skin link
HOMENewsAttualità

EmTech Italy 2026: un tool IA a 100 milioni di utenti in 2 mesi. E adesso?

  • 21/04/2026
  • 145 volta/e

emtech-italy-2026-cubo-roma-tech-for-humanity-mit-technology-review

Il totem di ingresso di EmTech Italy 2026 al Cu.Bo di Roma, con il tema “Tech for Humanity” e i loghi dei main partner. L’evento si è tenuto il 14 e 15 aprile 2026.

 

Il telefono ha impiegato 73 anni per raggiungere 50 milioni di utenti. Un tool di intelligenza artificiale ne ha raggiunti 100 milioni in 2 mesi. È questo il dato con cui EmTech Italy 2026 ha aperto la riflessione sulla velocità con cui le imprese devono oggi integrare le tecnologie emergenti.

La seconda edizione italiana del format internazionale di MIT Technology Review, organizzata con l’Università Campus Bio-Medico di Roma e ospitata al Cu.Bo di Roma il 14 e 15 aprile 2026, ha riunito esponenti del mondo scientifico, accademico, industriale e istituzionale attorno al paradigma “Tech for Humanity”: l’innovazione progettata fin dal principio per rispondere alle sfide globali della società.

Robotica medicale e IA per la salute: le live demo della prima giornata

Il 14 aprile il programma ha concentrato il focus sul ruolo dell’intelligenza artificiale come leva di trasformazione nella salute, nell’energia e nell’industria, con attenzione esplicita alle implicazioni etiche della sua diffusione. Sul palco si sono alternati Tomaso Poggio del MIT, Robert Nisticò, presidente AIFA, Sangeet Paul Choudary del World Economic Forum e Mercedes Balcells-Camps del Massachusetts Institute of Technology.

A caratterizzare la giornata sono state due live demo di robotica medicale: il progetto TWIN, esoscheletro robotico per arti inferiori sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia e dal Centro Protesi INAIL di Budrio, e AlterEgo, robot avatar controllato a distanza ideato da IIT e dal Centro E. Piaggio dell’Università di Pisa per fornire assistenza remota in ambienti pericolosi o a rischio di contagio.

Due esempi di come la tecnologia robotica si stia spostando dal laboratorio all’applicazione clinica e operativa.

Perché la velocità di adozione tecnologica è una variabile competitiva

Il confronto tra la curva del telefono e quella degli strumenti IA è stato portato da Silvia Amato, General Manager di Opinno, per inquadrare una sfida strutturale: le aziende devono essere sempre più pronte a integrare la tecnologia per far crescere servizi e prodotti. Un appuntamento come EmTech Italy, ha osservato Amato, offre una visione internazionale concreta – non astratta – raccontata attraverso casi pratici e misurabili.

Il tema della preparazione dell’ecosistema italiano è tornato nell’intervento del rettore Rocco Papalia: l’ateneo ha inquadrato il proprio ruolo come orientamento etico dello sviluppo scientifico, con l’obiettivo di formare persone capaci di operare in sistemi complessi dove scienza, tecnologia e decisione pubblica sono interdipendenti.

Tommaso Canonici, editore di MIT Technology Review Italia, ha ricordato come la rivista lavori da oltre 120 anni per guidare i decision maker verso un uso consapevole della tecnologia.

Quantum, energia e lavoro: il programma della seconda giornata

Il 15 aprile, la seconda giornata, ha proeguito la declinazione del paradigma Tech for Humanity con un focus su sviluppo sostenibile, transizione energetica, trasformazioni del lavoro e Quantum Era. I main partner Intesa Sanpaolo e Takeda hanno presentato i primi risultati dell’Osservatorio Tech4GlobalHealth, sviluppato con l’ateneo romano.

All’ecosistema dei partner – A2A, ENEL, IBM, Poste Italiane, Cisco, Bracco e altri – l’evento ha offerto una prospettiva internazionale sull’adozione tecnologica: con la presenza di premi Nobel e professori del MIT come riferimento. EmTech Italy 2026 ha puntato ad allineare l’ecosistema italiano ai trend globali su cui le sfide non arriveranno domani, ma sono già arrivate.

