della Scienza e Cina: dieci anni di cooperazione scientifica

La collaborazione tra la Fondazione e le istituzioni cinesi si consolida da oltre un decennio e si articola su più livelli: accordi istituzionali, scambio di talenti e realizzazione di mostre ed eventi internazionali congiunti.

Durante l’incontro è emersa la volontà comune di rafforzare le attività di disseminazione scientifica e di creare un contesto favorevole allo scambio di competenze tra Italia e Cina. Il ruolo dell’Ambasciata si conferma fondamentale nel sostenere nuove opportunità di collaborazione e nel favorire il dialogo a livello istituzionale.

Come funziona la cooperazione scientifica internazionale

La visita si è conclusa con un percorso nel museo Corporea, dove la delegazione ha potuto interagire con alcuni dei nuovi exhibit, apprezzando in particolare l’accessibilità multilingue – inclusa la versione in lingua cinese – come elemento distintivo dell’approccio comunicativo della Fondazione.

La disponibilità di contenuti scientifici in più lingue è uno degli strumenti con cui i musei della scienza costruiscono ponti tra culture diverse e ampliano la propria capacità di dialogo internazionale.

Settimana Italia-Cina STI 2026: il programma e le prospettive

La XV Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione rappresenta uno degli appuntamenti più significativi nel calendario della cooperazione scientifica bilaterale.

L’edizione 2026, che si terrà in Italia in autunno, vedrà Città della Scienza tra i protagonisti, forte di una rete di accordi e relazioni istituzionali che si è progressivamente rafforzata negli ultimi anni. L’incontro con la delegazione dell’Ambasciata ha confermato l’impegno comune verso una partecipazione strutturata e di alto profilo.