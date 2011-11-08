skin link
ENEA: una risposta a minacce di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare

  • 11/03/2026
Laboratorio mobile ENEA ideato con le più avanzate soluzioni tecnologiche nel settore della sicurezza per rispondere a minacce di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN).

 

Il 5 marzo, a Verona, ENEA ha partecipato alla presentazione istituzionale di una flotta di laboratori mobili ideati con le più avanzate soluzioni tecnologiche nel settore della sicurezza per rispondere a minacce di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN).

I mezzi sono stati realizzati nell’ambito del progetto europeo rescEU CBRN-DSIM-IT da un Consorzio tutto italiano, coordinato da ENEA e sotto la guida operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che comprende anche Regione del Veneto, Policlinico Gemelli, Nucleco S.p.A. (partecipata ENEA), Istituto Superiore di Sanità, Azienda sociosanitaria Fatebenefratelli Sacco, ARPA Veneto e le aziende Tomassini Style e RI Group.

All’evento hanno presenziato per ENEA Luigi De Dominicis e Nadia Cherubini del Dipartimento Nucleare.

Esposizione dei laboratori mobili ENEA e simulazioni con visori

I laboratori mobili sono stati esposti al pubblico per la prima volta in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e sono tornati di nuovo in mostra sia il 5 marzo pomeriggio (ore 14:00-17:00) che il 6 marzo mattina (ore 9:00-13:00), nel giorno della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali all’Arena di Verona.

Oltre a visionare i mezzi, il pubblico ha potuto partecipare a simulazioni con visori 3D per immergersi in scenari di contaminazione biologica, identificare le minacce e mettere in sicurezza le aree a rischio (Verona, Via Santa Teresa 28, ex Magazzini Generali).

 

enea-simulazioni-con-visori-3d

Simulazioni con visori 3D, proposte da ENEA, per immergersi in scenari di contaminazione biologica, identificare le minacce e mettere in sicurezza le aree a rischio.

