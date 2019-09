EXPO Ferroviaria 2019, il principale evento dell’industria ferroviaria in Italia presenta le più importanti novità del settore

Manca poco più di una settimana alla nuova edizione di EXPO Ferroviaria, l’unica vetrina in Italia per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. L’1 ottobre, infatti, prenderà il via, nel padiglione 1 di Rho Fiera Milano, l’appuntamento dedicato all’industria ferroviaria internazionale. Tante le novità che verranno presentate dai maggiori operatori durante i tre giorni di fiera, a conferma dell’attrattività della manifestazione e del ruolo chiave che il settore ricopre nell’economia manifatturiera.

Tra questi, Alstom debutterà con la nuova brand identity “mobility by nature” presentando le sue soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità. Tra le molte novità presentate Coradia iLint, il primo treno al mondo, già in servizio passeggeri in Germania, alimentato da una cella a combustibile a idrogeno, che produce l’energia elettrica per la trazione.

Hitachi Rail S.p.A. porterà all’evento un mock up in scala reale del nuovo treno regionale “Caravaggio”, il nuovo treno ad alta capacità, destinato alle linee ad alta frequentazione, che entrerà in servizio in Lombardia a partire da maggio 2020. Ad EXPO Ferroviaria sarà in esposizione un mock up che riproduce un vagone in scala 1:1, completo di cabina e testata anteriore.

Standler Rail AG presenterà, per la prima volta, il modello FLIRT DMU realizzato per il gruppo FNM, che rientra nell’accordo quadro sottoscritto per la fornitura di 50 treni dotati di tecnologia diesel-elettrica e ibrida a batterie, per il trasporto regionale, dall’elevata efficienza energetica. I nuovi treni per FNM/FerrovieNord vengono sviluppati con un occhio di riguardo verso la sostenibilità sociale ed ecologica.

Martedì 2 ottobre si svolgerà, invece, la premiazione della gara europea “ERCI Innovation Award 2019” che, presso lo stand DITECFER, premierà le migliori innovazioni europee 2019 sviluppate all’interno dei Distretti Tecnologici Ferroviari di ERCI da una grande impresa del comparto (tra i finalisti europei si citano Bombardier, Siemens, SNCF, Capgemini) e da una PMI. Inoltre, verrà assegnato il Premio della Giuria Europea “Coup de Cœur”.

A oggi si contano oltre 270 espositori, provenienti da 25 paesi: si tratta di riconferme e di molti nomi nuovi del panorama italiano e internazionale. Lo spazio espositivo del padiglione 1 conta circa 100 nuove società che prenderanno parte all’evento: tra queste troviamo player come ABB, l’italiana Lucchini RS, dalla Cina CRRC Corporation, dalla Francia Capgemini, oltre ad altri grandi nomi dell’industria come Plasser&Theurer, Vossloh Locomotives, Thermit Italiana, Colas Rail e JSW Steel Piombino, Wabtec, Knorr-Bremse, Hitachi Rail STS, Vossloh e ZF Italia.

EXPO Ferroviaria csvilupperà anche un intenso programma di conferenze, seminari, visite tecniche e presentazioni degli espositori, che intensificheranno l’esperienza dei visitatori con dibattiti e opinioni di rilievo sulle tendenze tecnologiche. Tra questi, martedì 2 ottobre si terrà la presentazione organizzata da Hyper Poland “Il futuro della rivitalizzazione ferroviaria: da magrail a hyperloop”, come sostituire il trasporto merci dalla strada alla ferrovia? La tecnologia innovativa magrail di Hyper Poland assicura che l'industria ferroviaria e i suoi utenti traggano vantaggio dai progressi tecnologici, implementando soluzioni ispirate a hyperloop come aggiornamento dell’infrastruttura ferroviaria di oggi.

Inoltre, vi saranno le conferenze organizzate da Ferrovie dello Stato Italiane “Presentazione dei 10 anni del Rapporto di Sostenibilità e degli Obiettivi 2030-2050 del Gruppo FS” e da FerPress in collaborazione con ASSIFER, Associazione dell’Industria Ferroviaria, e CIFI, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani: “Due driver per l’efficienza dei trasporti 4.0 – Formazione: costo o investimento – Manutenzione: necessità o virtù?”.

Le visite tecniche si svolgeranno nel deposito ferroviario di Fiorenza Trenord e nello stabilimento Alstom di Sesto San Giovanni. L’evento è organizzato da Mack Brooks Exhibitions, player internazionale nella gestione di eventi commerciali in diversi settori: trasporti, infrastrutture, manifattura, chimica.