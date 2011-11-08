È previsto il rinnovo del parco inverter di sette impianti in provincia di Brindisi con soluzioni FIMER, per una potenza complessiva superiore a 6,4 MWp.

Nuovo revamping per oltre 6,4 MWp in provincia di Brindisi. EF Solare Italia, tra i principali player europei, ha accelerato il proprio piano di ammodernamento della generazione rinnovabile con un nuovo progetto di revamping fotovoltaico in Puglia.

L’intervento interessa sette impianti in provincia di Brindisi per una potenza complessiva superiore a 6,4 MWp, in continuità con il percorso avviato nel 2024, che ha già coinvolto oltre 400 MW tra moduli e inverter.

L’obiettivo dichiarato è aumentare efficienza, stabilità operativa e vita utile degli asset, riducendo tempi di fermo e migliorando la produzione su base annua.

La tecnologia FIMER al centro dell’upgrade

Il revamping è stato affidato a FIMER, tra i principali produttori di inverter fotovoltaici per impianti utility scale e commerciali. Il progetto prevede la sostituzione completa del parco inverter esistente con 59 inverter di ultima generazione, distribuiti progressivamente nel corso del 2025.

Parallelamente, tutti gli impianti sono configurati con inseguitori monoassiali, soluzione che incrementa la captazione di irraggiamento e rende più stabile la curva di produzione nell’arco della giornata.

A supporto della continuità operativa, è stato inoltre adottato un approccio di rigenerazione sequenziale dei trasformatori a olio, che consente di preservare i componenti esistenti estendendo la vita dell’impianto.

A oggi quattro dei sette impianti sono già stati collegati alla rete elettrica; il completamento delle attività è previsto entro la fine del 2025.

ROI migliorato e digitalizzazione degli asset

Il cuore tecnologico dell’intervento è rappresentato dagli inverter PVS-100-TL di FIMER, soluzione trifase connessa al cloud, progettata per applicazioni decentralizzate di medio-grande taglia. Grazie a fino a 6 MPPT, la piattaforma ottimizza la raccolta energetica anche in condizioni di parziali ombreggiamenti.

La wiring box c.c./c.a. integrata, con 24 connessioni di stringa e protezione da sovratensioni, riduce la necessità di componentistica addizionale, migliorando velocità e sicurezza d’installazione. L’architettura digitale nativa consente inoltre una configurazione rapida via app mobile e facilita il monitoraggio in campo e da remoto, aumentando il valore complessivo dell’asset nel tempo.

Puglia area strategica per la crescita del fotovoltaico

“La Puglia resta un territorio strategico, all’avanguardia nello sviluppo fotovoltaico in Italia” ha dichiarato Gian Luca Teodori, Head of Operations di EF Solare Italia. Per FIMER, come evidenziato dal CTO Giovanni Manchia, il revamping “non è solo una sostituzione tecnica, ma un’opportunità strategica per restituire valore agli impianti e rendere sostenibili gli investimenti”, contribuendo all’accelerazione della transizione energetica nazionale.

Il progetto in provincia di Brindisi testimonia l’impegno congiunto di EF Solare e FIMER nel promuovere una filiera del fotovoltaico più efficiente, digitale e resiliente, capace di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione italiani ed europei.