Expert System si aggiudica il premio PMI innovativa del 2020 patrocinato da APSTI

Si è chiusa con successo la prima edizione del Premio Innovazione PMI, concorso promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con Camera di Commercio e Confindustria Trento per incentivare la crescita dell’innovazione industriale sul territorio. L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio di APSTI ed EBN, ovvero dei network nazionale ed europeo dei Parchi scientifico-tecnologici, ha visto la partecipazione di sedici imprese del territorio.

A vincere nella categoria delle società già registrate presso lo speciale elenco camerale, aggiudicandosi un premio del valore di 15.000 euro, è stata Expert System, impresa roveretana che utilizza l’intelligenza artificiale per comprendere il linguaggio e supportare le aziende ad analizzare e valorizzare le informazioni.

Nella categoria delle imprese non ancora registrate, il primo posto è andato a Immagina Biotechnology, alla quale va un premio in servizi per un valore totale di 10.000 euro. L’impresa, con sede a Trento, ha sviluppato una piattaforma per l’analisi cellulare dei ribosomi dedicata alla ricerca farmaceutica e biomedica.

Alla prima edizione del concorso hanno preso parte sedici aziende trentine appartenenti a diversi settori produttivi: dalle biotecnologie al medicale, passando per la sostenibilità, l’Industria 4.0 e le tecnologie di localizzazione. Otto aziende, già iscritte nell’apposita sezione del registro imprese, hanno presentato progetti innovativi avviati nel corso del 2019.

Altre otto imprese, pur non figurando negli elenchi tenuti dalla Camera di commercio, hanno dimostrato di essere in possesso dei principali requisiti di iscrizione, ovvero un investimento in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del valore totale della produzione, la titolarità di una privativa industriale o, in alternativa, almeno un quinto dei dipendenti dottorati, dottorandi o con alle spalle un’attività di ricerca documentata o un terzo della forza lavoro con un diploma di laurea magistrale.

“Oltre il 3% delle PMI innovative italiane sono ospitate nei Parchi scientifici e tecnologici membri di APSTI. APSTI e i suoi associati, con i loro servizi e le loro infrastrutture, promuovono la cultura dell’innovazione nei territori, supportando le startup e soprattutto le piccole e medie imprese, asse portante dell’economia nazionale”, sottolinea Luca Capra, Vicepresidente di APSTI.

Proprio per questo motivo, e in sinergia con il dialogo in corso con Unioncamere Nazionale per la creazione di un Premio nazionale delle PMI innovative, APSTI ha deciso di promuovere il Premio Trentino, che ha valenza di progetto pilota. Anche nell’ambito della nuova associazione InnovUp, che stiamo creando insieme a Italia Startup, tale tema costituirà a mio parere un punto importante”, aggiunge Capra.

Nell’ambito delle PMI registrate è stata premiata Expert System, con un voucher in denaro e servizi del valore complessivo di 15.000 euro. L’impresa, insediata in Polo Meccatronica a Rovereto, utilizza l’intelligenza artificiale per leggere e analizzare – simulando un processo analogo a quello della mente umana – qualsiasi tipo di testo espresso in linguaggio naturale come articoli, post e comunicazioni web.

Un core business di stretta attualità, visto che nei mesi scorsi, l’azienda ha messo i propri sistemi di monitoraggio dei trend globali per individuare fenomeni che possono far presagire situazioni di emergenza per la società, a disposizione dell’Osservatorio internazionale sulla sicurezza e la difesa CBRNE, già utilizzato dai governi di Canada e Australia, così come altre soluzioni usate dai ricercatori di tutto il mondo per guidare le attività di ricerca e supportare la scoperta di nuove terapie per combattere la diffusione di malattie, come ad esempio nel caso del coronavirus.

“Il premio ci è particolarmente gradito, perché conferma che le scelte fatte diversi anni fa da Expert System, ma anche dalla pubblica amministrazione trentina, andavano nella giusta direzione. Oggi infatti si parla sempre più spesso di intelligenza artificiale, ma la situazione era molto diversa nel 2006, quando ci siamo insediati per sviluppare insieme con i centri di ricerca del territorio le nostre soluzioni”, commenta Filippo Nardelli, General Manager di Expert System.

“Questo riconoscimento, così come altri traguardi importanti che abbiamo raggiunto a livello internazionale, sono dunque legati anche alla visione di un Trentino orientato all’innovazione, che ha saputo riconoscere il ruolo chiave di ICT e ricerca tecnologica nella competitività e per la crescita economico-produttiva”, conclude Nardelli.