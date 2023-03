Comau Academy inaugura “e.DO Learning Center” al Rondò dei Talenti

È stato inaugurato nella mattina di mercoledì 1° marzo 2023 “e.DO Learning Center", l’innovativo laboratorio di robotica sito al Rondò dei Talenti di Cuneo, realizzato con il contributo della Fondazione CRC in collaborazione con Comau e PLIN-Project for Learning Innovation.

Al primo piano del Rondò dei Talenti, dedicato alla formazione, bambini e ragazzi dagli otto ai diciannove anni troveranno un ambiente di apprendimento con cinque e.DO, bracci robotici di piccola taglia dotati di sei assi motorizzati e di pinza, versatili e facili da usare, progettati da Comau, azienda leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale.

Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna anche a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria 4.0.

Formazione robotica

Il laboratorio ospita fino a 30 partecipanti, distribuiti in cinque isole didattiche attrezzate di e.DO, PC e tablet, e offre esperienze didattiche divertenti e interattive per scoprire la robotica, il coding e le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Due i tipi di proposte, rivolte alle scuole a partire dalle classi terze del primo ciclo di istruzione fino alla formazione superiore: le Activity Cards, oltre 300 pillole formative della durata di un’ora che permettono di usare e.DO in accompagnamento ad attività su temi di robotica, matematica e coding, e i Training Packages, della durata di quattro ore, che ruotano attorno al concetto di lavoro di gruppo.

Ciascun gruppo di studenti utilizza e programma il proprio e.DO per risolvere esercizi sfidanti immersi in contesti lavorativi come quelli che possono verificarsi in un cantiere edile o in una startup.

L’inaugurazione è stata preceduta, tra metà gennaio e metà febbraio, da un percorso di formazione tenuto da Comau che ha formato 15 docenti, oggi certificati come facilitatori e.DO Learning Center. Queste figure sono docenti dei vari ordini e gradi di istruzione provenienti da tutta la provincia di Cuneo.

Da marzo e fino alla conclusione dell’anno scolastico le loro classi potranno fruire gratuitamente delle proposte dell’e.DO Learning Center prenotandosi sul sito www.rondodeitalenti.it.

“Comau Academy è lieta di collaborare con un partner prestigioso come Fondazione CRC, mettendo a disposizione del Rondò dei Talenti le proprie soluzioni tecniche e stimolanti progetti formativi pensati per aiutare i giovani a sviluppare le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro”, commenta Ezio Fregnan, direttore dell’Academy e Business Education di Comau.

“Durante il percorso di formazione dei docenti, è stato inoltre importante, per noi, aver avuto l’opportunità di incontrare dei formatori appassionati, che faranno sviluppare al meglio le potenzialità di questo centro educativo. Vedendo i nostri robot dell’e.DO Learning Center a servizio delle nuove generazioni ci auguriamo che iniziative lungimiranti come questa possano diffondersi”.