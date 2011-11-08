Won-jong Kim, CEO dell’azienda DN Solutions, e Thorsten Schmidt, CEO dell’azienda HELLER. La partnership strategica rafforza la posizione di entrambe le aziende nel settore della costruzione di macchine di precisione.

Una partnership strategica che rafforza la posizione di entrambe le aziende nel settore della costruzione di macchine di precisione. DN Solutions, terzo produttore mondiale di macchine utensili e leader nel mercato coreano, ha completato l’acquisizione di HELLER, rinomato produttore tedesco di macchine utensili High-End.

La transazione è stata approvata dalle autorità di vigilanza di diversi paesi, tra cui la Germania, gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Competenza ampliata e forte impegno

L’acquisizione unisce la rete globale, la flessibilità operativa e le piattaforme digitali avanzate di DN Solutions con il solido know-how tecnico di HELLER nella costruzione di macchine di precisione. Questa operazione amplierà notevolmente le soluzioni offerte ai clienti e promuoverà l’innovazione nei settori più esigenti a livello mondiale.

L’integrazione strategica darà vita a una rete di assistenza ampliata con soluzioni su misura nelle principali regioni manifatturiere come l’Europa e il Nord America. Questo consentirà alle aziende di garantire una copertura globale e un’assistenza clienti ottimizzata.

Una svolta vantaggiosa per HELLER e DN Solutions

“L’acquisizione rappresenta una svolta per entrambe le aziende. Il nostro intento è quello di creare una forte sinergia, con obiettivi che ciascuna delle due aziende non sarebbe in grado di realizzare da sola: questo ci consentirà di soddisfare le crescenti esigenze del settore e garantire stabilità e crescita a lungo termine”, ha dichiarato Won-jong Kim, CEO di DN Solutions.

“Unendo le nostre forze, rafforzeremo ancora di più la nostra posizione di leader nel panorama manifatturiero globale e offriremo ai nostri clienti un valore aggiunto ancora maggiore”, ha aggiunto Won-jong Kim.

“Questa partnership è vantaggiosa per entrambe le aziende. Insieme offriremo ai clienti di tutto il mondo un portafoglio prodotti diversificato, una competenza completa e un elevato potenziale innovativo”, ha commentato Thorsten Schmidt, CEO dell’azienda HELLER.

“Questa collaborazione rafforzerà la nostra posizione di partner premium per i settori industriali più esigenti e ci consentirà di offrire soluzioni complete nel campo della costruzione di macchine utensili, fornendo ai clienti un supporto completo in ogni ambito”, ha sottolineato Schmidt.

Fattori trainanti dell’evoluzione industriale

Il settore manifatturiero sta attraversando una fase di rinascita grazie al ritorno delle capacità produttive, al rafforzamento di catene di fornitura resilienti e a investimenti significativi nei settori chiave come l’industria dei semiconduttori, l’aerospaziale e altre industrie a duplice uso.

L’acquisizione di HELLER da parte di DN Solutions costituisce un momento decisivo in questa profonda trasformazione e mira a sfruttare e promuovere ulteriormente la crescita del settore.

Entrambe le aziende condividono un forte impegno a favore della precisione, dell’innovazione e delle partnership a lungo termine. Il piano di integrazione mira a preservare l’identità del marchio HELLER e ad approfittare delle sinergie nei settori della ricerca, dello sviluppo, della produzione e delle strategie di mercato.

HELLER continuerà a essere un importante datore di lavoro e partner locale. Le risorse globali di DN Solutions contribuiranno a sostenere la crescita e a garantire il massimo livello di assistenza ai clienti.

Grazie all’acquisizione, il fatturato consolidato di DN Solutions dovrebbe aumentare fino a raggiungere circa 2 miliardi di euro. Insieme, le due aziende producono oltre 13.400 macchine all’anno; in futuro, consolideranno le economie di scala e il loro potere d’acquisto. Grazie a investimenti strategici nella sede di Nürtingen, in Germania, e in altre sedi internazionali, l’offerta di servizi sarà ampliata e l’assistenza clienti ulteriormente migliorata.

Prospettive per i prossimi 12-24 mesi

DN Solutions prevede un’integrazione graduale dopo la fusione, al fine di sviluppare una cultura aziendale comune e garantire una stretta collaborazione. Un obiettivo centrale è il rafforzamento della crescita del fatturato di HELLER.

Per raggiungere questo obiettivo, si intende sfruttare in modo mirato le solide basi della clientela di entrambe le aziende. Verrà definita una roadmap congiunta per lo sviluppo e l’innovazione lungo l’intera catena del valore. Si prevedono inoltre significative sinergie nei settori della ricerca e sviluppo, del marketing, dell’assistenza e della produzione, che dovrebbero consolidare ulteriormente la posizione sul mercato.

La prima apparizione pubblica congiunta di DN Solutions e HELLER è prevista per aprile 2026 alla SIMTOS di Seul. Sarà l’occasione per presentare al mercato i punti di forza condivisi delle due aziende.

