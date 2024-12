DKC ha presenziato all’evento “Tesi di Laurea Ingenio al Femminile”. La cerimonia di conferimento dei Premi “Tesi di Laurea Ingenio al Femminile” si è tenuta il 14 novembre 2024 a Roma. Creata per volontà del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

L’iniziativa, finalizzata a promuovere l’Obiettivo 5 della Agenda ONU 2030 sulla parità di genere, si inserisce all’interno del più vasto progetto denominato “Ingenio al Femminile. Storie di donne che lasciano il segno”, nato nel 2013 allo scopo di valorizzare la figura femminile nell’ambito delle professioni ingegneristiche che ancora oggi vengono percepite dall’immaginario collettivo come tipicamente maschili.

DKC Europe, azienda ambassador

Il Premio, istituito dal CNI in collaborazione con Cesop HR Consulting Company, leader nella consulenza strategica aziendale in ambito Employer Branding e HR Digital Communications, si pone l’obiettivo di sostenere le neolaureate in ingegneria.

L’iniziativa mira a favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro, garantendo pari opportunità e retribuzioni rispetto ai colleghi uomini. A partire dalla sua prima edizione, un gruppo di aziende ambassador ha voluto contribuire fattivamente alla sua riuscita offrendo occasioni di colloqui di lavoro e/o di stage alle partecipanti, occasioni che spesso hanno rappresentato l’inizio di un rapporto di lavoro stabile. Tra quest’ultime spicca, in occasione dell’edizione 2024, il nome di DKC Europe.

“Crediamo in ogni forma di sostenibilità”, ha dichiarato la presidente del Gruppo DKC, Silvia Repertorio, “e a maggior ragione siamo impegnati a favorire quella sociale, consapevoli che fare impresa oggi preveda, anche su questo versante, una responsabilità inevitabile”. “Siamo convinti che un elemento chiave in questo sforzo sia rappresentato proprio da una promozione dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro”.

Laureate in ambito tecnico

La valorizzazione della figura della laureata in ambito tecnico, intento alla base del Premio, è un’idea che ha trovato in DKC un convinto sostegno. Tuttavia - e Silvia Repertorio, presidente del Gruppo DKC lo ha ancora una volta segnalato - serve intervenire a monte: “Occorre promuovere forme di sensibilizzazione inerenti alle scelte educative delle ragazze, serve intervenire attivando processi di consapevolezza a partire dagli spazi scolastici”, ha insistito Silvia Repertorio alla luce della scarsa presenza femminile nelle facoltà universitarie focalizzate su discipline STEM.

“Colmare questo gap”, ha concluso Repertorio, “è un impegno a cui serve fare fronte anche in ragione del fatto che un mondo in continua trasformazione non può prescindere dall’assegnare alle donne, in ambiti e professioni legate alla scienza, una parte sempre più significativa”.

Premio alla competenza 5.0

Le cinque vincitrici del premio sono state scelte tra circa 200 candidate, tutte laureate in ingegneria o neodottoresse di ricerca, dimostrando in che modo le loro tesi si inseriscono nel contesto del paradigma 5.0.

Il Premio “Tesi di Laurea Ingenio al Femminile” continua a rappresentare un segnale concreto verso un cambiamento culturale necessario, grazie alla sinergia tra istituzioni, aziende come DKC e le giovani ingegnere protagoniste del futuro. Un passo in avanti per rendere il mondo del lavoro un luogo dove il merito e le competenze possano davvero prevalere.