 

emtech-italy-2026-cubo-roma-foyer-partecipanti-tecnologie-emergenti

Il foyer del Cu.Bo durante l’accredito di EmTech Italy 2026: la seconda edizione ha riunito esperti internazionali, accademici e rappresentanti industriali su AI, salute e tecnologie emergenti.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Fiere ed eventi
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
voestalpine HPM a IVS 2026: il materiale sbagliato ferma l’impianto
voestalpine HPM a IVS 2026: il materiale sbagliato ferma l’impianto
  • 21/04/2026
OMRON a SPS 2026: IA e visione SWIR per difetti invisibili all’occhio
OMRON a SPS 2026: IA e visione SWIR per difetti invisibili all’occhio
  • 21/04/2026
MICS Forward: il Made in Italy investe 1,3% del PIL in R&S. Basta?
MICS Forward: il Made in Italy investe 1,3% del PIL in R&S. Basta?
  • 21/04/2026
Come Murrelektronik porta Machine Vision e Safety fuori dal quadro
Come Murrelektronik porta Machine Vision e Safety fuori dal quadro
  • 20/04/2026
Stesi compie 30 anni e chiede a Faggin cosa sa fare davvero l’IA
Stesi compie 30 anni e chiede a Faggin cosa sa fare davvero l’IA
  • 20/04/2026
Heat Pump Technologies: pompe di calore, energie rinnovabili e report Polimi
Heat Pump Technologies: pompe di calore, energie rinnovabili e report Polimi
  • 20/04/2026
Festival della Robotica 2026: AI e robotica per la disabilità evolutiva
Festival della Robotica 2026: AI e robotica per la disabilità evolutiva
  • 20/04/2026
WEG a SPS Italia 2026: motori W23 Sync+ e W80 AXgen per efficienza IE5
WEG a SPS Italia 2026: motori W23 Sync+ e W80 AXgen per efficienza IE5
  • 16/04/2026
GEWISS a Elettromondo 2026: ecosistema connesso e nuovi proiettori Guell
GEWISS a Elettromondo 2026: ecosistema connesso e nuovi proiettori Guell
  • 16/04/2026
il fatto
Elesa: componenti in super-tecnopolimero
Elesa: componenti in super-tecnopolimero

La versatilità dei super tecnopolimeri Elesa risponde efficacemente a una molteplicità di esigenze, con prestazioni elevate, anche per parti filettate.

Banner ID 3951
Banner ID 3951
osservatorio
Mayr: sicurezza e controllo del movimento
Mayr: sicurezza e controllo del movimento

Soluzioni per la sicurezza e il controllo del movimento di Mayr sono risultate al centro del confronto tecnico con progettisti e costruttori di macchine a MECSP...

BMW Group: 25 anni di motori hi-tech
BMW Group: 25 anni di motori hi-tech

Lo stabilimento di Hams Hall di BMW Group, vicino a Birmingham, festeggia 25 anni di attività all’insegna di una trasformazione digitale e sostenibile.

ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili
ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili

ROBO FEED FLEXI è una soluzione di Assistec che garantisce un’automazione modulare intelligente per l’asservimento delle macchine utensili CNC.

test
Marposs, la qualità per definizione
Marposs, la qualità per definizione

Da oltre 70 anni, Marposs produce e propone sistemi di misura, ispezione e test per garantire la qualità nelle lavorazioni di rettifica di componenti meccanici.

top trend
ANIE, le vie delle energie rinnovabili
ANIE, le vie delle energie rinnovabili

ANIE Rinnovabili ha presentato l’Osservatorio FER che mostra come, nel 2025, il comparto energie rinnovabili abbia subito una frenata delle installazioni (-8,2%...

Articoli più letti
Il fatto Elesa: componenti in super-tecnopolimero
Macchine Utensili ROBO FEED di Assistec, asservimento macchine utensili
Start Èureka! Fandis: ventilatori EC per raffreddare gli armadi elettrici
Metrologia Vision Engineering, esperti in precisione
Componenti Mayr: sicurezza e controllo del movimento
Video
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D