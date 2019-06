Crescere con l’innovazione: il 25 giugno a Pontedera il convegno di Stargate Consulting

Cresce l’attesa per il convegno sull’innovazione che il prossimo 25 giugno porterà a Pontedera, in provincia di Pisa, alcune delle più importanti eccellenze nazionali del settore, per confrontarsi su un tema fondamentale per il futuro delle imprese e della stessa occupazione dato che, come dimostrano le statistiche, la crescita di fatturati e occupazione delle imprese che innovano è due volte più veloce rispetto alle imprese che non innovano.

Nella cornice del Museo Piaggio, invitati da Stargate Consulting e coordinati da Maurizio Melis, divulgatore di scienza e tecnologia e conduttore di Radio 24, i maggiori esperti e operatori italiani affronteranno il tema dell’innovazione davanti a una platea di professionisti, imprenditori, manager e, soprattutto, giovani interessati a cogliere questa opportunità per il loro futuro.

L’innovazione è veramente utile al sistema economico/sociale se è fonte di sviluppo e occupazione e non di mera automazione. Perché ciò accada servono formazione e competenze specifiche che saranno illustrate grazie al prezioso contributo del Centro di Competenza Artes 4.0, impegnato a colmare la distanza tra tecnologie e problemi concreti di competitività delle imprese.

Di ciò che le imprese possono chiedere e ottenere da un centro di competenza come Artes parlerà il Professor Massimo Bergamasco, della Scuola Superiore Sant’Anna, che si confronterà con il Professor Valerio Malvezzi, economista e tra i massimi esperti a livello europeo di finanza d’impresa, attento alla centralità dell’uomo nello sviluppo tecnologico, al ruolo dell’economia umanistica e al suo rapporto con il sistema finanziario. Parteciperà anche delle competenze chiave nell’era digitale Andrea Bellucci, Business Innovation Manager e Presidente di Stargate Consulting, fondatore del Centro di Competenza Artes 4.0 insieme ad altri 13 centri di ricerca e oltre 100 aziende innovative e tecnologiche.

A completamento, interverranno testimonianze ed esperienze di aziende che uniscono innovazione ed espansione occupazionale, innovando le proprie linee e producendo nuova occupazione con un incremento delle assunzioni.

Il conduttore Maurizio Melis (foto di chiusura) porterà poi l’attenzione su una nuova figura professionale, basilare per l’innovazione ed eccellente opportunità di lavoro e di carriera per i giovani, l’Innovation Manager, recentemente arrivata all’attenzione del Governo che, nell’ultima legge di bilancio, ha introdotto specifici incentivi per il suo impiego e ha annunciato un albo per questa figura professionale.

Le opportunità che si apriranno in questo nuovo scenartio saranno illustrate da Massimo Andriolo, Responsabile Europa di GIMI-Global Innovation Management Insitute, Enrico Mastrofini, Presidente ISIPM-Istituto Italiano Project Management, e Cinzia Giachetti, Vicepresidente della Fondazione IDI-Istituto Dirigenti Italiani: i loro interventi saranno corroborati da altri casi di successo nell’utilizzo di tecniche di Innovation Management in azienda.

L’evento si concluderà dando alle imprese presenti in sala importanti e preziose indicazioni concrete su come “innescare” il tema dell’innovazione, spiegando come un’impresa può diventare innovativa e quali sono gli strumenti finanziari e tecnologici ai quali conviene ricorrere. Di questo aspetto si occuperanno il Fondo Interprofessionale FonARCom e Andrea Bellucci, Presidente di Stargate Consulting.

Il convegno, dedicato a professionisti, imprese, manager e a giovani interessati, è a ingresso libero, previa registrazione al sito https://innesco.stargateconsulting.it/. Per l’importanza dei contenuti e la qualità dei relatori, ha già ottenuto importanti patrocini e supporti, tra i quali Regione Toscana, Camera di Commercio di Pisa, Ordine dei Consulenti del lavoro di Pisa, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, Artes 4.0, Afim-Associazione per i finanziamenti di impresa, Istituto Italiano di Project Management, GIMI-Global Innovation Management institute, Fondazione IDI-Istituto Dirigenti italiani, Fonarcom-Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua.