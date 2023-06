EXPO Ferroviaria 2023 a Rho Fiera Milano dal 3 al 5 ottobre

EXPO Ferroviaria 2023, l’esposizione internazionale biennale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, si terrà dal 3 al 5 ottobre 2023 nel padiglione 9 di Rho Fiera Milano. Con il 95% di spazio espositivo occupato, l’interesse dei principali player del settore e le importanti connessioni con altri settori infrastrutturali, questa 11ª edizione si conferma un importante evento dell’industria.

Si contano ad oggi oltre 180 espositori accreditati per questa edizione, tra cui il 20% di espositori stranieri. Tra questi sono confermati grandi nomi dell’industria: Alstom Ferroviaria, Knorr-Bremse Rail System Italia, Progress Rail Signaling, Stadler Rail, Wabtec Corporation, Salcef Group, MERMEC, Lucchini Rs, ZF Italia, Vossloh Sistemi, ABB, JSW Steel Italy Piombino, Plasser & Theurer, Export Von Bahnbaumaschinen o ancora Vossloh Rolling Stock.

Sulla via del futuro

“Sulla via del futuro” è il claim che rappresenta questa edizione: sarà questa un’opportunità per i professionisti partecipanti da Italia, Europa e resto del mondo per confrontarsi su tendenze, tecnologie e incontri di business.

A testimonianza della continua attrattività della fiera, il 30% degli espositori, tra cui Wegh Group, ESIM Group e il Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca saranno presenti per la prima volta per presentare i loro prodotti o discutere di soluzioni per il mercato ferroviario.

Gli highlights

Come riferimento dell’industria ferroviaria italiana, EXPO Ferroviaria rappresenta non solo un luogo di scambio per tutti i professionisti, ma anche una vetrina sulle tecnologie e le innovazioni che saranno parte del sistema ferroviario di domani. L’area espositiva comprenderà diversi spazi che mostreranno tecnologie specifiche e nuove opportunità commerciali per l’industria.

L’Aerospace Technology Hub, area dedicata alle società che presenteranno tecnologie aerospaziali applicate al settore ferroviario, è la grande novità di questa edizione: organizzato in partnership con il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospaziale (CTNA), vedrà la presenza tra gli altri del Distretto Tecnologico Aerospaziale Campania, Ala, e Intelligentia per mettere in mostra l’integrazione tra i due settori a livello scientifico, progettuale e tecnologico.

L’Area Binari sottolinea il grande rilievo che questo settore occupa all’interno dell’industria: 2 sezioni di binari saranno montati all’interno dell’area espositiva per consentire ai fornitori di veicoli montati su rotaie e di attrezzature ferroviarie di presentare i propri prodotti, permettendo ai visitatori di fare l’esperienza dei prodotti in un contesto autentico. Tra gli espositori Officine Mar, Hexagon, Gillet Group o ancora Spektra Trimble Company.

L’area Tunnelling presenta invece uno spazio dedicato al settore delle gallerie. Tre nuove società avranno l’opportunità di esporre i loro prodotti, offrendo un’imperdibile attrazione per i professionisti del settore in visita all’evento: BORFLEX Services, Belt TS, e Saladino Engineering Services.

I partner

EXPO Ferroviaria opera in sintonia con i principali attori del settore ferroviario, che rappresentano sia i settori della fornitura che i leader del servizio ferroviario in Italia, per creare un punto di incontro esclusivo per l’industria. Grazie ai suoi partner, l’evento garantisce un’impareggiabile piattaforma per collaborare, pianificare un mercato più forte ed accelerare lo sviluppo del settore.

A sostenere la fiera quest’anno sono Ferrovie dello Stato Italiane, ASSIFER, ANIAF, ASSTRA, CIFI, UNIFE, DR Ferroviaria Italia e il CTNA.

Come di consueto, l’evento comprenderà tra l’altro un intenso programma di conferenze, seminari, workshop e presentazioni degli espositori, che intensificheranno l’esperienza dei visitatori con dibattiti e opinioni di rilievo sulle tendenze tecnologiche attuali e future. Il programma completo sarà annunciato nei prossimi mesi.

Per ogni aggiornamento è possibile consultare www.expoferroviaria.com.