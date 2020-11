Due appuntamenti dedicati a intelligenza artificiale e questioni etiche, organizzati da AIxIA

Sono due gli appuntamenti digitali, organizzati dall’Associazione Italiana per l’intelligenza Artificiale (AIxIA) da non perdere nel mese di novembre per gli appassionati di intelligenza artificiale e non solo. Il primo “Questioni di Genere in intelligenza artificiale”, è in programma il 25 novembre dalle ore 16:00 alle 17:00, mentre il secondo “Etica dell’intelligenza artificiale o etica umana? Voce AI ragazzi” si svolge il 26 novembre dalle ore 16:00 alle 18:00. Entrambi gratuiti, sono fruibili sulla piattaforma Webex, previa registrazione.

“Questioni di genere in intelligenza artificiale” è l’evento – ideato da Francesca Alessandra Lisi, Docente e Ricercatrice in intelligenza artificiale presso l’Università di Bari “Aldo Moro” e membro del direttivo AIxIA – che si pone l’obiettivo di affrontare le molte tematiche tuttora aperte sulla dimensione di genere nell’ambito non solo dell’intelligenza artificiale, ma anche in quello più ampio dell’informatica.

Il palco virtuale dell’incontro ospiterà alcune personalità di rilievo che si confronteranno su argomenti centrali quali la presenza delle donne in tali settori e l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti scientifici dell’innovazione.

Ad aprire i lavori, con una breve introduzione, sarà Silvana Badaloni, ex Docente di intelligenza artificiale e ora Studiosa Senior presso l’Università di Padova, membro del Centro di Ateneo “Elena Cornaro” per i saperi, le culture e le politiche di genere.

La discussione, moderata da Francesca Alessandra Lisi, coinvolgerà diversi esperti/e, tra cui: Sveva Avveduto, Dirigente di Ricerca emerita CNR-IRPPS, Presidentessa dell’Associazione Donne e Scienza; Giulia Baccarin, Ingegnera-imprenditrice, Fondatrice MIPU Predictive Hub; Alessandro Fusacchia, Politico, membro della Camera dei Deputati; Pietro Greco, Giornalista e scrittore, Il Bo Live, Università di Padova; Isadora Pei, Direttrice artistica del collettivo di arti performative AjaRiot; Francesca Romana Recchia Luciani, Docente di Storia della filosofia contemporanea e coordinatrice del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere presso l’Università di Bari “Aldo Moro”.

Per partecipare all’evento, completamente gratuito, è necessario iscriversi compilando il form online, entro giovedì 19 novembre. Dal 26 novembre è possibile visualizzare l’incontro sul canale Youtube di AIxIA.

Si svolge invece il 26 novembre “Etica dell’intelligenza artificiale o etica umana? voce AI ragazzi”, l’evento-dibattito che intende porre i giovani e le loro opinioni al centro della questione etica ambientale, sociale ed economica dell’AI.

Saranno proprio gli studenti dell’Istituto Gobetti-Volta, membri del Progetto RApP, insieme ai ragazzi del Triennio dell’Università, candidati per l’AI Youth Council del World Economic Forum selezionati da Impactscool, a guidare e coordinare il confronto con alcuni esperti, commentando criticamente le risposte che riceveranno.

Al momento di approfondimento prenderanno parte alcuni profili di spicco, quali: Emanuela Girardi, Founder POP AI, AI Expert at MiSE, Italian Government Consultant; Dino Pedreschi, Dipartimento di Informatica (Università di Pisa), Membro del GPAI Global Partnership on AI; Anna Pettini, Professore associato di Economia Politica dell’Università di Firenze; Don Luca Peyron, Docente di teologia, Direttore dell’Apostolato Digitale di Torino; Piero Poccianti, Presidente dell’Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AIxIA); Cristina Pozzi, Cofounder e CEO di Impactscool e Young Global Leader del WEF; Francesca Rossi, IBM Research, IBM AI Ethics Global Leader, Futuro presidente di AAAI.

Anche in questo caso è possibile partecipare al dibattito, completamente gratuito, previa compilazione del form online da effettuare entro giovedì 19 novembre. A partire dal 27 novembre, l’evento è inoltre disponibile sul canale Youtube di AIxIA.