Gli studenti del CNOS-FAP di Vigliano Biellese con il team Daikin durante una sessione dell’Academy Termo Dinamica (ATD), il programma di formazione tecnica HVAC rivolto alle scuole superiori.

Come si riduce il mismatch tra scuola e industria nel settore HVAC, dove la domanda di tecnici e installatori qualificati supera strutturalmente l’offerta? Daikin Italy ha costruito una risposta in vent’anni: una rete di nove centri di formazione distribuiti sul territorio nazionale, con la quale nell’anno scolastico appena concluso ha formato oltre 500 studenti delle scuole superiori in circa 20 eventi, dalla Liguria alla Sicilia.

Daikin: nove centri di formazione e oltre 500 studenti formati in un anno

Il programma di formazione tecnica avviato nel 2006 opera oggi attraverso centri a Imperia, Fossano, Vigliano Biellese, Milano, Bergamo, Prato, Roma, Nola e Catania. Le sessioni, condotte da un team di circa 25-30 docenti e tecnici specializzati Daikin, hanno una durata variabile da due-tre ore fino a intere giornate di approfondimento.

“Vent’anni fa abbiamo compreso quanto fosse importante creare un collegamento diretto tra scuola e impresa”, sottolinea Antonio Marmorato, Responsabile Tecnico Daikin Italia. “Oggi, grazie ai nostri nove centri di formazione, offriamo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con attività pratiche e tecnologie reali, mostrando loro le prospettive professionali di un settore che continua ad avere bisogno di competenze tecniche qualificate”.

Sviluppare competenze tecniche HVAC nelle scuole superiori

La strategia didattica di Daikin parte dall’ABC del mestiere, coniugando teoria e pratica attraverso un approccio esperienziale: i principi fondamentali della termodinamica, il funzionamento del ciclo frigorifero e le principali pratiche di installazione di un climatizzatore, con accesso a tecnologie reali. Il messaggio che l’azienda trasmette alle nuove generazioni è che le competenze tradizionali non sono superate dall’innovazione, ma ne sono le fondamenta.

“C’è spesso la convinzione che l’innovazione renda obsolete le competenze del passato, ma nel nostro settore avviene esattamente il contrario”, prosegue Marmorato. “Le tecnologie evolvono rapidamente, ma per comprendere e utilizzare al meglio gli strumenti più avanzati è necessario conoscere i principi fondamentali su cui si basano”.

Academy Termo Dinamica, formazione come leva per il mercato del lavoro

Il programma risponde a un contesto di mercato in cui l’HVAC continua a registrare forte domanda di personale qualificato, con competenze che spaziano dai principi di termodinamica alla digitalizzazione, fino alle soluzioni ad alta efficienza energetica. Daikin Air Conditioning Italy, fondata nel 2002, conta circa 300 dipendenti distribuiti tra la sede principale di Milano, il Dipartimento Tecnico e di Formazione di Genova e la sede di Roma.

Il Gruppo opera in Italia attraverso società specializzate che coprono l’intera catena del valore: dalla climatizzazione residenziale e commerciale alla refrigerazione industriale, dal controllo del movimento all’automazione.