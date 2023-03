Emerson e la competizione del Mese della Terra per un futuro sostenibile

Emerson sfida i propri dipendenti, clienti e fornitori a partecipare all’Ecochallenge del Mese della Terra 2023, una competizione globale per ispirare le persone ad attuare comportamenti sostenibili basati sulla scienza nella loro vita quotidiana.

Le iscrizioni sono aperte sul sito Ecochallenge.org, la piattaforma no-profit fondata nel 1993 per creare una comunità che guidi il cambiamento globale. Emerson si basa sul successo della campagna del 2022 e incoraggia i propri clienti, fornitori e partner a partecipare e a raggiungere nuovi record di azione collettiva per la sostenibilità.

“Il potere di cambiare il nostro settore e il mondo inizia da noi”, ha dichiarato Mike Train, Chief Sustainability Officer di Emerson. “Il nostro team si impegna a fondo per essere parte della soluzione, ma non possiamo farlo da soli. Il modo migliore per ottenere un impatto su larga scala è usare la nostra voce e la nostra portata globale per stimolare l’azione in tutta la catena del valore, dai fornitori ai clienti, nonché ai vicini delle nostre comunità. L’effetto moltiplicatore è fondamentale per un futuro sostenibile”.

L’anno scorso hanno partecipato più di 1.300 dipendenti Emerson di 43 Paesi diversi, risparmiando circa 500 kg di emissioni di CO2, conducendo 59 audit energetici e assicurando che oltre 3.000 pasti fossero a spreco zero, servendoli in imballaggi riutilizzabili o riciclabili e senza scarti di cibo.

Ecochallenge organizza azioni basate sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in cinque categorie: bisogni di base e sicurezza, salute ed equità, istruzione e mezzi di sussistenza, economia e comunità, clima ed ecosistemi.

Per un mese intero, i partecipanti si impegnano a compiere azioni concrete come usare il car pooling, piantare un albero, guardare documentari didattici o passare più tempo all’aperto facendo volontariato nelle proprie comunità.

I punti vengono assegnati per ogni azione compiuta e i partecipanti possono unirsi in squadre per competere per ottenere il maggior numero di punti. Le azioni vengono registrate sistematicamente durante il Mese della Terra per dimostrare l’impatto cumulativo dei partecipanti globali.

Il sostegno a Ecochallenge.org e alla sua Ecochallenge del Mese della Giornata della Terra è un esempio della strategia di sostenibilità “Greening With” di Emerson, che intende condividere la propria esperienza, la portata globale e la passione dei propri dipendenti per promuovere la collaborazione al di là delle proprie quattro mura con fornitori, clienti, comunità, gruppi industriali, istituti di ricerca, responsabili politici governativi e organizzazioni non governative.

L’anno scorso, Emerson era tra le 280 aziende partecipanti e sarà lo sponsor principale dell’Ecochallenge del Mese della Giornata della Terra 2023.

Le iscrizioni sono aperte. La sfida inizia il primo giorno del Mese della Terra, il 1° aprile, e termina il 30 aprile 2023. Visita earthmonth.ecochallenge.org per registrarti e saperne di più.