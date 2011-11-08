skin link
HOMENewsAttualità

EF Solare rinnova sette impianti in Puglia: revamping con inverter FIMER

  • 27/10/2025
  • 61 volta/e

È previsto il rinnovo del parco inverter di sette impianti in provincia di Brindisi con soluzioni FIMER, per una potenza complessiva superiore a 6,4 MWp.

È previsto il rinnovo del parco inverter di sette impianti in provincia di Brindisi con soluzioni FIMER, per una potenza complessiva superiore a 6,4 MWp.

 

Nuovo revamping per oltre 6,4 MWp in provincia di Brindisi. EF Solare Italia, tra i principali player europei, ha accelerato il proprio piano di ammodernamento della generazione rinnovabile con un nuovo progetto di revamping fotovoltaico in Puglia.

L’intervento interessa sette impianti in provincia di Brindisi per una potenza complessiva superiore a 6,4 MWp, in continuità con il percorso avviato nel 2024, che ha già coinvolto oltre 400 MW tra moduli e inverter.

L’obiettivo dichiarato è aumentare efficienza, stabilità operativa e vita utile degli asset, riducendo tempi di fermo e migliorando la produzione su base annua.

La tecnologia FIMER al centro dell’upgrade

Il revamping è stato affidato a FIMER, tra i principali produttori di inverter fotovoltaici per impianti utility scale e commerciali. Il progetto prevede la sostituzione completa del parco inverter esistente con 59 inverter di ultima generazione, distribuiti progressivamente nel corso del 2025.

Parallelamente, tutti gli impianti sono configurati con inseguitori monoassiali, soluzione che incrementa la captazione di irraggiamento e rende più stabile la curva di produzione nell’arco della giornata.

A supporto della continuità operativa, è stato inoltre adottato un approccio di rigenerazione sequenziale dei trasformatori a olio, che consente di preservare i componenti esistenti estendendo la vita dell’impianto.

A oggi quattro dei sette impianti sono già stati collegati alla rete elettrica; il completamento delle attività è previsto entro la fine del 2025.

ROI migliorato e digitalizzazione degli asset

Il cuore tecnologico dell’intervento è rappresentato dagli inverter PVS-100-TL di FIMER, soluzione trifase connessa al cloud, progettata per applicazioni decentralizzate di medio-grande taglia. Grazie a fino a 6 MPPT, la piattaforma ottimizza la raccolta energetica anche in condizioni di parziali ombreggiamenti.

La wiring box c.c./c.a. integrata, con 24 connessioni di stringa e protezione da sovratensioni, riduce la necessità di componentistica addizionale, migliorando velocità e sicurezza d’installazione. L’architettura digitale nativa consente inoltre una configurazione rapida via app mobile e facilita il monitoraggio in campo e da remoto, aumentando il valore complessivo dell’asset nel tempo.

Puglia area strategica per la crescita del fotovoltaico

La Puglia resta un territorio strategico, all’avanguardia nello sviluppo fotovoltaico in Italia” ha dichiarato Gian Luca Teodori, Head of Operations di EF Solare Italia. Per FIMER, come evidenziato dal CTO Giovanni Manchia, il revamping “non è solo una sostituzione tecnica, ma un’opportunità strategica per restituire valore agli impianti e rendere sostenibili gli investimenti”, contribuendo all’accelerazione della transizione energetica nazionale.

Il progetto in provincia di Brindisi testimonia l’impegno congiunto di EF Solare e FIMER nel promuovere una filiera del fotovoltaico più efficiente, digitale e resiliente, capace di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione italiani ed europei.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Energie rinnovabili
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
SATO ottimizza le linee produttive con l’etichettatura automatica per la corretta tracciabilità
SATO ottimizza le linee produttive con l’etichettatura automatica per la corretta tracciabilità
  • 24/10/2025
Cogenerazione protagonista a Ecomondo 2025: 2G Italia espone agenitor 408
Cogenerazione protagonista a Ecomondo 2025: 2G Italia espone agenitor 408
  • 24/10/2025
Fotovoltaico galleggiante SolarEdge in Sicilia: azienda agricola -90% costi
Fotovoltaico galleggiante SolarEdge in Sicilia: azienda agricola -90% costi
  • 23/10/2025
Innovazione tecnologica al servizio del benessere e della sicurezza degli individui
Innovazione tecnologica al servizio del benessere e della sicurezza degli individui
  • 22/10/2025
Hexagon: innovazione e sostenibilità negli stabilimenti di Moncalieri e Grugliasco
Hexagon: innovazione e sostenibilità negli stabilimenti di Moncalieri e Grugliasco
  • 22/10/2025
Osai GreenTech: dagli hard disk dismessi nasce una nuova catena del valore
Osai GreenTech: dagli hard disk dismessi nasce una nuova catena del valore
  • 20/10/2025
Fotovoltaico: grazie ad AIKO, Corex realizza il suo impianto “impossibile”
Fotovoltaico: grazie ad AIKO, Corex realizza il suo impianto “impossibile”
  • 20/10/2025
Bosch Rexroth presenta gli assi lineari SMS per la movimentazione veloce
Bosch Rexroth presenta gli assi lineari SMS per la movimentazione veloce
  • 17/10/2025
ABB festeggia 50 anni di drive: mezzo secolo di efficienza e innovazione
ABB festeggia 50 anni di drive: mezzo secolo di efficienza e innovazione
  • 16/10/2025
il fatto
LAPP, uno sguardo al domani
LAPP, uno sguardo al domani

LAPP Italia apre il nuovo anno fiscale: cybersecurity, tecnologia e sostenibilità sono i pilastri di una strategia per un’industria che evolve.

Banner ID 3861
Banner ID 3861
osservatorio
Getac, i “rugged” che alimentano l’efficienza
Getac, i “rugged” che alimentano l’efficienza

Tablet e computer portatili rugged sono fondamentali. Devono funzionare con un elevato grado di affidabilità anche in condizioni difficili.

maxon: sempre più meccatronica integrata
maxon: sempre più meccatronica integrata

maxon motor si sta trasformando sempre più da produttore di motori, riduttori, encoder e controlli a sviluppatore di sistemi meccatronici completi.

Baumer, la chiave per la fabbrica intelligente
Baumer, la chiave per la fabbrica intelligente

La connettività intelligente dei sensori diventa un elemento cruciale per rendere le macchine più veloci, flessibili e predittive. Le soluzioni IO-Link di Baume...

test
Rockwell Automation, generazione di I/O distribuiti
Rockwell Automation, generazione di I/O distribuiti

PointMax I/O di Rockwell Automation è una soluzione che semplifica l’ingegneria e accelera l’installazione con un approccio modulare e ad alte prestazioni.

top trend
Trattamenti: un mercato dalle mille facce
Trattamenti: un mercato dalle mille facce

I trattamenti superficiali dei metalli sono ormai indispensabili per garantire le caratteristiche sempre più spinte dei componenti meccanici.

Articoli più letti
Tecnologie Sirena NXT, la nuova generazione di colonnine di segnalazione
Attualità Yaskawa Italia: “I tre pilastri della movimentazione industriale”, terza edizione
Tecnologie Nuovo catalogo Mewa di prodotti per la sicurezza sul lavoro
Tecnologie Mazak: nuove macchine multitasking INTEGREX NEO a EMO 2025
Tecnologie STUDER: S23, l’“universale” per qualsiasi produzione
Video
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Festo - 100 anni di innovazione
Festo - 100 anni di innovazione
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può