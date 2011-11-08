Telecamera IDS montata su braccio robotico: la visione artificiale industriale è una tecnologia chiave per AGV, AMR e sistemi di automazione nell’intralogistica moderna. IDS è tra le aziende associate EMVA presenti a LogiMAT 2026.

Sette aziende associate e un’associazione con oltre vent’anni di storia nel campo della visione industriale: l’EMVA-European Machine Vision Association torna a LogiMAT 2026 (Messe Stuttgart, 24-26 marzo, padiglione 2, stand 2C14) con uno stand collettivo dedicato alle ultime soluzioni di visione artificiale per l’intralogistica.

AGV, AMR, sistemi di smistamento ad alta velocità, dimensionamento 3D e AI edge al servizio del magazzino intelligente: è questa la mappa tecnologica che i visitatori troveranno allo stand.

IDS, Neousys e Teledyne: telecamere 3D, AI edge e visione per AMR e AGV

IDS presenta la telecamera 3D Nion: sensore time-of-flight da 1,2 MP per dati di profondità 3D precisi e in tempo reale. Alloggiamento IP67 e laser a 940 nm garantiscono funzionamento affidabile in ambienti difficili, anche in piena luce solare. L’elaborazione su chip fornisce immagini nitide di oggetti in movimento: ideale per prelievo, smistamento e trasporto automatizzato.

Neousys porta soluzioni intralogistiche basate su NVIDIA Jetson con design in-cabinet e visione GMSL: computer edge AI per AMR più intelligenti e carrelli elevatori autonomi, con rilevamento preciso dei pallet, navigazione e sicurezza anti-ostacoli. I PC industriali senza ventola gestiscono smistamento ad alta produttività, scansione e automazione dei nastri trasportatori.

Teledyne presenta soluzioni di visione 3D per operazioni ad alta velocità. I visitatori potranno assistere a una dimostrazione live del dimensionamento 3D al volo di merci imballate su pallet in rapido movimento, con misura precisa di lunghezza, larghezza e altezza. Verrà presentato anche un sistema di visione stereo 3D ad alta risoluzione per ispezioni, misurazioni di volume e automazione in magazzini ad alta esigenza.

Perché l’illuminazione è critica per la visione artificiale nell’intralogistica veloce

iiM risponde con la serie LUMIMAX®: luci ad alta potenza progettate per l’automazione e l’intralogistica, con acquisizione affidabile delle immagini alla massima velocità. Le barre luminose modulari LBHP offrono illuminazione uniforme ad alta intensità per grandi aree di ispezione, fino a 1 milione di lux e fino a 100 ispezioni al secondo senza motion blur: ideale per OCR e lettura codici.

Smart Vision Lights presenta la serie Lightgistics: la prima gamma di luci per visione artificiale progettata specificamente per la logistica ad alta velocità. La tecnologia Hidden Strobe™ elimina i flash visibili mantenendo i vantaggi dello strobo, mentre Dual OverDrive™ garantisce una luminosità significativa per lettura codici a barre, OCR e OCV su qualsiasi imballaggio e a qualsiasi velocità.

Advantech e Murrelektronik: edge computing e cablaggio plug & play

La divisione Industrial IoT di Advantech presenta soluzioni basate su NVIDIA edge computing ad alte prestazioni per una logistica interna intelligente. Le piattaforme combinano visione artificiale e robotica per AGV, AMR, carrelli elevatori autonomi e manipolatori mobili: navigazione basata su telecamera, automazione guidata dalla visione e movimentazione intelligente dei materiali.

Murrelektronik semplifica l’integrazione della visione artificiale con soluzioni di installazione scalabili: da configurazioni a singola telecamera fino ad architetture complesse multicamera. Il design agnostico garantisce compatibilità con tutte le principali marche, con cavi preassemblati plug & play basati su standard internazionali: installazione rapida, economica e a prova di futuro.

Tutte le aziende espositrici e il team EMVA saranno disponibili per discutere di progetti specifici e dei vantaggi applicativi della visione artificiale nell’intralogistica. Per l’EMVA, fondata nel 2003, LogiMAT rappresenta ogni anno uno dei principali appuntamenti per portare al mercato le innovazioni dell’industry europea della machine vision e della computer vision.

Neousys Next-Gen Industrial Automation: le piattaforme AI embedded computing di Neousys – NRU-150-FT, POC-600, Nuvo-11000 e Nuvo-10109GC – alimentano AMR, carrelli elevatori autonomi e sistemi di smistamento ad alta produttività nei moderni magazzini.