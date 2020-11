“Cosa vuoi fare da grande”? Se non sai la risposta, FAWLTS può aiutarti a trovarla

In Italia, i cosiddetti “NEET” (“Not in Education, Employment or Training), ossia le persone tra i 20 e 34 anni senza impiego e non impegnate in un percorso di studi, sono il 27,8%. Si tratta di una percentuale altissima: facendo un esempio, se il sistema scolastico italiano fosse Amazon, questo impiegherebbe miliardi di euro e centinaia di migliaia di impiegati, ma un pacco su tre non arriverebbe comunque a destinazione.

Sono tre i fattori che contribuiscono a trasformare un ragazzo in un “NEET”: il non aver trovato un corso di studi o un lavoro adatto, l’indecisione su quali studi intraprendere o su “cosa fare da grande” e, infine, un gap di competenze rispetto a quanto richiesto dal mercato del lavoro.

Ma perché è così difficile rispondere alla domanda “cosa vuoi fare da grande?” Innanzitutto, per quanto esista l’orientamento universitario ne manca uno dal punto di vista lavorativo. In secondo luogo, gli studenti hanno una visione destrutturata del mondo del lavoro, nonché parziale e dipendente dal proprio contesto socio-familiare.

Il terzo motivo, non meno importante, è che la televisione o il “passaparola” danno una visione non reale di cosa significhi veramente fare un certo lavoro. Inoltre, come se non bastasse, con la quarta rivoluzione industriale in atto le competenze richieste dal mondo del lavoro si stanno evolvendo continuamente, rendendo difficile lo stare al passo.

FAWLTS è una community che ha l’obiettivo di minimizzare il numero di NEET in Italia, riducendo la distanza che esiste tra la scuola e il mondo del lavoro. Per farlo, intende attivare delle communities di ex-studenti (Alumni), oggi professionisti negli ambiti più diversi, per farli interagire con gli attuali ragazzi della loro scuola, democratizzando l’accesso per gli studenti a informazioni fondamentali.

Inoltre, FAWLTS fa leva sulle competenze dei professionisti associati, equipaggiando gli studenti di competenze cross-disciplinari fondamentali per il proprio profilo professionale, quali imprenditorialità, Financial Literacy, nuove tecnologie, sostenibilità, creatività e molto altro.

Ad oggi, FAWLTS ha attivato quattro programmi per realizzare questi obiettivi – Building Communities, Jobs Days, Interventi in classe e School of Enterpreneurship – e, per merito del successo riscosso e dei feedback positivi ricevuti, ha già raggiunto ben 15 scuole, situate in Lombardia, Puglia, Liguria, Toscana, Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Campania. FAWLTS è un modello scalabile, economico e super-efficace per risolvere uno fra i problemi più drammatici del Paese.

La piattaforma (community) costruita da FAWLTS contiene tutti i profili e i dettagli sul percorso accademico e professionale degli Alumni iscritti. È organizzata in modo da permettere agli studenti di farsi un’idea delle professioni esistenti e dei percorsi intrapresi da altri ragazzi prima di loro.

Inoltre, consente di contattare gli Alumni, nonché di connettersi con loro per creare opportunità. Ogni hub/scuola ha la propria community, quindi i gli studenti possono entrare in contatto con gli Alumni che hanno frequentato il loro stesso istituto, in modo da essere maggiormente stimolati. Gli hub attivi oggi con le rispettive communities sono cinque, per un totale di circa 400 associati.

Durante i Jobs Days, invece, gli Alumni si rendono disponibili a presentare il proprio lavoro e il percorso svolto, nonché a rispondere individualmente ai dubbi che gli studenti hanno su quell’ambito professionale e sullo stile di vita che questo comporta. I primi Jobs Days di aprile e maggio 2020 hanno dato ottimi risultati.

Con gli interventi in classe gli Alumni mettono a disposizione le loro conoscenze per arricchire l’offerta formativa della scuola, sia che si tratti di temi appartenenti a materie specifiche che di competenze cross-disciplinari: argomenti come intelligenza artificiale, cambiamento climatico, finanza personale, nuove tecnologie e soft skills sono infatti assenti dai programmi scolastici, ma fondamentali per formare i cittadini consapevoli di domani.

Infine, la School of Entrepreneurship è un’esperienza estremamente professionalizzante che, oltre a sviluppare il senso di imprenditorialità, ambisce ad aumentare l’educazione finanziaria, la self-confidence e l’orientamento ai risultati dei partecipanti.

“Creatività, Collaborazione, pensiero Critico e Comunicazione” non sono solo tra le dieci skills più richieste dal mercato del lavoro nei prossimi anni, ma costituiscono anche le basi dell’imprenditorialità. In un percorso di sei mesi, strutturati in sei workshop progressivi condotti da esperti imprenditori e business managers, i team di studenti creano una vera e propria impresa, sviluppando le “quattro C” e imparando a trasformare un’idea in un vero e proprio business. Alla fine del percorso, i ragazzi presentano il proprio progetto a una giuria che elegge il team vincitore tra quelli partecipanti.

L’iscrizione alla community FAWLTS è gratuita sia per gli Alumni che per gli studenti. Per scoprire se c’è già un hub attivo nella propria scuola è sufficiente consultare il sito https://www.fawlts.com/community. Per ulteriori informazioni, è invece possibile scrivere all’indirizzo fawlts.alumni@gmail.com.